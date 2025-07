Pogrešan je 82-letni moški iz Kostela

Policisti Policijske postaje Kočevje prosijo za pomoč pri iskanju 82-letnega Ekrema Topalovića iz Kostela, ki je odšel od doma 17. julija 2025 in se do zdaj ni vrnil. Pogrešani je visok približno 170 cm, srednje postave, sivih las in svetlo modrih oči. Nazadnje je bil oblečen v rjavo srajco, rjave hlače in črne čevlje. Pri hoji rahlo šepa.