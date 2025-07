Pogrešan je glasbenik, skupina prosi za pomoč

"Marko Blažek je pogrešan! Če ima kdo kakršno koli informacijo o našem prijatelju in nekdanjem članu, naj nas prosim čim prej kontaktira v zasebno sporočilo. Vsaka informacija lahko pomaga," so na družabnih omrežjih zapisali člani skupine Odpisani.

Od 4. julija se Marko Blažeka ni oglasil nikomur, njegov telefon pa je izklopljen. Starši so ga prijavili kot pogrešano osebo. Če Marko vidi to sporočilo, ga prosijo, da se javi in potrdi, da je v redu in na varnem. Vse, ki imajo kakršno koli informacijo o njegovem bivališču, prosijo, da stopijo v stik s skupino Odpisani ali pokličejo najbližjo policijsko postajo.

Marko je bil kitarist v glasbeni skupini Odpisani, vendar z njimi trenutno ni aktivno nastopal. Prav člani Odpisanih so prvi objavili novico o njegovem izginotju na družbenih omrežjih in pozvali javnost k pomoči.