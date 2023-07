Druga tekma, druga zmaga za Niko Križnar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Križnar je s 133 metri (122,1 točka) prepričljivo vodila že po prvi seriji, ko je Kanadčanka Abigail Strate (124,5 m) na drugem mestu zaostajala že za 21,2 točke. Med preostalimi Slovenkami je bila na 12. mestu deseterici najbližje Nika Prevc.

Slednja je v finalu napredovala, drugo mesto pa je zasedla Japonka Sara Takanashi, ki je imela v finalu s 128 metra pol metra krajši skok od Nike Križnar in je za najboljšo Slovenko na koncu zaostala kar za 43,4 točke. Japonka je bila po prvi seriji tretja. Abigail Strate je bila četrta brez zmagovalnega odra, pred njo je bila tudi njena rojakinja in svetovna prvakinja Alexandria Loutitt, ki je končala 48,8 točke za Križnar.

"Odlično zaključen drugi dan. S svojimi skoki sem zelo zadovoljna. Danes so bili še na malo višji ravni kot včeraj. Naredila sem še tisto piko na i z doskokom, ki je včeraj manjkala. Zelo sem vesela. Hvala celotni ekipi, ki me podpira in mi stoji ob strani. Čestitke tudi vsem ostalim," je po tekmi povedala Nika Križnar.

Zupančič: Mi smo izredno zadovoljni

Zoran Zupančič Foto: Grega Valančič/Sportida "Prvo postajo poletne velike nagrade so zaznamovala predvsem nova pravila, drugačni pristopi, več živčnosti. A mi smo izredno zadovoljni predvsem s tem, da je bila tudi Nika Križnar tista, ki je zaznamovala prvo prizorišče. Od prvega do zadnjega skoka je kazala, da je trenutno v res dobri formi, dva razreda boljša od ostalih. Pobrala je obe zmagi, danes z neverjetno prednostjo in rekordom skakalnice," je povedal slovenski trener Zoran Zupančič.

Dodal je: "Tudi ostale tekmovalke solidno. Predvsem Nika Prevc bi bila lahko tudi v boju za stopničke, če bi uspela sestaviti dva skoka, kot jih zna. Bila pa je močna, v ospredju. Danes je bila s poskusnim skokom in finalnim povsem pri vrhu. Katra Komar se tu ni znašla, to je bilo slabše kot na treningu. Tudi Ajda Košnjek je bila malenkost slabša kot na treningu. Pokazali pa smo, da znamo, da lahko in s tem smo izredno zadovoljni."

Ob 18. uri bo v Courchevelu še druga tekma smučarskih skakalcev. Prav nihče od Slovencev, ki sicer tako kot druge reprezentance v Francijo niso prišli z najboljšimi, se v soboto ni uvrstil v finale.