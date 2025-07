Znamenito norveško turnejo so prvič predstavili leta 2016, prvič pa so jo izvedli marca leta 2017. Ideja je bila večini tekmovalcem všeč, a ni vedno potekala po načrtih in je bila manj uspešna, kot so si želeli organizatorji.

Nika Prevc je v zadnji sezoni zmagala turnejo Raw Air. Foto: Grega Valančič

Večkrat je niso mogli izpeljati v celoti

Leta 2020 je bila turneja zaradi pandemije koronavirusa prekinjena. Leta 2022 je bil Raw Air skrajšan na štiri dni zaradi svetovnega prvenstva v poletih, leto kasneje pa v Trondheimu zaradi prenove skakalnice tekme ni bilo. Leta 2024 je Lillehammer odpadel iz organizacijskih razlogov, zadnja turneja pa je bila zaradi svetovnega prvenstva v Trondheimu spet omejena.

Tako se je začasno končala znamenita turneja. To pomeni, da v sezoni 2026 turneje Raw Air ne bo, namesto tega bosta na sporedu tekmi svetovnega pokala v Oslu (14.–15. marec) in Vikersundu (21.–22. marec).

Sandro Pertile Foto: Guliverimage

Informacije potrdil tudi Sandro Pertile

Vse te informacije je za Skijumping.pl potrdil tudi direktor Sandro Pertile. "Leta 2026 ne bo turneje Raw Air. Želimo se osredotočiti na manjše število tekmovanj in povečati zanimanje. Verjamemo, da lahko tako Oslo kot Vikersund tekmovanje naredita privlačnejše," je povedal pravi Pertile. Za zdaj pa še ni jasno, ali se bo serija Raw Air vrnila v sezoni 2026/2027.

Nika Vodan je turnejo osvojila leta 2022. Foto: Jure Makovec/STA

Slovenke so bile zelo uspešne

Do danes so izpeljali osem turnej moške Raw Air, na katerih so zmagali Stefan Kraft (2017, 2022, 2024), Kamil Stoch (2018, 2020), Rjoju Kobajaši (2019), Halvor Egner Granerud (2023) in Andreas Wellinger (2025).

Žensko tekmovanje so organizirali šestkrat, končno zmago pa so osvojile Maren Lundby (2019, 2020), Nika Križnar (danes Vodan, op. p.) (2022), Ema Klinec (2023), Eirin Maria Kvandal (2024) in Nika Prevc (2025).

Preberite še: