Zaraščeno skakalnico bodo obnovili, skakali bodo prek 160 metrov

Češki Harrachov je bil več kot tri desetletja gostitelj tekem v smučarskih skokih in tudi v poletih. Zaradi finančnih težav so tamkajšnje skakalnice zadnja leta propadale. Zdaj so se dela za obnovo le začela. Zgradili bodo 162-metrsko skakalnico.

Na 120- in nato 142-metrski skakalnici v Harrahovu so v svetovnem pokalu smučarji skakalci nastopali od leta 1981 do 2011. Leta 1996 je tam eno svojih zmag dosegel Primož Peterka. Imeli so tudi letalnico, kjer so tekme potekale od leta 1980 do 2014. Miran Tepeš in Robert Kranjec sta na njej dosegla najboljši slovenski uvrstitvi, drugo mesto.

🔥 NEW ERA OF SKI JUMPING 🔥 NEW ERA OF HARRACHOV 🔥



The construction of the first giant hill in Harrachov 🇨🇿 started 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 🤩🚀#fisskijumping pic.twitter.com/6400Q25DRl — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) July 20, 2025

Zadnja leta so objekti v skakalnem centru Čertak propadali. Zdaj so le zbrali prepotrebna sredstva za obnovo. In dela so se začela. Kot je objavila Mednarodna smučarska zveza, bodo 142-metrsko skakalnico povečali na 162-metrsko, na kateri pa naj bi skakali do 170 metrov. Šlo bo torej za objekt, ki bo nekaj posebnega, saj ne bo letalnica, bo pa večja od klasičnih velikank.