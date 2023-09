Skakalci preizkusili vetrovnik v Stockholmu

Slovenski smučarji skakalci so se vrnili z zanimivega testiranja v vetrovniku v Stockholmu. Tudi ta naj bi jim pomagal pri izbiri materialov in piljenju tehnike za novo sezono, ki se bo začela konec novembra v Ruki na Finskem. Še pred tem člane reprezentance A čaka tudi nastop na finalu poletne velike nagrade oktobra v Klingenthalu.

Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Žiga Jelar so poletje izkoristili za pripravo na novo sezono, tekme v septembru in oktobru na poletni veliki nagradi pa bodo razkrile, kdo se jim bo pridružil v Ruki. Posebnost sezone je bil vetrovnik na Švedskem.

"V vetrovniku res začutiš svoje telo in vidiš, kaj pomeni sproščenost. To izkušnjo bomo seveda poskušali prenesti na skakalnice, saj s to sproščenostjo letiš lažje in dlje," je razložil Lanišek in se pohvalil, da so bili v testih fizične pripravljenosti letos zelo dobri, boljši kot pred letom dni. "Na skakalnici pa je še vedno toplo-hladno. Manjkajo še majhni delčki, da se skok sestavi v celoto."

"Tudi pri meni je fizično stanje zelo dobro, psihično pa še nisem čisto siguren. A sem optimističen. Zelo prav nam je prišel tudi vetrovnik, kjer smo na različnih hitrostih lahko testirali drese," pa pravi Peter Prevc, ki bo prihodnji teden dopolnil 31 let.

Prevc: Skoke imam še vedno rad

Samo po sebi se postavlja vprašanje, do kdaj bo doslej najuspešnejši slovenski skakalec našel motivacijo za vrhunski šport. "Skoke imam še vedno rad. Največji motiv še naprej ostaja perfekten skok, ko z nizkega zaleta doskočiš v dno skakalnice. Vsi si želimo čim več lepih trenutkov v življenju in to me drži na skakalnici."

"Mislim, da so bile priprave uspešne, čaka pa nas še veliko testiranj in piljenja detajlov. A smo na pravi poti in mislim, da bomo zelo močni že v Ruki," pa dodaja Žiga Jelar.

Podobno razmišlja Timi Zajc, ki je poletje posvetil tudi svojemu konjičku – hitrostnemu motociklizmu in novemu ducatiju. "Po sezoni sem dobil nov motor ter pet, šest vikendov preživel na treningih in tekmah na stezah. Lepo se je malo ustaviti in sprostiti adrenalin ter narediti malo drugačen trening. Moto GP spremljam že od malega in nad njim sem navdušen. Letos sem to poskusil malo bolj resno. Naslednje leto imam v načrtu tudi nastope v državnem prvenstvu."

Zajc: Naj se čim prej začne

Za konec poletne sezone si želi kakšen dober izid. "To je takoj na tekmi zelo dober občutek. Vidiš, kje si, in lažje je nadaljevati. Res pa je, da je do zime še cel mesec, veliko dela in prilagajanja na sneg," je o koncu poletja dejal Zajc, ki pravi, da trenutno dobro in sproščeno skače. "Naj se čim prej začne," še pravi svetovni prvak z velike skakalnice na prvenstvu letos v Planici.