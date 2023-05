Spregovoril je nekdanji skakalec, ki je pomagal Rogliču #video

Čeprav se je Dirka po Italiji z nedeljsko etapo zaključila, pa še naprej močno odzvanja dogajanje na sobotnem kronometru, na katerem si je slovenski šampion Primož Roglič z izjemno vožnjo prigaral rožnato majico in skupno zmago. A poleg Rogliča je sobota postregla še z enim junakom − nekdanjim smučarskim skakalcem Mitjo Mežnarjem, ki je ob težavah Rogliča z verigo nesebično priskočil na pomoč in svojega nekdanjega skakalnega kolega potisnil navzgor. "Odreagiral sem povsem instinktivno, skušal sem priti čim hitreje do njega in ga čim prej spraviti nazaj na kolo, da bi lahko nadaljeval," je v pogovoru za Planet povedal nasmejani Mežnar.

Sobotni kronometer od Trbiža do Svetih Višarij je postregel s scenarijem, ki se ga ne bi branil noben režiser. Primož Roglič je v velikem slogu dobil kronometer in na koncu v skupni razvrstitvi v boju za rožnato majico za 14 sekund ugnal Britanca Gerainta Thomasa. A tudi ob praktično brezhibno odpeljanem kronometru pri Kisovčanu ni šlo brez zapletov in drame, saj mu je pri strmem vzponu ponagajala veriga. Roglič je zato moral sestopiti s kolesa, po nekaj sekundah, ko je verigo sam namestil na svoje mesto, pa mu je poleg člana ekipe Jumbo-Visma nesebično na pomoč priskočil eden izmed navijačev, za katerega se je kasneje izkazalo, da je nekdanji smučarski skakalec in Rogličev kolega Mitja Mežnar.

Mitja Mežnar Foto: Vid Ponikvar

Ta je Rogliča močno potisnil, da je lahko nadaljeval vožnjo po klancu navzgor, nato pa še nekaj sekund tekel ob njem in mu namenil nekaj besed spodbude. Mežnar je po koncu etape hitro postal zvezda družabnih omrežij, v nedeljo je o dogajanju spregovoril tudi v pogovoru za Planet. "Ravno sem se spuščal po poti in videl Primoža z njegovo okvaro ter da je bil z nogami na tleh. Res sem bil presenečen, tudi za Primoža je bil to verjetno hud šok. Odreagiral sem povsem instinktivno, skušal sem priti čim hitreje do njega in ga čim prej spraviti na kolo, da bi lahko nadaljeval. Glede na strmino in naklon je bil ta potisk nujno potreben, da je sploh lahko nadaljeval kolesarjenje," je povedal nasmejani Mežnar, ki je s svojim dejanjem navdušil.

Ob odmevnem dogodku so se med drugim hitro oglasili tudi pri Burek Olimpiji. "Iščemo fanta, ki je danes pomagal Rogliču, ko mu je padla ketna na Giru. Naj nas kontaktira in dobil bo FREE BUREK za CELO LETO," so v soboto po koncu kronometra zapisali na svojih družabnih omrežjih, potem ko je postalo jasno, kdo je bil omenjeni navijač, pa so svojo obljubo tudi držali. "Burek Olimpija podarja Mitji Mežnarju brezplačna burek in jogurt za celo leto," so še sporočili. In kaj na to poreče glavni akter dogajanja? "Glede na to, da zdaj nisem več aktivni skakalec in lahko pojem malce več, bo ta burek zagotovo zelo 'pasal', sploh glede na to, da naj bi bil najboljši od vseh," je v smehu še povedal nekdanji smučarski skakalec.

Mežnar se je sicer med drugim ravno skupaj z Rogličem, Jurijem Tepešem in zdajšnjim selektorjem smučarskih skakalcev Robertom Hrgoto veselil zlate medalje na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2007, ki se je tako kot letošnji kronometer odvil v Trbižu.

Preberite še: