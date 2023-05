"Toliko čustev me trenutno preplavlja, še posebej po sobotnem kronometru, da tega ne morem opisati z besedami, to bodo spomini za vse življenje," je po veličastni zmagi na Dirki po Italiji, s katero se je v zgodovino vpisal kot prvi slovenski zmagovalec italijanske pentlje, povedal Primož Roglič.

106. Dirka po Italiji je končana, končni razplet, še posebej po sobotnem gorskem kronometru s ciljem na Svetih Višarjah, ki ga je ob trasi spremljalo na tisoče slovenskih navijačev, pa bo še dolgo odmeval. Primož Roglič je po treh zmagah na španski Vuelti postal še zmagovalec italijanskega Gira. Zaveda se, da mu manjka samo še zmaga na Touru, da bi bil trojček Grand Tourov popoln, a o tem, kdaj bo spet nastopil na Touru, na katerem je že dvakrat zmagal njegov mlajši rojak Tadej Pogačar, javno noče razglabljati.

"Seveda vsi vemo, kaj še manjka v moji statistiki, po drugi strani pa vedno pravim, da sem že do zdaj zmagal na kar nekaj pomembnih dirkah. Vse, kar bom dosegel v prihodnje, je samo še bonus. Bomo videli, kaj bo, se pa s tem ne obremenjujem. Za zdaj bi rad le užival v tej zmagi, potem pa bomo videli, kaj mi bo življenje prineslo," je povedal na novinarski konferenci po koncu 106. Dirke po Italiji.

Na novinarski konferenci je Roglič spregovoril o različnih temah:

O čustvenem doživljanju zmage na Dirki po Italiji:

"Toliko čustev me trenutno preplavlja, še posebej po sobotnem kronometru, da tega ne morem opisati z besedami, to bodo spomini za vse življenje."

O nekdanjem skakalcu Mitji Mežnarju, ki mu je priskočil na pomoč po tem, ko se mu je na kronometru snela veriga:

"Res je, to je nekdanji moštveni kolega iz smučarskih skokov, a je zanimivo, da najprej sploh nisem vedel, da je on, saj sem bil tako osredotočen na kronometer, da sploh nisem opazil, kdo je ob meni. Sicer pa je to moj zelo dober prijatelj. Ko sem se še ukvarjal s skoki, sva bila zelo pogosto sostanovalca, skupaj pa sva bila tudi v ekipi, ko smo leta 2007 postali svetovni mladinski prvaki."

O tem, da zmaga na Giru ni odrešitev za poraz oz. drugo mesto na Touru:

"Vsak položaj je drugačen, življenje nam vedno postavlja nove izzive, je pa očitno konec tokrat zame bolj srečen kot takrat. Vsi smo se nekaj naučili iz leta 2020, tokrat se je razpletlo v našo korist in zdaj lahko v tem uživam."

O mentalni pripravi na izzive Dirke po Italiji:

"Lahko bi rekel, da z leti postaneš pametnejši, imaš več izkušenj. Življenje me je že do zdaj nagradilo z ogromno čustvi, z negativnimi in pozitivnimi.

Foto: Ana Kovač

O tem, kako bo obdaril moštvene kolege za njihov prispevek k zmagi na Giru:

"Ne vem, nisem še razmišljal o tem, že zdaj pa vejo, koliko jih cenim, koliko cenim njihovo pomoč. Za zdaj so od mene dobili zelo odkrit objem. Vsi se zavedamo, kaj smo dosegli s skupnimi močmi. Nekaj zelo posebnega."

Se jim bo oddolžil s počitnicami v Sloveniji?

"Bilo bi lepo, vendar mislim, da ne. Bomo videli, kaj nam bo prinesla prihodnost."

O čem sta se med zadnjo etapo pogovarjala z Geraintom Thomasom, ki je v predzadnji etapi izgubil zmago na letošnji dirki Giro d'Italia?

"Smešno je. Prijatelja sva in rekel sem mu, da imam grenko-sladek občutek po tem, kar se je zgodilo, a tako je, prej ko slej se morava pogovoriti, da bova spet lahko skupaj pila pivo. Lahko rečem, da se mi je bilo v užitek boriti z nekom, kot je on. Oba sva uživala, na koncu pa je vedno tako, da zmaga samo eden, tega se zavedava in naju ne moti pri odnosu, ki ga imava."

Foto: Ana Kovač

Kaj načrtuje v prihodnje? Bo letos nastopil na Touru?

"Ne vem. Seveda vsi vemo, kaj še manjka v moji statistiki, po drugi strani pa vedno pravim, da sem že do zdaj zmagal na kar nekaj pomembnih dirkah. Vse, kar bom dosegel v prihodnje, je samo še bonus. Bomo videli, kaj bo, se pa s tem ne obremenjujem. Za zdaj bi rad le užival v tej zmagi, potem pa bomo videli, kaj mi bo življenje prineslo."

O vrnitvi po operaciji rame oktobra lani:

"Ni mi mar za mojo formo, za to, ali se ta vzpenja ali obratno, bolj gre za to, da ugotovim, kdo sem in kakšno je moje poslanstvo. Še vedno sem rad del tega sveta, še vedno rad tekmujem, še vedno rad dirkam, zato sem se vrnil."

Foto: Ana Kovač

O primerjavi med zmago na Giru in Vuelti, na kateri je zmagal že trikrat (2019, 2020 in 2021):

"Kot sem že večkrat povedal, Gira in Vuelte se ne da primerjati. Vsaka zmaga je drugačen izziv in vsako od njih je zelo težko doseči. Letos sem se osredotočil na Giro in bil je precejšen vrtiljak. Seveda si vedno želiš, da bi vse potekalo lepo in tekoče, a dejstvo je, da nekaterim fantom sploh ni uspelo priti do Rima. Sam sem to priložnost imel in sobotna zmaga na kronometru je bila samo še češnja na torti, za kar sem izjemno hvaležen."

Foto: Ana Kovač

