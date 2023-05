Zlata vredna ameriška pomoč Rogliču

Prav pri vseh štirih velikih zmagah Primoža Rogliča na Grand Tourih je bil Sepp Kuss zraven. Če gledamo nekoliko širše, lahko dodamo, da je bil poleg pri vseh zmagah ekipe Jumbo-Visma na treh tritedenskih dirkah. Roglič je trikrat osvojil Vuelto in zdaj še Giro, Jonas Vingegaard pa lani Tour de France.

Američan je hvale vreden pomočnik in ima posebno vez s Primožem in Slovenijo nasploh. Njegova prastara starša sta namreč iz okolice Nove Gorice in leta 2007 se je denimo povzpel na najvišji slovenski vrh, Triglav. Po tistem Slovenije ni več obiskal, a si to želi, je dejal v pogovoru za Sportal pred začetkom Gira: "Seveda si tega želim. Primož vedno pravi, da imam počitnice v Sloveniji še v dobrem. Ne, vse od otroštva nisem bil v Sloveniji, imam pa to vsekakor v načrtu."

Prišel kot menjava, na koncu ključen mož

Dirka po Italiji zanj ni bila sprva v načrtu, a je prišel v Italijo, saj si Wilco Kelderman po poškodbi še ni opomogel. "Takoj sem bil navdušen in rekel, da pridem. To je moj drugi Giro, prvič sem tukaj dirkal leta 2019," je dejal Kuss.

Je hvalevreden pomočnik. Zlata vreden. Na letošnjem Giru se je izkazalo, da bi imel Roglič velikega težave, če Američana ne bi bilo zraven. V najtežjih delih mu je vselej stal ob strani. Spomnimo se 16. etape s ciljem na Monte Bondone. Primož je imel krizo in ni mogel slediti tempu Joaa Almeide in Gerainta Thomasa. Zasavec je izgubil tisti dan 25 sekund. In izgubil bi še več, če mu v najtežjih trenutkih ne bi pomagal ravno Kuss, ki je peljal pred njim.

"Skoraj smo podoživeli Planche des Belles Filles"

Do zaključnega kronometra je svojo nalogo opravil z najvišjo možno oceno, nato pa je vajeti v celoti prepustil le Primožu, ki je moral nadoknaditi 26 sekund zaostanka za Thomasom.

Vse je bilo videti kot v pravljici, ko je Rogla od Trbiža do Svetih Višarij začel zmanjševati zaostanek in je bilo nekako jasno, da bo strl žilavega Britanca. A je Rogliča doletel smola, potem ko je imel težave z verigo. Kot že ničkolikokrat v karieri.

"Skoraj smo podoživeli Planche des Belles Filles," je ameriški kolesar dejal ob koncu zgodovinskega dne za slovenskega kolesarja, potem ko je navkljub težavam s kolesom v velikem slogu osvojil Dirko po Italiji.

"Ko je stiska, se Primož vrne še močnejši"

Ko je Primožu ponagajala veriga, so se mu misli nemudoma preselile v leto 2020, ko je na zaključnem kronometru izgubil skupno zmago na Dirki po Franciji, ki so jo vsi pričakovali. Dan pred koncem je Tadej Pogačar odpeljal fantastičen kronometer in prvič osvojil Tour de France, kar mu je uspelo še leto kasneje.

"Stresno je bilo. Vsi so nam govorili o zadnjem kronometru na Dirki po Franciji na Planche des Belles Filles in spet smo podobno skoraj doživeli v soboto, ko je imel Primož mehanične težave. Ampak to je Primož. Ko je stiska, se vrne še močnejši. Optimističen sem bil, da bo na koncu dober," je o nepopustljivosti moštvenega kolega dejal Kuss in še dodal: "Njegova pripravljenost pozitivno vpliva tudi na nas, vsi poskušamo dati vse od sebe. Vsak dan je težko delo. Osredotočeni smo bili, bili zraven v ključnih trenutkih. Na koncu je bilo odvisno od Primoža. Naredil je izjemno delo pred izjemnimi navijači."