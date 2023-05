Od kalvarije do ekstaze: Slovenci noreli v Trbižu #video

V velikem slogu je Primož Roglič osvojil Dirko po Italiji. In to pred številnimi slovenskimi navijači ob progi in tistimi, ki so v okolici Trbiža spremljali pravljico, ki jo je spisal slovenski kolesarski šampion. A je med vzponom na Svete Višarje vsem zastal dih, ko je imel težave z verigo. Na krilih navijačev se je dvignil kot feniks iz pepela in postavil nov mejnik. In veliko rajanje se je lahko začelo.

Pred začetkom sobotnega dne je imel Primož Roglič 26 sekund zaostanka za Geraintom Thomasom. Strokovnjaki in navijači so se spraševali, ali ga je možno pretopiti v prednost.

Po ravninskem delu še ni kazalo, da bi lahko bilo temu tako. A je prišel na vrsto brutalen vzpon na Svete Višarje. In Primož je v velikem slogu kolesaril in manjšal naskok Britanca.

Ko je bilo videti, da ga bo zlomil, mu je ponagajalo kolo, natančneje verižnik. "Pa ne no. Pa ne spet Primožu," je dejal Jure iz Mislinje, ki je prišel pospremiti zgodovinski trenutek nekdanjega skakalca v sosednjo Italijo.

Foto: J. L.

Tako kot ni obupal Rogla, niso obupali niti navijači. Vsakič, ko ga je pokazalo na velikem ekranu, so ga bodrili. In ko so zagledali, da navkljub težavam leti, so noreli od navdušenja.

Navijaško vrelišče je prišlo na vrsto, ko je Thomas prečkal ciljno črto in je Primož tudi uradno osvojil Dirko po Italiji.

"Hvala bogu, da se mu je izšlo. Pokazal je, kakšen šampion je. In da nikdar ne odneha. Že leta 2019 sem bil v Italiji, ko se mu ni izšlo. Vsak trud se enkrat poplača. In Primož se je danes nagradil kar sam. Vsa čast za vse to, kar je naredil. Težave z verigo ga niso vrgle iz tira. Noro, kaj naj povem. Noro. Bravo Rogla," je bil povsem drugačne volje Jure nekoliko kasneje.

Slovenske pesmi so odmevale po koncu tekmovalnega dne v bližini Slovenije. Primož Roglič je slovenski junak, ki je po Vuelti – osvojil jo je trikrat -, postal kralj tudi na Dirki po Italiji.