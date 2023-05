Danes se je na Svetih Višarjah pisala zgodovina. Primož Roglič je postal prvi Slovenec z zmago na dveh grand tourih, poleg treh Vuelt je zdaj osvojil še prestižni Giro. Ob Tadeju Pogačarju in njegovih dveh zmagah na Touru, ima slovensko kolesarstvo zmage na vseh treh tritedenskih dirkah.

A brez drame tudi tokrat ni šlo. Roglič je na brutalnem kronometru na Višarje moral izničiti 26 sekund zaostanka za Geraintom Thomasom, v začetku je pridobival sekunde, nato se mu je zgodila še nevšečnost, ko se je na njegovem kolesu snela verižnica, a to ga ni zmedlo, hitro jo je sam namestil nazaj in nadaljeval z odlično vožnjo. V cilj je prišel v 44 minutah in 23 sekundah, kar je bilo dovolj za zmago v 20. etapi.

Nato je sledilo napeto čakanje na Valižana, temu pa so pojenjale moči in v cilj je prišel 40 sekund za Rogličem. Zmaga na 106. Giru je tako Rogličeva, jutri mora le še varno končati revijalno etapo v Rimu, na zadnji etapi se favoriti po pravilu ne napadajo več, zato pa se bodo za prestižno etapno zmago udarili sprinterji.

"To je nekaj neverjetnega. Na koncu ne gre samo za zmago, pač pa za ljudi. Energija tukaj je neverjetna, to so trenutki, za katere živiš in katerih se bom spominjal," je bil v cilju v pogovoru s prireditelji dirke čustven Primož Roglič in ob tem poslušal skandiranje navdušene množice slovenskih navijačev.

"Ko se mi je snela verižnica, nisem zganjal panike, to se dogaja. Namestil sem jo nazaj in nadaljeval. Imel sem noge, navijači pa so mi dali še dodatne watte. Samo letel sem in užival. Še en dan je pred nami, potrebna bo zbranost, saj je krog v Rimu precej tehničen. Ni konec, dokler ni konec, izgleda pa dobro," je še v svojem slogu z razposajenim sinom Levom v naročju povedal slovenski kolesarki junak.

Geraint Thomas je že čestital Rogliču in njegovim kolegom iz Jumbo-Visme. "Čutil sem, kako me noge zapuščajo. Nočem iskati izgovorov, ampak na kolesu se preprosto nisem počutil najbolje. Je pa bolje izgubiti za toliko, kot le za kakšno sekundo ali dve. Tako me je vsaj razbil. In resnici na ljubo, si Primož to zmago zasluži. Imel je celo mehanske težave, pa vseeno zmagal za 40 sekund," pa je bil po etapi galanten 37-letni Thomas.

Dirka po Italiji, potek 20. etape:

17.59 - Geraint Thomas je v cilj prišel 40 sekund za Rogličem, Zasavec je zmagovalec 106. Gira!!!!

17:55 - Primož Roglič je v cilju z izjemnim časom 44:23! Bo to dovolj za zmago na Giru?

17:53 - Joao Almeida (UAE Emirates) je vodilni v cilju - 45:05!

17:50 - Italijan Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) je prevzel vodstvo v cilju - 45:18! Thomas je medtem na drugem merjenju vmesnega časa za Rogličem zaostal 16 sekund.

17:48 - Drama! Rogliču se je snela verižnica, hitro jo je sam namestil nazaj in nadaljuje z dirko, upajmo, da ga to ne bo predrago stalo.

Ennui mécanique pour Primož Roglič ! C'est terrible pour le Slovène ! 😮 #RTLsports #Giro pic.twitter.com/qacxh9hEAb — RTL sports (@RTLsportsbe) May 27, 2023

17:46 - Primož Roglič je na drugem vmesnem času zaostal dosegel najboljši čas! Geraint Thomas izgublja čas proti razpoloženemu Slovencu.

17:44 - Francoz Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) je prevzel vodstvo v cilju s časom 45:22.

17:43 - Joao Almeida je bil na drugem merjenju vmesnega časa tretji.

17:28 - Geraint Thomas je bil na prvem merjenju vmesnega časa le dve sekundi počasnejši od Rogliča.

17:26 - Geraint Thomas je pri menjavi kolesa potrošil nekaj več časa, zamenjal je namreč tudi čelado.

17:25 - Roglič je bil na prvem mesrjenju vmesnega časa še štiri sekunde hitrejši od Almeide.

17:23 - Primož Roglič je izvrstno opravil menjavo kolesa, obdržal pa je aerodinamično čelado. Medtem je Joao Almeida postavil najboljši izid na prvem merjenju vmesnega časa.

17:17 - Vodstvo v cilju je prevzel Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), za dve sekundi je ugnal rojaka McNultyja.

17:14 - S startne rampe se je pognal še zadnji kolesar, vodilni Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Bitka za zmago na 106. Giru se je začela!

17:11 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na progi!

17:08 - Startal je Portugalec Joao Almeida (UAE Emiratres)!

16:59 - Američan Brandon McNulty (UAE Emirates) je nov vodilni v cilju, prvi se je spustil pod mejo 46 minut. Njegov čas je 45:30!

Od leta 2016 sta se Geraint Thomas in Primož Roglič spopadla na sedemnajstih kronometrih, enajstkrat je bil boljši Zasavec, šestkrat Valižan. Kako pa bo danes?

🎯 Since 2016, @rogla and @GeraintThomas86 have challenged each other in 17 different time trials. The Slovenian has finished ahead 11 times, the Briton 6.

🎯 Dal 2016 a oggi per 17 volte @rogla e @GeraintThomas86 si sono sfidati a crono. 11 volte è arrivato davanti lo… pic.twitter.com/MnPwQ0KG3H — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2023

16:56 - Jay Vine (UAE Emirates) je nov vodilni v cilju - 46:16!

16:53 - S startne rampe v Trbižu se je pognal še nemški državni prvak v vožnji na čas Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe).

Roglič se pripravlja na start:

16:50 - Američan Brandon McNulty je bil na drugem merjenju vmesnega časa 24 sekund hitrejši od moštvenega kolega pri UAE Emirates Jayja Vina.

16:47 - Na progi je že Belgijec Laurens de Plus, Thomasov pomočnik pri Ineosu in prvi iz najboljše deseterice na letošnjem Giru.

16:40 - Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) je imel nekaj težav, na njegovem kolesu se je snela verižnica. S pomočjo navijačev ob progi je rešil težavo, a izgubil dragocen čas. Medtem je startal tudi Rogličev nepogrešljivi pomočnik, Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Avstralec Jay Vine pa je bil najhitrejši tudi na drugem merjenju vmesnega časa.

"Nismo prepričani, ali smo v Sloveniji ali v Italiji," se v šali sprašujejo pri Jumbo-Vismi. "Kolesarstvo ne pozna meja," odgovarja uradni profil Gira:)

16:30 - Startal je Francoz Bruno Armirail (Groupama - FDJ), pred današnjo etapo 16. v skupnem seštevku. V 14. in 15. etapi je nosil rožnato majico vodilnega in jo nato predal nazaj Geraintu Thomasu.

16:25 - Jay Vine je bil najhitrejši na prvem merjenju vmesnega časa - 14:00.

16:09 - Na progo se je pognal Jay Vine (UAE Emirates), aktualni avstralski prvak v vožnji na čas.

16:05 - Luksemburžan Bob Jungels (Bora-Hansgrohe) je startal. To je prvi iz zadnje skupine kolesarjev.

Kaj pravi Roglič?

Zagotovo je to nekaj posebnega, priti tako blizu moji državi. Že vidim naše zastave, čudovito je. O tem ali mi ta kronometer ustreza ali ne, pa bom lahko več povedal po etapi," je v smehu pred startom današnje etape povedal na videz sproščeni Primož Roglič.

🎤 How will today's stage play out? Here is what the key riders have said before the start.



🎤 Come sarà la tappa di oggi? Le parole dei protagonisti prima della partenza.@rogla - @JumboVismaRoad #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/VuclwVokpr — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2023

15:20 - Druga skupina je opravila svoje, ob 16.05 se nadaljuje. Takat bo padla tudi končna odločitev o zmagovalcu letošnjega Gira.

14:59 - Novi vodilni v cilju je 21-letni Američan Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech)! S časom 46:19 je skoraj za dve minuti ugnal Championa.

14:50 - Nov najboljši čas v cilju ima zdaj Francoz Thomas Champion (Cofidis) - 48:16 (23,12 km/h)! Odlično je na poti Američan Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech).

14:36 - Odlično sta na poti Američan William Barta (Movistar) in tudi Nizozemec Bauke Mollema (Trek - Segafredo).

14:29 - Startal je tudi zadnji kolesar iz druge skupine, Italijan Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious). Naslednji start bo ob 16:05, ko se bo kot prvi iz zadnje skupine s startne rampe pognal Luksemburžan Bob Jungels (Bora-Hansgrohe).

14:26 - Na območju, kjer kolesarji menjajo kolesa, lahko vidimo različne pristope. Nekateri menjajo tako kolo kot čelado (Puccio), Irec Ben Healy je zamenjal le kolo, obdržal pa aerodinamično čelado za kronometer. Veliko je takšnih, ki etapo že začenjajo z normalnimi čeladami.

14:10 - Na progi sta tudi že Avstralec Michael Matthews (Jayco AlUla), pa Danec Magnus Cort (EF Education - EasyPost). V drugi skupini je že nekaj izjemno močnih tekmovalcev, upravičeno lahko pričakujemo, da se bodo najboljši časi v cilju precej izboljšali. Startal je tudi prvi član Ineosa, Salvatore Puccio, ki bo Geraintu Thomasu lahko posredoval pomembne infomacije s proge. Jumbo-Visma je imela svojega "oglednika" že v prvi skupini, to je bil Edoardo Affini.

13:50 - Španec Jose Joaquin Rojas (Movistar) je startal kot prvi iz druge skupine kolesarjev.

V dolino se kolesarji vračajo z gondolo:

En attendant, place au téléphérique pour permettre aux coureurs de redescendre du Monte Lussari. Cette fois, les coureurs ont la priorité avec une cabine chacun avec leur vélo. #Giropic.twitter.com/x1NKdiGTD1 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 27, 2023

13:08 - Prvih 45 kolesarjev je v cilju, nemški sprinter Pogačarjevega moštva UAE Emirates Pascal Ackermann je zaključil prvi del današnje etape. Vodi Guernalec, ki se je edini spustil pod mejo 50 minut. Kronometer se bo nadaljeval ob 13.50, ko se bo s startne rampe pognal Španec Jose Joaquin Rojas (Movistar).

Poseben šov je navijačem pripravil Belgijec Laurenz Rex (Intermarche - Circus - Wanty). V slogu slavnega Petra Sagana:

Laurenz Rex finishing his time trial in 𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚! 🙌#Giro pic.twitter.com/A5AM7DA3xm — Eurosport (@eurosport) May 27, 2023

12:50 - Francoz Thibault Guernalec (Arkea Samsic) se je prvi spustil po 50 minut, s časom 48:35 je prevzel vodstvo.

12:33 - V cilj je ob navdušenju množice navijačev pripeljal tudi Mark Cavendish, traso je odpeljal v 56 minutah in 28 sekundah. Pri prečkanju ciljne črte je veselo mahal navijačem.

Kolesarji uživajo v izjemnem navijaškem vzdušju:

12:25 - Nicolas Dalla Valle je prvi kolesar v cilju, kronometer je odpeljal v 55 minutah in treh sekundah s povprečno hitrostjo 20,27 km/h. Najboljši kolesarji bodo precej hitrejši.

12:14 - Startal je Italijan Davide Bais (EOLO Kometa), ki je zadnji iz prve skupine kolesarjev, zdaj sledi pavza, naslednji tekmovalec se bo s startne rampe pognal ob 13:50. Startna lista je zaradi logističnih razlogov razdeljena v tri skupine. Pavza mked drugo in tretjo skupino bo med 14:29 in 16:05.

Takole pa mehaniki kolesarje spremljajo v drugem delu kronometra:

Tu sais que ça va être un énorme chantier quand le mécano fini sur la moto avec le vélo sur le dos #Giro pic.twitter.com/LoYY0zS4cY — KingKüng (@KingKung__) May 27, 2023

12:05 - Fiorellijev dosežek so kmalu izboljšali, Italijan na prvi točki za merjenje vmesnega časa - ta je 7,8 kilometra pred ciljem - drsi po lestvici, na vrhu je zdaj Francoz Alan Riou (Arkea Samsic), s časom 15:05.

Takole izgleda menjava kolesa v posebnem temu namenjenem 25-metrskem prostoru. Ta je omejen s črtami, dogajanje budno nadzoruje sodnik Mednarodne kolesarske zveze (UCI), če mehanik prestopi črto, moštvu grozi kazen.

🚴‍♂️Here is one of the key moments of today's time trial: the bike change 🔁

.

🚴‍♂️ Ecco uno dei momenti chiave della della cronometro di oggi. Il cambio bici 🔁#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/FtAAVfGDtH — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2023

11:55 - Najboljši vmesni čas do zdaj ob koncu ravnine je postavil Italijan Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), ki se je odločil že startati na normalnem kolesu. Te taktike se je poslužilo še nekaj kolesarjev.

11:52 - Startal je tudi Italijan Jonathan Milan (Bahrain - Victorious), ki si je že zagotovil skupno zmago v seštevku sprinterjev. Prestižne ciklamne majice mu ne more vzeti nihče več, jutri mora le še varno končati etapo v Rimu, kjer pa bo zagotovo spet napadel zmago.

Primož Roglič bo imel danes izjemno navijačko podporo:

11:45 - Dalle Valle je v posebnem 25-metrskem prostoru tik pred začetkom vzpona kolo za kronometer zamenjal za klasično. Pričakujemo, da se bodo te taktike poslužila večina kolesarjev. Zdi se nemogoče, da bi se kdo odločil zahteven klanec odplejati s kolesom za kronometer. Prvih enajst kilometrov današnjega kronometra je ravninskih, nato se začne pravi pekel.

Na Svetih Višarjah je vse več navijačev, prevladujejo Slovenci:

11:39 - Na poti je tudi Kolumbijec Fernando Gaviria (Movistar), tudi zanj velja, da mora danes preživeti trpljenje, dirkanje za zmago pa ga čaka jutri, ko se bo 106. Giro končal s kratko sprintersko etapo v Rimu.

11:36 - S startne rampe se je pognal britanski sprinterski as Mark Cavendish (Astana), ki vozi svoj zadnji Giro v karieri. Po letošnji sezoni bo končal svojo veličastno kariero, v kateri je blestel predvsem na Dirki po Franciji, kjer je zbral osupljivih 34 etapnih zmag. Tudi na Giru je dobil 16 etap. Sprinterji pa bodo danes na klancu na Svete Višarje močno trpeli.

Start: Ob 11.30 se je na brutalen 18,6 kilometrov dolg kronometer s ciljem na Svetih Višarjah podal prvi od 125 kolesarjev na startni lisi, Italijan Nicolas Dalla Valle (Corratec – Selle Italia). Startna lista današnjega kronometra je narobe obrnjen skupni seštevek dirke, tako da bodo najboljši startali šele pozno popoldne, Primož Roglič ob 17:11, Geraint Thomas pa ob 17:14.