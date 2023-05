Zmaga Kolumbijcu, Rogliču še en obračun z rožnatim Thomasom

Dirka po Italiji, 19. etapa v živo:

Cilj: Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) je zmagovalec kraljevske etape 106. Gira! Med favoriti je Thomas v sprožil napad, Roglič mu je sledil, nato se je Britanec celo malce oddaljil, Zasavec pa se je vrnil in s protinapadom pridobil tri sekunde!

0,3 km do cilja - Buitrago se bliža zmagi, Rogliču in Thomasu se je dobri dve minuti za vodilnim Kolumbijcem pridružil še Almeida.

0,7 km do cilja - Roglič je napadel, Thomas mu lahko sledi, Almeida pa je zaostal!

1 km do cilja - Arensman je omagal, Joao Almeida zdaj diktira oster tempo. Thomas, Roglič in Kuss mu sledijo.

1,5 km do cilja - Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se je odpeljal mimo izmučenega Kanadčana Geeja zmagi naproti. Skupino favoritov še naprej vleče Thomasov pomočnik Arensman. Ircu Dunbarju pa je zmanjkalo moči.

2 km do cilja - Thomas ima ob sebi le še Arensmana, Roglič Kussa. Zana je popustil. V ospredju bo Buitrago vsak čas ujel Geeja.

2,6 km do cilja - Buitrago se ne predaja in je spet bližje Geeju, v skupini favoritov se je v soredje prebil še Joao Almeida (UAE Emirates). dobro se držita tudi Eddie Dunbar in Filippo Zana (Jayco AlUla).

3,4 km do cilja - Derek Gee se oddaljuje Santiagu Buitragu, 3:27 za Kanadčanom vozi skupina favoritov, Roglič ima ob sebi le še Seppa Kussa, Thomas ima tri pomočnike.

5 km do cilja - Rohan Dennis (Jumbo-Visma) je pospeševal v skupini favoritov in se iztrošil, nato je narekovanje tempa prevzel Thymen Arensman (Ineos Grenadiers). Primož Roglič se drži Gerainta Thomasa.

5,7 km do cilja - Geeja lovi Santiago Buitrago, v zaključni klanec pa se je zagnala tudi skupina favoritov.

7 km do cilja - Na začetku zaključnega vzpona se je v vodstvo odpeljal neuničljivi Kanadčan Derek Gee (Israel - Premier Tech).

10 km do cilja - Koen Bouwman je omagal, Roglič in Thomas imata zdaj vsak po dva pomočnika. Vsak čas se bo začel zaključni vzpon na Tre Cime di Lavaredo (7,1 km, 7,8 %).

Izidi gorskega cilja, Passo Tre Croci (II. kategorija):

1. Gee 18 točk

2. Biuitrago 8

3. Hepburn 6

4. Cort 4

…

12 km do cilja – Vrh Tre Croce bodo kot kaže prvi dosegli Santiago Buitrago, Derek Gee, Michael Hepburn in Magnus Cort. V skupini favoritov ima Thomas ob sebi še dva pomočnika, Roglič tri, a Koenu Bouwmanu očitno pojenjajo moči. Almeida ima le enega kolega iz UAE Emirates.

18 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prelaz Tre Croci, Roglič je hitro ujel stik s skupino favoritov in se spet postavil tik za Ineos. Tekmovalci so le naleteli na ploho, zdaj vozijo v močnem dežju.

20 km do cilja - V Cortni d'Ampezzo je bilo komaj videti, da je tam deževalo. Kolesarje zdaj čaka spektakularen zaključek etape. Najprej prelaz Tre Croci (II. kategorija, 7,9 km, 7,2 %). Primož Roglič se je ustavil in zamenjal kolo, zdaj vozi posebej pripravljenega za zaključne vzpone. S takimi nastavitvami naj bi vozil tudi jutri na zahtevnem gorskem kronometru na Svete Višarje.

35 km do cilja - Kolesarji se spuščajo v Cortino d'Ampezzo, ki jo je namočila nevihta. Na zaključnem vzponu dneva naj ne bi bilo dežja.

40 km do cilja - V osrepdju je napadel Buitrago, nato Hepburn, pa nato Gee. kanadčan je nato prvi prečkal gorski cilj na prelazu Giau. V glavnini so ob Thomasu le še trije pomočniki, moštvi UAE Emitates in Jumbo-Visma pa sta se zdaj postavili neposredno za Ineos.

Izidi gorskega cilja, Passo Giau (I. kategorija):

1. Gee 40 točk

2. Hepburn 18

3. Buitrago 12

4. Verona 9

5. Cort 5

…

44 km do cilja - Vodilno trojico sta ujela še Hepburn in Cort. Na čelu glavnine so ves čas kolesarji Ineosa, Geraint Thomas ima ob sebi še štiri pomočnike. Jumbo-Visma in UAE Emirates za zdaj le prežita nekoliko v ozadju. Glavnina se je sicer že močno skrčila.

45 km do cilja – Carlos Verona (Movistar) očitno ne čuti posledic padca, na klancu je napadel, njegovemu tempu lahko sledita le še Buitrago in Gee. Trojica ima dobrih šest minut prednosti pred glavnino, v kateri je tudi že prišlo do velike selekcije.

48 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prelaz Giau. Komisarji so z dirke izključili eno vozilo moštva AG2R Citroën, ki je očitno zakrivilo padec Carlosa Verone. Glavnina je proti ubežnikom pridobila minuto.

56 km do cilja - Presnost vodilne skupine se je ustalila okoli osmih minut. Naslednji klanec bo najtežji doslej. Prelaz Giau je prve kategorije, dolg je 9,9 kilometra, povprečen naklon je devet odstotkov, najstrmejši del pa je na začetku, ko naklonina doseže 14 odstotkov.

70 km do cilja - Derek Gee je dobil sprint z Davidejem Gabburom za zmago na drugem gorskem cilju dneva. Kanadčan je na prelazu Valparola osvojil 40 točk. Prednost ubežnikov je narasla prek osem minut.

Izidi gorskega cilja Passo Valparola (I. kategorija):

1. Gee 40 točk

2. Gabburo 18

3. Bais 12

…

77 km do cilja – Veljko Stojnić je zaostal za kolegi ubežniki in čaka glavnino, Španec Carlos Verona (Movistar) pa je padel in se opraskal po levi roki in boku. Zapeljal je ob zdravniško vozilo, kjer so mu za silo oskrbeli rane. Verona nadaljuje z dirko. Ineos še vedno vleče glavnino, prednost ubežnikov se bliža osmim minutam.

81 km do cilja - Na čelu glavnine kolesarji moštva Ineos Grenadiers diktirajo relativno ležeren tempo, za njimi so postavljeni člani UAE Emirates, za temi pa Jumbo-Visma. Prednost ubežne petnajsterice se približuje sedmim minutam. Vzpenjajo se že na prelaz Valparola (I. kategorija, 14,1 km, s 5,6-odstotnim povprečnim naklonom).

95 km do cilja - Dogajanje se je na prvem klancu dneva umirilo, v vodilni skupini je pred vrhom Campalonga skočil Gabburo in osvojil prvi gosrki cilj. Glavnina vozi dobrih pet minut in pol za ubežniki.

Izidi gorskega cilja Passo Campolongo (II. kategorija):

1. Gabburo 18 točk

2. Bais 8

3. Gee 6

4. Baudin 4

5. Konrad 2

6. Cort 1

Jumbovci opazujejo Ineos

"Včeraj je Ineos pokazal nekaj čudne taktike, v začetku pospeševal in se otresel celo dveh svojih kolesarjev in moral nato upočasniti. Bomo videli, kako bodo dirkali danes, etapa je malce težja, mislim, da bi bilo malce smešno, če bi Geraint ostal brez izdatne pomoči že v začetku. Dvomim, da se bodo lotili česa trapastega, mi pa bomo delali tisto, kar je najbolje za Primoža," je pred današnjo etapo povedal Rogličev kolega pri Jumbo-Vismi, Avstralec Rohan Dennis.

🎤 How will today's stage play out? Here is what the key riders have said before the start.



🎤 Come sarà la tappa di oggi? Le parole dei protagonisti prima della partenza.



Rohan Dennis - @JumboVismaRoad #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/EvB14iStMZ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2023

99 km do cilja - Ubežna skupina se vzpenja na Campolongo, njena prednost pred glavnino je 5:17. Danes imajo kolesarji spet srečo z vremenom, etapo so začeli v soncu, v hribih je nekaj več oblačnosti, a nobenega dežja. Ceste so suhe.

109 km do cilja - Healy je Pinotu priznal poraz, dvojica je spet v glavnini, ta vozi 4:11 za ubežniki, kolesarji pa se že bližajo prvemu kategoriziranemu klancu dneva. Prelaz Campolongo je 3,9-kilometrski klanec druge kategorije, s sedem odstotnim povprečnim naklonom.

110 km do cilja - Healyja lovi Pinot, dvojica se je vodilni petnajsterici - Bais, Rojas in Verona so že na čelu dirke - približala na 3:55. Glavnina se je spet umirila in vozi dobrih pet minut za čelom dirke.

Et c'est reparti pour une nouvelle passe d'armes. pic.twitter.com/XcX8BDf3wT — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 26, 2023

113 km do cilja - Irec Ben Healy (EF Education - EasyPost) je spet napadel v glavnini, to je sprožilo Thibauta Pinota (Groupama - FDJ), Ineos Grenadiers pa poskuša oba zadržati v glavnini. Pinot je nosilec modre majice najboljšega hribolazca, ima 227 točk, Healy pa je v tem seštevku drugi s 164 točkami. Irec si močno želi v beg, da bi Francoza izzval za naziv najboljšrega hribolazca na dirki. danes je na voljo obilica gorskih točk.

115 km do cilja – Vodilni dvanajsterici se počasi približujejo še Italijan Mattia Bais (EOLO Kometa) ter Španca Jose Rojas in Carlos Verona (Movistar). Zaostanek glavnine je narasel na 5:30, med ubežniki pa je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Kolumbijec Santiago Buitrago, ki za rožnatim Thomasom zaostaja 12:02. Na čelo glavnine so se postavli kolesarji Ineosa, takoj za njimi so zvrščeni člani UAE Emirates, nato pa Rogličeva Jumbo-Visma.

Izidi letečega cilja, Caprile:

1. Stojnić 12 točk

2. Gee 8

3. Gabburo 6

4. Buitrago 5

5. Pronskiy 4

6. Cort 3

7. Warbasse 2

8. Konrad 1

120 km do cilja – Vodilno deseterico sta ujela še Avstralec Michael Hepburn (Jayco AlUla) in Italijan Stefano Oldani (Alpecin – Deceuninck), glavnina je popustila, prednost ubežnikov pa je narasla na 4:20.

123 km do cilja – Vodilna deseterica ima zdaj že dve minuti in pol prednosti pred glavnino, med skupinama vozijo še Oldani, Hepburn, Mattia Bais in Jose Joaquin Rojas.

125 km do cilja - Buitrago je ujel vodilno skupino.

127 km do cilja – Vodilno deveterico lovijo še Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), Stefano Oldani in Michael Hepburn (Jayco AlUla), na čelo glavnine pa so se spet postavile ekipe Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma in UAE Emirates, a sta se jim dva kolesarja še izmuznila in se podala v lov.

133 km do cilja – Vodilni peterici so se pridružili še Francoz Nicolas Prodhome (AG2R Citroën Team), Kazahstanec Vadim Pronskiy (Astana), Avstrijec Patrick Konrad (Bora – hansgrohe) in Italijan Davide Gabburo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). Prednost deveterice je 35 sekund, a v glavnini še ni miru. Skoki se še kar vrstijo.

137 km do cilja - Ne, mir je bil kratkotrajen, Jumbo-Visma je spet razburkala dogajanje na čelu glavnine. Najboljši trije kolesarji na dirki, Geraint Thomas, Primož Roglič in Joao Almeida se držijo na varnem, nekoliko stran od dogajanja, zelo dejavni pa so njihovi moštveni kolegi.

139 km do cilja - Vodilni četverici se je pridružil še Danec Magnus Cort (EF Education - EasyPost), iz glavnine je skočila še četverica, vse pa kaže, da se bo zdaj dogajanje le umirilo. Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers in UAE Emirates so se postavili na čelo in poskušajo blokirati nadaljnje napade.

142 km do cilja - Spet je iz glavnine skočil Hessmann (Jumbo-Visma), takoj je sledila reakcija UAE Emirates. Četverica vodilnih ima le 12 sekund prednosti.

146 km do cilja – Stojniću in Warbasseju sta se pridružila še Francoz Alex Baudin (AG2R Citroën Team) in Kanadčan Derek Gee (Israel - Premier Tech), v glavnini pa s tem niso niti približno zadovoljni, napadi se tako nadaljujejo, prednost četverice pa je majhna.

149 km do cilja - Šesterici je uspelo priti do manjše prednosti, potem se je v lov za njo podal še Ben Healy (EF Education - EasyPost), kar ni bilo všeč Thibautu Pinotu (Groupama - FDJ), sprožila se je verižna reakcija in poskus pobega je propadel.

153 km do cilja - Z napadom je poskusil še Jumbovec Michel Hessmann, kar je sprožilo hitro reakcijo Ineosa in UAE-ja.

155 km do cilja - V zadnji skupini napadalcev je bil tudi kolesar Ineosa, hitro sta se odzvala tako Jumbo-Visma kot UAE Emirates. Stojnić in Warbasse sta tako še vedno sama na čelu dirke.

158 km do cilja - V lov za vodilnima se je odpravila večja skupina z nekaj nevarnimi kolesarji, kar ni bilo po godu Jumbo-Vismi in je ta poskus nevtralizirala. Skoki se nadaljujejo, prednost vodilnega dvojca pa kopni.

165 km do cilja - Iz glavnine je za nekaj trenutkov skočil celo britanski sprinter Mark Cavendish (Astana). Danes bodo sprinterji sicer na klancih močno trpeli in lovili časovno zaporo.

168 km do cilja - Rexu ni uspelo pobegniti glavnini, na čelu te je še naprej živahno.

170 km do cilja – Vodilna lovi še Belgijec Laurenz Rex (Intermache – Circus – Wanty), v glavnini pa tudi še ni miru, napadi se vrstijo eden za drugim.

176 km do cilja – Nekaj prednosti sta si privozila Srb Veljko Stojnić (Team Corratec - Selle Italia) in Američan Larry Warbasse (AG2R Citroën Team).

179 km do cilja - Rogličev moštveni kolega Sam Oomen je zamenjal kolo.

181 km do cilja - Vse od starta se na čelu glavnine vrstijo napadi, enega je preprečila tudi Rogličeva Jumbo-Visma, enega je onemogočil Thomasov Ineos.

Start: Z nekaj zamude se je začela kraljevska etapa 106. Gira.

🔥 Stage 19 of the Giro d'Italia 2023 is underway!

.

🔥 La tappa 19 del Giro d'Italia 2023 è partita!#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/6h2jdr5VI4 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2023

📅 26/05/2023

🚴‍♂️ Stage 1️⃣9️⃣ | Tappa 1️⃣9️⃣

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Longarone - Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo)

📏 183 km

🎢 GPM: 1a cat. x3, 2a cat. x2

⏰ Start | Partenza: 11.35 AM

🏁 Arrival | Arrivo: ~ 5.00 PM

📺https://t.co/yQ4U00ZS4q

🇬🇧🇮🇹🇪🇸🇫🇷 Live:… pic.twitter.com/cInNIdPSfk — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2023

Thomas pričakuje zahteven dan

"Zagotovo," je na vprašanje, če danes pričakuje napade Primoža Rogliča (+ 29 sekund) in Joaa Almeide (+ 0:39), odgovoril vodilni kolesar na dirki Geraint Thomas. "Zaključek etape je izjemno zahteven, ampak delali bomo to, kar smo doslej. Vse bo odvisno od nog, dejavnik bo tudi višina. Zanimivo bo," je še dodal Valižan, ki je včeraj praznoval svoj 37. rojstni dan.

Je danes govoril z Almeido in Rogličem? "Niti ne. Almeida mi tako ali tako ves čas govori, da je slabo spal in da je živčen, Roglič ima ves čas slabe noge. To so zabavne igrice," je skomignil z rameni.

Na startu le še 125 kolesarjev

Na startu danes ni Britanca Hugha Carthyja (EF Education-EasyPost). "Zadnjih nekaj dni je imel težave z želodcem in se je odpravil domov, na počitek in okrevanje," so sporočili iz Carthyjeve ekipe. Včeraj je 28-letnik proti vodilnemu Geraintu Thomasu izgubil štiri minute in pol in v skupnem seštevku z enajstega zdrsnil na 24. mesto.

To je že 51. kolesar, ki je letošnji Giro končal predčasno, danes bo tako startalo le še 125 tekmovalcev.