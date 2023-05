Izjemno razburljiv zaključek, Roglič brez težav

Podrobnejši potek etape:

Cilj - V razburljivem ciljnem šprintu je bil najhitrejši Alberto Dainese (Team DSM), ki je bil za las hitrejši od Jonathana Milna (Bahrain Victorious) in Michaela Matthewsa (Jayco AlUla). Primož Roglič (Jumbo-Visma), Geraint Thomas (Ineos Greandiers) in Joao Almeida (UAE Emirates) so si lahko danes nekoliko "odpočili", od četrtka do sobote pa jih čaka pravi pekel v boju za rožnato majico.

Alberto Dainese je bil najhitrejši v ciljnem šprintu. Foto: Reuters

Jonathan Milan échoue vraiment d'un rien vu d'où il était parti ! Quel sprint de furieux encore de l'Italien, qui va conforter son maillot cyclamen. #Giro pic.twitter.com/ahCOv3oCl6 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 24, 2023

"Noro je, prvi šprinti se nam niso izšli. Nikdar nismo imeli kaj za pokazati. Danes smo odpeljali zelo dobro. Fantje so me pripeljali v dobro izhodišče. V zaključku me je Matthews prehitel, šel sem za njim. Prihajal je še Milan z leve. Dal sem vse od sebe in za nekaj centimetrov osvojil etapo. V zadnjih dneh sem imel veliko trebušnih težav. Danes sem se spet dobro počutil in noro je, da mi je ob vseh teh težavah uspelo osvojiti etapo," je bil vesel italijanski kolesar Dainese.

Skupni vrstni red po 17. etapi:

Mesto Kolesar Ekipa Zaostanek 1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2 ALMEIDA Joao UAE Team Emirates + 18 3 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma + 29 4 CARUSO Damiano Bahrain Victorious + 02:50 5 DUNBAR Edward Team Jayco-AlUla + 03:03

5 km do cilja - Zadnji ubežnik Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) je ujet.

8,5 km do cilja - Glavnina lovi zadnjega ubežnika. Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) ima 20 sekund prednosti. Kdo bo danes zmagal v šprintu? Jonathan Milan, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Michael Matthews ali kdo drug?

Thibaut Pinot je medtem na 17 Grand Tourih prekolesaril že 500.000 kilometrov - kot bi 1,25-krat prekolesaril okoli sveta.

20 km do cilja - Ekipa Jumbo-Visme se je v glavnini prebila v ospredje, saj bi se radi izognili kakšni neprijetnosti v zaključku etape.

23 km do cilja - Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) je napadel v ubežni skupini.

30 km do cilja - Prednost ubežnikov se zmanjšuje. Ekipe, ki jih zanima etapna zmaga, navijajo tempo v glavnini.

46 km do cilja - Četverica ubežnikov Thomas Champion (Cofidis), Charlie Quarterman (Corratec-Selle Italia), Diego Sevilla (Eolo-Kometa), Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) še naprej v ospredju, a le z 1:30 naskoka.

62 km do cilja - Kolesarji so se peljali čez Treviso, zdaj so v bližini Benetk. Glavnina zaostaja 2:25. Kolesarijo s povprečno hitrostjo 43 kilometrov na uro.



86 km do cilja - Glavnina zaostaja 2:08.

Ker se ne dogaja nič kaj pretresljivega, se malce dotaknimo četrtkovega dne. Etapa bo imela zelo zanimiv zaključek. V zadnjih štiridesetih kilometrih bodo trije gorski cilji. Prvi Forcella Cibiana (9,6 km/7,8-odstotni povprečni naklon). Po spustu se bodo takoj začeli vzpenjati na Coi (5 km/9,8-odstotni naklon) s predznakom II. kategorije. Končni del vzpona na Coi bo izjemno težak in bo predstavljal priložnost za napad. Po zelo kratki vožnji navzdol bo sledil še sklepni vzpon na Val di Zoldo v dolžini 2,7 kilometra in s povprečnim naklonom 6,4 odstotka. Med favoriti za rožnato majico bo lahko zelo napeto. Nato bo v petek sledila najtežja gorska etapa s ciljem na Tre Cime di Lavaredo, dan pozneje pa že gorski kronometer iz Trbiža na Svete Višarje.

119 km do cilja - Nič pretresljivega na trasi. Prednost ubežnikov znaša 1:30. Slovenski šampion Primož Roglič, ki je včeraj izgubil nekaj časa v primerjavi z osrednjima rivaloma Geraintom Thomasom in Joaom Almeido, je dobro razpoložen.

157 km do cilja - Glavnina ne pušča veliko prostora ubežnikom, ki imajo 2:33 prednosti.

Thomas vesel, da je bil v torek na pravi strani

178 km do cilja - "Dve veliki gorski etapi in posamični kronometer so še pred nami, a je treba tudi v takšnih ravninskih etapah biti pazljiv," je rožnati Geraint Thomas pred začetkom današnje etape pogledal proti zaključku Gira. Ali je bil presenečen nad torkovim razpletom, je odgovoril: "Vedeli smo, da bo težko. Nismo vedeli, kako bomo. K sreči sem bil na pravi strani."

180 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:40, a glavnina ne bo pustila, da bi šli vse do konca. Zlasti ne v ekipah, v katerih imajo šprinterje. Danes bo namreč njihov dan.

186 km do cilja - V beg je šla skupina štirih kolesarjev. Thomas Champion (Cofidis), Charlie Quarterman (Corratec-Selle Italia), Diego Sevilla (Eolo-Kometa), Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) imajo minuto prednosti pred glavnino.

197 km do cilja – Pozdravljeni, danes bodo imeli kolesarji bistveno lažji dan, kot so ga imeli včeraj, in kot jih bodo imeli v prihodnjih dneh. Šprinterska etapa je na sporedu, na kateri bodo favoriti za skupno zmago lahko nekoliko "odpočili" pljuča pred peklenskimi tremi dnevi, ki sledijo.

Slovenski šampion Primož Roglič je imel v torek nekoliko slabši dan in izgubil nekaj dragocenih sekund v primerjavi z vodilnim Geraintom Thomasom in zmagovalcem etape Joaom Almeido. Njegov zaostanek za rožnato majico zdaj znaša 29 sekund.

Danes je vprašanje le, ali se bodo za etapno zmago udarili sprinterski asi ali bo uspel pobeg. Favoriti za skupno zmago na Giru bi morali imeti miren dan, saj je trasa 17. etape povsem ravna, njena težavnost je ocenjena z le eno od petih zvezdic.