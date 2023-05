Primož Roglič poražen na brutalnem klancu, Thomas nov vodilni

Dirka po Italiji, 16. etapa v živo:

Cilj: Joao Almeida (UAE Emirates) je sprintal do etapne zmage, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je z drugim mestom prišel do rožnate majice, Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil tretji, a je izgubil 25 sekund!

Zadnji kilometer - Thomas in Almeida imata pol minute prednosti pred Rogličem. Kuss je popustil, zasavca se drži še Eddie Dunbar.

3 km do cilja - Thomas in Almeida imata že 22 sekund prednosti pred Rogličem, Kussom in Dunbarjem.

4,5 km do cilja - Geraint Thomas se je pridružil Joau Almeidi, skupaj sta se nekoliko oddaljila Rogliču, Kussu in Dunbarju.

5,9 km do cilja - Joao Almeida (UAE Emirates) je skočil in si privozil nekaj metrov prednosti, Kuss zdaj vleče preostalo trojico in poskuša ujeti Portugalca.

6,7 km do cilja - Filippo Zana (Jayco AlUla) je opravil svoje in popustil, Almeida zdaj diktira tempo, takoj za njim vozita Roglič in Kuss, ba repu skupine pa Thomas in Dunbar. Armirail je že več kot dve minuti za čelom dirke, rožnata majica danes zagotovo menja lastnika.

8 km do cilja - Jay Vine (UAE Emirates) je opravil strašno selekcijo in popustil, v ospredju so zdaj le še glavni favoriti Joao Almeida, Geraint Thomas in Primož Riglič, pa Zasavčev pomočnik Sepp Kuss ter Filippo Zana in Eddie Dunbar.

9 km do cilja - favoriti so se otresli še Thibauta Pinota (Gruoupama - FDJ), popušča tudi Hugh Carty (EF Education - EasyPost), UAE še naprej melje.

10 km do cilja - UAE Emirates še naprej vleče skupino favoritov, Almeida ima ob sebi še tri pomočnike, Geraint Thomas dva, Roglič le enega. Prednost vodilne osmerice je padla pod minuto. Rožnati Bruno Armirail (Groupama - FDJ) ne more držati stika.

14 km do cilja - Rohan Dennis se je iztrošil in popustil, na čelu skupine favoritov pa so se le spogledovali, nato je diktiranje tempa prevzela ekipa UAE Emirates Joaa Almeide. Armirail je v vse večjih težavah, danes se bo bržčas poslovil od rožnate majice. Ob Rogliču je ostal le še Sepp Kuss. V vodstvu je osmerica (A. Paret-Peintre, Pronskiy, Haig, Konrad, Swift, Verona, Zana, Ulissi), ima pa le še dobro minuto prednosti pred favoriti.

17 km do cilja - Jumbo-Visma diktira močan tempo v glavnini, zdaj je na čelu Rohan Dennis. Sepp Kuss se je že pripeljal ob Rogliča, ki ostaja malce v ozadju. Vodilna kolesarja imata še 2:30 prednosti pred skupino favoritov. Trpi tudi nosilec rožnate majice Bruno Armirail, ki pa se še drži favoritov. Joao Almeida in Geraint Thomas za zdaj nimata težav.

20 km do cilja - V vodstvo sta se na klancu odpeljala Španec Carlos Verona (Movistar) in Italijan Filippo Zana (Jayco AlUla). Glavnina je le še dobre tri minute za vodilnima, favoriti so za zdaj mirni.

22 km do cilja - Jack Haig (Bahrain - Victorious) je brez truda dobil leteči sprint v Aldenu, zdaj pa se že začenja zaključni klanec dneva, Monte Bondone (I. kategorija, 21,4 km s 6,7-povprečnim naklonom). Glavnina se je vodilnim približala na 3:40.

30 km do cilja - Kolesarji so prispeli varno v dolino, vodilna dvanasjterica ima 4:25 prednosti pred glavnino, do zaključnega vzpona naporne etape jih čaka le še osem kilometrov ravnine.

35 km do cilja - Vodilna skupina se spušča s 4:30 prednosti pred glavnino, spet močneje dežuje, kolesarji vozijo po spolzki cesti.

49 km do cilja – Carlos Verona (Movistar) je prvi prišel na vrh Serrade. Uradna stran Gira d'Italie poroča, da je z dirke odstopil Rus s francoskim potnim listom Pavel Sivakov, eden ključnih pomočnikov Gerainta Thomasa pri Ineos Grenadiers.

Pavel Sivakov abbandona#Giro #GirodItalia — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2023

52 km do cilja – Pronsky in Scaroni sta bila ujeta, Italijanu so pošle moči in je povsem popustil. V vodstvu je zdaj skupina z bratoma Paret-Peintre, Pronskiym, Haigom, Konradom, Lastro, Healyjem, Swiftom, Geejem, Verono, Zano, Skujinšom in Ulissijem. Ima 4:23 prednosti pred glavnino. Dež je ponehal in kolesarji spet vozijo po suhi cesti.

55 km do cilja - Prednost vodilnih kopni, zdaj sta 44 sekund pred zasledovalci in 4:55 pred glavnino. Rogličeva Jumbo-Visma še naprej diktira strupen tempo na čelu glavnine.

Thomas pričakuje spopad favoritov

"Mislim, da bo danes spopad kandidatov za skupno zmago. Imeli smo dva tedna ogrevanja, napočil je čas. Res pa je tudi, da je pred nami še naporen teden dirkanja. Zagotovo pa bo dirka v tem tednu eksplodirala. Smo v dobrem položaju," je pred etapo povedal 36-letni Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), drugi v skupnem seštevku, 1:08 za rožnatim Armirailom.

60 km do cilja – Pronskiy in Scaroni vozita 1:22 pred skupino z bratoma Paret-Peintre, Jackom Haigom, Partickom Konradom, Benom Healyjem, Derekom Geejem, Carlosom Verono in Filippom Zano ter 4:59 pred glavnino, na čelu katere tempo diktira Sam Oomen iz Jumbo-Visme. Rogličeva ekipa se kot kaže pripravlja na zanimiv zaključek etape. Zasavec vozi mirno, a malce za čelom glavnine.

63 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Serrado, na čelo glavnine se je spet postavila ekipa Jumbo-Visma, zaostanek za vodilnim dvojcem Astane je hitro zmanjšala na 5:18.

Almeida pričakuje spopad favoritov

"Thomas in Roglič sta glavna favorita, bomo pa danes videli, kdo ima noge, V zaključku pričakujem, da se boo prišlo do večjih časovnih razlik. Vsekakor bom poskušal napasti tudi sam, nikogar se ne bojim in ničesar nimam izgubiti. Bomo videli," je pred etapo povedal 24-letni Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), ki v skupnem seštevku zaseda četrto mesto, 1:50 za vodilnim Armirailom.

75 km do cilja – Pronskiy je imel defekt, mehanika Astane sta mu hitro zamenjala zadnje kolo, vodilni dvojec nadaljuje z 2:30 prednosti pred zasledovalci in že 6:18 pred glavnino. Naslednji klanec je Serrada (II. kategorija, 17,7 km pri 5,5 % povprečnega naklona). Vodilna kolesarja sicer v skupnem seštevku za rožnato majico zaostajata več kot uro.

85 km do cilja – Kazahstanec Vadim Pronskiy (Astana) je prvi prečkal Matassone, dežuje pa vse močneje. Glavnina zaostaja že 5:25 za vodilnima kolesarjema.

Izidi gorskega cilja, Matassone (II. kategorija):

1. Pronskiy 18 točk

2. Scaroni 8

3. Gabburo 6

4. Healy 4

5. Marcellusi 2

6. V. Paret-Peintre 1

88 km do cilja – Scaroni in Pronsky imata še 1:27 prednosti pred zasledovalci in pet minut pred glavnino. Začelo je tudi rahlo deževati.

92 km do cilja – V vodstvo je zdaj skočil dvojec Astane, Christian Scaroni in Vadim Pronskiy, hitro si je privozil lepo prednost pred zasledovalci, glavnina s Primožem Rogličem, Geraintom Thomasom in Joaom Almeido ter rožnatim Brunom Armirailom pa nadaljuje mirno, njen zaostanek je spet malce zrastel.

93 km do cilja – Ubežna skupina se krči, že pred časom je stik izgubil Srb Stojnić, popustil je tudi Nicolas Dalla Valle (Corratec – Selle Italia), pa Jonathan Milan (Bahrain – Victoriious). Triindvajseterica je 3:22 pred glavnino, ta pa na klancu tudi izgublja člane. Omagal je tudi Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers).

100 km do cilja – Nosilec ciklamne majice najboljšega po točkah, Italijan Jonathan Milan (Bahrain – Victorious), je dobil leteči sprint v Roveretu, ubežniki se zdaj naslednjemu vzponu v etapi (Matassone – II. kategorija, 11,3km s 5,5-odstotnim povprečnim naklonom) približujejo 3:10 pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Rovereto:

1. Milan 12 točk

2. Skujinš 8

3. Gee 6

4. M. Bais 5

5. Magli 4

6. Paret.Peintre 3

7. Hepburn 2

8. Puccio 1

118 km do cilja – Italijan Davide Gabburo (Gren Project – Bardiadi CSF – Faizane) je prvi dosegel vrh prelaza Bordala, Healy je v skupni seštevek najboljšega hribolazca na dirki dodal še štiri točke, kolesarji se zdaj spuščajo v dolino. Glavnina spet vozi nekaj manj kot tri minute za vodilnimi.

Izidi gorskega cilja, Passo Bordala (III. kategorija):

1. Gabburo 9 točk

2. Healy 4

3. Marcellusi 2

4. Zana 1

122 km do cilja - Kolesarji so po kratkem spustu začeli še vzpon na Passo Bordala (III. kategorija, 4,5 km, 6,7 %). Ubežniki vozijo tri minute pred glavnino.

126 km do cilja - Irec Ben Healy (EF Education - EasyPost) je prvi prečkal prelaz Santa Barbara, osvojil 40 gorskih točk in prevzel vodstvo v razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki. Prednost ubežnikov je padla pod dve minuti.

Izidi gorskega cilja, Passo di Santa Varbara (I. katergorija):

1. Healy 40 točk

2. Gabburo 18

3. Macellusi 12

4. Dalla Valle 9

5. Skujinš 6

6. Benedetti 4

7. Konrad 2

8. Puccio 1

Vrstni red v razvrstitvi najboljšega hribolazca (modra majica):

1. Healy 147 točk

2. D. Bais 144

3. Rubio 116

…

128 km do cilja – Glavnino vleče Edoardo Affini (jumbo-Visma), zaostanek za ubežniki je zmanjšal na 3:05. Vodilna skupina je že zelo blizu vrha prvega kategoriziranega klanca dneva.

133 km do cilja – Na klancu prve kategorije ima nekaj kolesarjev že težave slediti hudemu tempu, tako v vodilni skupini kot tudi v glavnini. Vodilna skupina ima sicer še 3:45 prednosti pred glavnino, na čelu te pa ostaja Jumbo-Visma. Ineosa lov ne zanima, med ubežniki ima dva svoja kolesarja, Groupama – FDJ rožnatega Armiraila pa ne zmore nadzorovati dogajanja.

138 km do cilja – Kolesarji so začeli s prvim vzponom dneva, Passo di Santa Barbara (I. kategorija, 12,7 km z 8,3-odstotnim povprečnim naklonom). Vodilna skupina ima še 3:30 prednosti pred glavnino, na čelu te pa tempo diktirajo Rogličevi kolegi iz Jumbo-Visme. Tudi Sepp Kuss se je po zgodnjem padcu hitro pridružil kolegom.

Ubežna šestindvajseterica:

Aurélien in Valentin Paret-Peintre (AG2R-Citroën), Jack Haig in Jonathan Milan (Bahrain Victorious), Jonathan Lastra (Cofidis), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Nicolas Dalla Valle, Veljko Stojnić, Marin Marcellusi in Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Salvatore Puccio in Ben Swift (Ineos Grenadiers), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Carlos Verona (Movistar), Michael Hepburn in Filippo Zana (Jayco-AIUIa), Toms Skujinš (Trek-Segafredo), Diego Ulissi (UAE-Team Emirates), Christian Scaroni in Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Cesare Benedetti in Patrick Konrad (Bora - Hansgrohe), Thomas Champion (Cofidis) in Mattia Bais (Eolo-Kometa).

143 km do cilja – V vodstvu sta se združili večji skupini, glavnini tako beži 26 kolesarjev, ki ima 3:52 prednosti.

151 km do cilja – Vodilna sedemnajsterica ima 40 sekund porednosti pred zasledovalci, ni pa povsem jasno, koliko pred glavnino, saj so se kolesarji vozili skozi tunele ob Gardskem jezeru in je radijski sprejem porazen. Na čelo glavnine so se postavili člani Rogličeve Jumbo-Visme, med vodilnimi je namreč nekaj nevarnih kolesarjev za skupni seštevek.

Francoz Aurelien Paret-Peintre (AG2R Citroën) v skupnem seštevku za rožnato majico zaostaja 4:30 in je bil pred današnjo etapo na 13. mestu, Avstralec Jack Haig (Bahrain – Victoripous) je s 7:48 zaostanka 17.

160 km do cilja – V vodstvu je nevarna in velika skupina, v kateri so brata Aurelien in Valentin Paret-Peintre, pa Christian Scaroni, Jack Haig, Honathan Milan, Jonathan Lastra, Ben Healy, Martin Marcellusi, Alessandro Tonelli, Salvatore Puccio, Ben Swift, Derek Gee, Carlos Verona, Michael Hepburn, Filippo Zana, Toms Skujinš in Diego Ulissi.

Lovi jih še skupina s Patrickom Konradom, Thomasom Championom, Davidejem Blaisom, Davidejem Gabburom, Filippom Maglijem in Veljkom Stojnićem. Kako se bo odzvala glavnina?

170 km do cilja - Zdaj ima nekaj prednosti pred glavnino večja skupina s 17 kolesarji. Zaradi pestrega dogajanja je visoka tudi hitrost, do zdaj so kolesariji s povprečnih 51,739 km/h.

178 km do cilja – Glavnina je ujela tudi drugo skupino ubežnikov, zdaj z napadi poskušajo še Jonathan Milan, Ben Healy, Filippo Zana …

180 km do cilja – Prvotni ubežni trojček Italijanov je spet v glavnini, zdaj beži peterica z Markom Cavendishem. Njihova prednost je minimalna.

193 km do cilja - Kristian Sbaragli (Alpecin – Deceuninck), Christian Scaroni (Astana) in Davide Gabburo (Green Project – Bardiani CSF - Faizane) imajo če 12 sekund prednosti pred glavnino, v tej je prišlo do padca, na tleh se je znašel tudi Rogličev ameriški kolega pri Jumbo-Vismi Sepp Kuss, padla sta tudi Italijan Lorenzo Fortunato (EOLO – Kometa) in Belgijec Laurens De Plus (Ineos Grenadiers). Vsi trije so se hitro pobrali in nadaljujeo z dirko.

Kuss je sicer eden Rogličevih najpomembnejših pomočnikov na vzponih, danes ga čaka veliko dela.

198 km do cilja - Glavnini je pobegnila trojica italijanskih kolesarjev, ki si je hitro privozila manjšo prednost. Na čelu glavnine se nekateri še trudijo, da bi se pridružili ubežnikom.

Start: Kolesarji so se tokrat na kratko ustavili pri kilometru nič, dirka pa se je zdaj začela tudi zares. Takoj se je začel boj za mesto med ubežniki. Z vremenom imajo tokrat srečo, etapa se je začela v soncu, temperatura zraka pa je 25 stopinj Celzija.

Ob 10.50 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, 16. etapa letošnjega Gira se bo začela zares ob 11.05.

📅 23/05/2023

🚴‍♂️ Stage 1️⃣6️⃣ | Tappa 1️⃣6️⃣

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Sabbio Chiese - Monte Bondone

📏 203 km

🎢 GPM: 1a cat. x2, 2a cat. x2, 3a cat. x1

⏰ Start | Partenza: 10.50 AM

🏁 Arrival | Arrivo: ~ 4.50 PM

📺https://t.co/yQ4U00ZS4q

🇬🇧🇮🇹🇪🇸🇫🇷 Live:… pic.twitter.com/zxzMHFnDcT — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2023

Danes sta odstopila še dva kolesarja, startala nista Avstralec Simon Clarke (Israel – Premier Tech) in Italijan Davide Ballerini (Soudal – Quick Step).