Roglič se dobro zaveda: Prej ali slej se bo videlo, kam kdo sodi

Primož Roglič je na Dirki po Italiji najvišje posegel leta 2019, ko je bil tretji. Takrat se je nekoliko preveč ujel v dvoboj z zdaj že upokojenim domačinom Vincenzom Nibalijem, oba pa je nato s skupno zmago presenetil Ekvadorec Richard Carapaz.

V štirih letih se je ogromno spremenilo. Vmes so prišli številni vrhunci z zmagami na Vuelti in zlato kolajno na olimpijskih igrah, pa tudi razočaranja na dirki po Franciji in številni boleči padci na največjih preizkušnjah. Visoke uvrstitve je s padci zapravil tako na lanskem Touru kot Vuelti, po operaciji in dolgotrajnejšem okrevanju po poškodbi rame pa se je letos v karavano vrnil drugačen.

Foto: Ana Kovač

"Nasmejani odhajamo novim izzivom naproti"

Premišljujoče razmišljanje sta zamenjala sproščenost ter širok nasmešek v ciljnih prostorih ter ob začetkih etap. To pripisuje predvsem izkušnjam, letom, v smehu pravi Roglič.

"Razpoloženje je super, položaj in stvari so, kakršne so. Vsak ima svoje probleme. Če smo še tu, je vse mogoče in nasmejani jutri odhajamo novim izzivom naproti," je na drugi in zadnji prost dan v izjavi za STA dejal Kisovčan, ki je v skupnem seštevku trenutno tretji. Za vodilnim in za generalno razvrstitev najverjetneje nenevarnim Francozom Brunom Armirailom zaostaja 1:10 minute. Pred njim je z dvema sekundama naskoka še Britanec Geraint Thomas.

Foto: Ana Kovač

Tudi rožnata majica je večkrat taktično zamenjala lastnika, saj v poraznem vremenu in zahtevnih pogojih nihče od kandidatov za skupno zmago ni želel dodatnih, predvsem medijskih obveznosti. Zato se je zdelo tudi dirkanje precej manj aktivno.

Roglič se izogiba napovedim

"Bomo videli, koliko je sploh še moči in če je treba kaj skrivati. Mogoče je bilo malo specifično zaradi vremena, kar tudi pobere nekaj energije. Prej ali slej se bo zadnji teden videlo, kam kdo sodi," še napoveduje Roglič in se hkrati izogiba napovedim zmagovalec 72 dirk v poklicnem kolesarstvu.

Foto: Ana Kovač