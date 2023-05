Tresla se je gora, rodila se je miš

Podrobnejši potek 15. etape

Cilj - Veliki zmagovalec je postal Brandon McNulty (UAE Team Emirates), za katerega je to prva zmaga na Grand Tourih. V ciljnem šprintu je imel največ moči. Marco Frigo (Israel-Premier Tech) se je sprva katapultiral mimo obeh vodilnih, ko ju je dohitel, nato pa so se vsi trije udarili za zmago. Na koncu je bil drugi Ben Healy (EF Education-EasyPost), ki je bil zmagovalec v 8. etapi. Med favoriti za skupno zmago se ni zgodilo nič presenetljivega. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je sicer poizkusil s skokom v zaključku v Bergamu, vendar so se vsi favoriti na koncu pripeljali skupaj v cilj. Rožnati Bruno Armirail je zaradi Rogličevega skoka izgubil 33 sekund, pričakovati pa je, da se bo od prestižne majice poslovil v težki torkovi gorski etapi. V zadnjem tednu kolesarje čakajo tri peklenske gorske etape in nato še v soboto gorski kilometer s ciljem na Svetih Višarjah.

Rezultati 15. etape

1,1 km do cilja - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) se bo spet čudežno vrnil v igro za etapno zmago.

3,4 km do cilja - Ben Healy (EF Education-EasyPost) je skočil na zadnjem vzponu. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) mu je sledil, Marco Frigo (Israel-Premier Tech) pa je odpadel.

6,2 km do cilja - Ubežna trojka je spet skupaj. Ben Healy verjetno čaka na zadnji nekategoriziran vzpon. Glavnina zaostaja 7:13. Foto: RCS Sport

7 km do cilja - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) je skočil. Marco Frigo (Israel-Premier Tech) in Ben Healy (EF Education-EasyPost) skušata ujeti priključek.

10,5 km do cilja - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) je ujel Brandona McNultyja (UAE Team Emirates) in Bena Healyja (EF Education-EasyPost).

16 km do cilja - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) se približuje vodilnima. Njegov zaostanek je le še 22 sekund.

18 km do cilja - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) in Ben Healy (EF Education-EasyPost) sta vodilna, Marco Frigo (Israel-Premier Tech) zaostaja 37 sekund, glavnina 6:57. Kratek, a strm vzpon Colle Aperto bo najverjetneje odločil zmagovalca današnjega dne.

24 km do cilja - Kategoriziranih klancev res ni več, vendar je pred kolesarji še zelo strm vzpon v Bergamu. Colle Aperto bo kratek, a strm vzpon, zatem pa bo sledilo še dobre tri kilometre spusta do cilja.

27 km do cilja - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) in Ben Healy (EF Education-EasyPost) sta skupaj. Glavnina se je dodobra razredčila, vendar so favoriti vsi na svojih mestih.

29 km do cilja - Ben Healy (EF Education-EasyPost) je osvojil zadnji gorski cilj Roncola Alta in je pri 108 točkah v razvrstitvi gorskih ciljev. S 144 točkami je vodilni Davide Bais. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) zaostaja le še 7 sekund. Nič se ne dogaja v glavnini, v kateri so favoriti za skupno zmago.

Foto: RCS Sport 30 km do cilja - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) lovi Bena Healyja (EF Education-EasyPost), za katerim zaostaja le še 10 sekund.

33 km do cilja - Ben Healy (EF Education-EasyPost) si je prikolesaril 22 sekund prednosti. Po začetnem hitrem vstopu na zaključni kategoriziran klanec se je v glavnini stanje umirilo. Vsi čakajo na morebiten skok.

34 km do cilja - Ben Healy (EF Education-EasyPost) je napadel. Ali se bo odpeljal drugi etapni zmagi naproti? Zmagal je že v 8. etapi. V glavnini navijajo tempo, očitno nihče ne more skočiti.

35,5 km do cilja - Ben Healy (EF Education-EasyPost), Brandon McNulty (UAE Team Emirates) in Marco Frigo (Israel-Premier Tech) so v ospredju. Glavnina zaostaja 5:12.

36 km do cilja - Ben Healy (EF Education-EasyPost) lovi Brandona McNultyja (UAE Team Emirates) in Marca Friga (Israel-Premier Tech). Bonifazo je že izgubil stik z vodilnimi.

36,5 km do cilja - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) je skočil med ubežniki in lovi Bonifazia. Sledi mu Brandon McNulty (UAE Team Emirates). V glavnini so zdaj v ospredju kolesarji Jumbo-Visme, Ineos Greandiers, UAE Emirates in Bora hansgrohe.

37 km do cilja - Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) izgublja prednost pred najbližjimi zasledovalci. Znaša le še 30 sekund. Na čelo glavnine so se postavili kolesarji Jumbo-Visme.

38 km do cilja - Skupina ubežnikov se redči. Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) je še vedno vodilni. Glavnina še ni začela z vzponom.

39 km do cilja - Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) je kot prvi s prednostjo minute in 15 sekund začel z zadnjim kategoriziranim klancem v današnji etapi. Roncola Alta sliši na ime. Dolžina je 10 km, povprečna naklonina je 6,7 odstotka. Začetni in zaključni del vzpona bosta lažja, zato pa bo strmo od prvega kilometra naprej – tudi 17-odstotni naklon ceste bo. Glavnina ima pribitek 6:27. Bo kdo iz te skupine skočll?

48 km do cilja - iz ubežne skupine je skočil Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty). Ostali kolesarji so se začeli spogledovati. Njegova zadnja zmaga je bila pred 39 dnevi, ko je slavil v drugi etapi Dirke po Siciliji. Pred preostalimi ubežniki si je prikolesaril 24 sekund prednosti. Glavnina, kateri tempo narekuje ekipa Groupama-FDJ, ki ima v svojih vodilnega Bruna Armiraila, zaostaja 6:09.

57 km do cilja - Kolesarji so že v Bergamu, kjer je ogromno ljubiteljev kolesarstva. Opravili so tudi s kratkim, a strmim vzponom Colle Aperto, ki bo prišel še enkrat na vrsto. A še ni čas za cilj. Pred kolesarji je še kar nekaj vožnje navkreber. Kmalu prihaja na vrsto Roncola Alta.

62 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 6:30.

74 km do cilja - V glavnini je padel Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers)

75 km do cilja - Pred kolesarji je približno 30 km ravninske vožnje, nakar sledi zadnji kategoriziran klanec - Roncola Alta bo dolg deset kilometrov, povprečna naklonina bo znašala 6,7 odstotka. Začetni in zaključni del vzpona bosta lažja, zato pa bo strmo od prvega kilometra naprej – tudi 17-odstotni naklon ceste bo.

80 km do cilja - Glavnina drži varno razdaljo in zaostaja šest minut. Osrednje dogajanje lahko pričakujemo na zadnjem kategoriziranem klancu Roncoli Alti, kjer bi lahko kdo iz deseterice najboljših v skupnem seštevku poizkusil s skokom. Vendarle kolesarje čaka v ponedeljek prost dan in je danes idealna priložnost za skok.

84 km do cilija - Ben Healy (EF Education-EasyPost) je moral pri tretjem gorskem cilju priznati premoč Einerju Rubiu (Movistar), s katerim sta se komolčkala pri prvem gorskem cilju. Tokrat sta se po prečkanju pozdravila in si dala stisnjeno pest za dober boj. Healy je zdaj z 90 točkami četrti v razvrstitvi najboljših kolesarjev na gorskih ciljih. Davide Bais je s 144 točkami vodilni.

89 km do cilja - Takoj po gorskem cilju je prišlo do padca med ubežniki . Na tleh so se znašli Simone Velasco (Astana Qazaqstan) in oba kolesarja Israel-Premier Tech - Marco Frigo, Sebastian Berwick. Velasco zdaj lovi ubežnike. V glavnini, ki zaostaja šest minut, je za zdaj še vse mirno.

90 km do cilja - Ben Healy (EF Education-EasyPost) je bil najhitrejši tudi na drugem današnjem gorskem cilju Selvino.

108 km do cilja - Davide Ballerini (Soudal-QuickStep) med ubežniki ni imel tekmeca, ki bi se podal za zmago na letečem cilju. Zdaj sta pred njimi dva gorska cilja - Selvino (11,3 km/ 5,5-odstotni naklon) in Miragolo San Salvatore (5,2 km/6,9-odstotni naklon), ki si sledita drug za drugim. Glavnina zaostaja 6:27. Foto: RCS Sport

129 km do cilja - Ubežniki so zaključili s spustom. Njihova prednost znaša 6:37. Zdaj sledi nekaj ravninske vožnje, nakar bosta sledila dva klanca, ki ne bosta pretirano strma. Najprej bo prišel na vrsto Selvino (11,3 km/ 5,5-odstotni naklon). Takoj po spustu jih bo čakala vožnja navkreber na Miragolo San Salvatore (5,2 km/6,9-odstotni naklon).

146 km do cilja - Najhitrejši na vrhu prvega gorskega cilja Valico di Valcava je bil Ben Healy (EF Education-EasyPost), ki je bil prav posebno bitko z Einerjem Rubiem (Movistar), s katerim sta se celo "komolčkala". Oba sta se na Giru že veselila etapne zmage. Healy je bil najhitrejši v 8., Rubio v 13. etapi. Ubežniki imajo 7 minut prednosti. V razvrstitvi za gorske cilje je še vedno v vodilni Davide Bais s 144 točkami. Healy se je s 40 točkami prebil na četrto mesto (64 točk).

Foto: RCS Sport 159 km do cilja - Kolesarji so se začeli vzpenjati na najtežji vzpon dneva. Ob cesti je ogromno navijačev. Prednost ubežnikov je 6:20. Vzpon na Valico di Valcava je dolg 11,6 kilometra in ima osemodstotno povprečno naklonino – med sedmim in desetim kilometrom bo povprečni naklon 11,3 odstotka, največja naklonina pa bo 17-odstotna.

166 km do cilja - Prednost ubežnikov se je povzpela na 4:31. Bomo danes videli boj med tistimi, ki jih zanima skupna zmaga? Do zdaj so se praktično udarili le na dveh kronometrih in malenkostno v osmi etapi, ko so Primož Roglič, Geraint Thomas in Tao Geoghegan Hart odščipnili Remcu Evenepoelu 14 sekund. Zadnja dva nista več na Giru. Remco zaradi covid-19, Tao zaradi padca, v katerem si je zlomil kolk.

180 km do cilja - Napeto je že vse od začetka. Kar nekaj skupin kolesarjev se je odlepilo od glavnine. Povsem v ospredju so se Simoneju Velascu (Astana Qazaqstan Team) in Benu Healyju (EF Education-EasyPost) pridružili še drugi kolesarji, njihov naskok pred glavnino pa znaša 3:18. Velasco je v skupnem seštevku najbližje rožnati majici. Pred začetkom današnjega dne je za vodilnim mestom zaostajal 15:33. Bi se lahko zgodilo kaj takega kot včeraj, ko je ubežnik Bruno Armirail (Groupama-FDJ) presenetljivo prevzel rožnato majico?

Mark Cavendish naj bi se po poročanju Gazzette della Sport po koncu letošnjega leta poslovil. Julija bo napadal še eno etapno zmago, s katero bi prišel do številke 35 in bi bil pred vsemi - trenutno si deli prvo mesto z legendarnim Eddyjem Mercxom.

187 km do cilja - Že po nekaj kilometrih so se začeli prvi napadi na čelu glavnine. Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) in Ben Healy (EF Education-EasyPost) imata 24 sekund prednosti pred skupino desetih kolesarjev. Glavnina zaostaja tri minute.

Začela se je 15. etapa. Ima kar 195 kilometrov, naslednji teden bosta samo še dve daljši. Za Thibauta Pinota (Groupama - FDJ) je 300. na največjih dirkah.

Ob 11.45 se začenja 15. etapa dirke po Italiji. Na Sportalu jo spremljamo v živo. Imela bo 4.040 višinskih metrov. Rojstni dan danes praznujeta Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) in Andreas Leknessund (Team DSM).

