Veliko presenečenje: rožnata majica ima novega lastnika

Cilj - Zmagovalec je v ciljnem šprintu postal Nico Denz, čeprav je bil zelo blizu tudi Derek Gee. Nemec je zmagal že v 12. etapi, kar je njegova druga zmaga na Giru. Tretji je bil Alberto Bettiol. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) je zaostal 53 sekund, nato pa z nestrpnostjo čakal na glavnino, ki je zaostala 21 minut in 11 sekund. Do današnjega dne vodilni Thomas Geraint si je očitno pred nepredvidljivo nedeljsko etapo zaželel nekaj dodatnega počitka brez podelitve in novinarske konference. Primož Roglič, ki še vedno čuti posledice sredinega padca, je na cilj prišel skupaj z glavnino.

1,5 km do cilja - Kdo bo zmagovalec današnjega dne? Med ubežniki je napeto.

6 km do cilja - Ubežniki so razbiti v pet skupin. Bruno Armirail (Groupama-FDJ), ki je v tretji, je virtualno v rožnati majici. Postal bi prvi Francoz v tem tisočletju, ki bi oblekel rožnato majico.

11 km do cilja - Ubežna skupina je povsem razbita. in kje je Bruno Armirail, ki bi lahko danes oblekel rožnato majico? Za vodilnim ubežnikom zaostaja 26 sekund, ta pa ima naskok pred glavnino 18:55. Osem sekund je torej oddaljen od rožnate majice.

16 km do cilja - Vse bolj napeto je med ubežniki. Laurens Rex (Intermarché-Circus-Wanty) in Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) sta dobila družbo. Pridružila sta se Davide Ballerini (Soudal-QuickStep) in Toms Skujins (Trek-Segafredo) so le še 30 sekund pred naslednjo ubežno skupino, v kateri je tudi Bruno Armirail (Groupama-FDJ), ki se spogleduje z rožnato majico. Glavnina namreč zaostaja 18:35, njegov zaostanek pred začetkom etape pa je bil 18:37.

The chasers are getting closer and closer. Anything can happen now, follow the live coverage: https://t.co/DnccY4nFLD



Gli inseguitori si avvicinano. Può succedere di tutto, segui il live: https://t.co/DnccY4nFLD#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/kbyF5jqEx5 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2023

18 km do cilja - Vse bolj kaže na to, da bomo današnjega junaka iskali med četverico kolesarjev, ki imajo pred naslednjimi ubežniki 50 sekund prednosti. Glavnina ima pribitek 17:43, kar pomeni, da je Bruno Armirail (Groupama-FDJ), ki je v drugi ubežni skupini, slabi dve minuti oddaljen od rožnate majice.

32 km do cilja - Prednost štirih kolesarjev se je zdaj povzpela na 45 sekund. Zaostanek glavnine je trenutno pri 16:05.

43 km do cilja - Četverica ubežnikov ima 20 sekund prednosti pred preostalimi 25 ubežniki. Glavnina zaostaja 15:16. Bi lahko bila rožnata majica ogrožena? Bruno Armirail (Groupama-FDJ) v skupnem seštevku zaostaja 18:37.

50 km do cilja - Laurens Rex (Intermarché-Circus-Wanty) in Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) sta dobila družbo. Pridružila sta se Davide Ballerini (Soudal-QuickStep) in Toms Skujins (Trek-Segafredo). Njihova prednost znaša 24 sekund, pred glavnino pa 14:27.

57 km do cilja - Zdaj se skočila Laurens Rex (Intermarché-Circus-Wanty) in Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck)

60 km do cilja - Italijana so ujeli.

65 km do cilja - Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) se je odločil, da odskoči od ubežnikov. Prikolesaril si je približno 10 sekund prednosti.

72 km do cilja - 29 ubežnikov ima 12 minut naskoka. Kolesarje še vedno nagaja dež, pri vožnji pa jim niso po godu niti temperature ozračja.

89 km do cilja - Ubežniki imajo 10:14 prednosti. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) je med 29. ubežniki najbližje rožnati majici, saj v skupnem seštevku zaostaja 18:37.

110 km do cilja - Prednost ubežnikov je 8:54. Na čelu glavnine je tudi ekipa Jumbo-Visme.

139 km do cilja - Kot prvi je prelaz Simplon prečkal Davide Bais (Eolo-Kometa), kar pomeni, da je modra majica za najboljšega na gorskih ciljih spet njegova. Zdaj ima 30 točk prednosti pred Thibautom Pinotom. Glavnina zaostaja 6:36. Večino vožnje navkreber so kolesarji za danes opravili. Zdaj jih čaka spust po razmočenem cestišču.

147 km do cilja - Glavnina ima zaostanek 6:36, kolesarji pa se vzpenjajo na prelaz Smplon, ob tem pa jim nagaja dež in povsem razmočeno cestišče. Večja pazljivost bo potrebna pri spustu, ki bo dolg skoraj 50 km.

156 km do cilja - Kar 27 kolesarjev je zdaj v begu in imajo 5:38 prednosti pred glavnino.

159 km do cilja - 19 kolesarjev je v prvi skupini, sledi jim 9 kolesarjev. Glavnina za vodilnimi zaostaja 2:54. Ubežniki bodo začeli z vzponom na gorski cilj I. kategorije. Vzpon na prelaz Simplon bo dolg 20,2 km, povprečna naklonina pa bo znašala 6,5 odstotka. Na vrhu prelaza močno dežuje.

168 km do cilja - Z dirke poročajo, da pada dež na delu trase, kjer se bodo kolesarji spuščali z gorskega cilja Simplon. Dež naj bi padal tudi na vrhu.

169 km do cilja - Davide Ballerini, Pieter Serry (Soudal-QuickStep), Larry Warbasse, Nicolas Prodhomme (AGR2 Citroën), Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan), Andrea Pasqualon, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Davide Bais (Eolo-Kometa), Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Laurens Rex (Intermarché-Circus-Wanty), Fernando Gaviria (Movistar), Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), Bauke Mollema, Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) so v begu.

Iz glavnine, ki za ubežniki zaostaja 50 sekund, še vedno skačejo kolesarji. Med ubežniki je najbližje rožnati majici Bruno Armirail, ki v skupnem seštevku zaostaja 18 minut in 37 sekund.

177 km do cilja - Spet se je večja skupina odlepila od glavnine. Ali jim bo uspelo dobiti varno prednost?

182 km do cilja - Pestro dogajanje na začetku etape. Gibbons je bil ujet, še naprej pa se nadaljujejo napadi, s katerimi bi kolesarjem uspelo priti v begu.

184 km do cilja - Od glavnine se je odlepil kolesar UAE Emirates Ryan Gibbons.

185 km do cilja - Kolesarji so spet skupaj.

190 km do cilja - Približno 30 kolesarjev se je odlepilo od glavnine. Med njimi tudi številni šprinterji, a v glavnini s tem niso najbolj zadovoljni. Zlasti ne pri ekipi Bahrain-Victorious, ki imajo v svojih vrstah šprinterja Jonathana Milna.

194 km do cilja - Etapa se je začela. Poskusi pobega se vrstijo vse od kilometra 0. Po 35 kilometrih vožnje bo sledil vzpona na prelaz Simplone, kjer bodo imeli svoje cilje tisti, ki jih zanimajo točke na gorskih ciljih. Zdaj je modra majica za najboljšega na gorskih ciljih v rokah izkušenega Thibauta Pinota, ki ima 10 točk prednosti pred Italijanom Davidejem Baisom.

12.10 - Kolesarje bo kmalu po štartu čakal najtežji del dneva. Spopadli se bodo z edinim gorskim ciljem, ki ima predznak I. kategorije. Ponoči je na vrhu prelaza Simplon (20,2 km/6,5 odstotka) celo padal sneg, temperature pa so še vedno dokaj zimske. Ko bodo kolesarji dosegli vrh, bo sledil kar 50 kilometrov dolg spust.

⛰️❄️ #Giro, Stage 14. It was snowing on Simplonpass last night. Road sides are now clear of snow. Current temp +1.5°C and may not rise above +5°C during day. Risk of rain. Still possible that climb will be included in original route, but possibility exists again for route change. pic.twitter.com/6ojorqZDqk — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) May 20, 2023

Štart 14. etape ob 12.15. Pred štartom sta odstopila še dva kolesarja: Battistella Samuele (Astana Qazaqstan Team), ki ima težave z želodcem in povišano temperaturo, ni pa pozitiven na covid, ter Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), saj se mu je vnela rana, ki jo je utrpel v padcu. Po dveh tednih dirkanja sta tako kompletni samo še ekipi Jumbo-Visma našega Primoža Rogliča in Bahrain - Victorious, katere športni direktor je Gorazd Štangelj.

Rezultati pred začetkom 14. etape

