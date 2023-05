Po padcu številnih kolesarjev še en Rogličev konkurent končal z Girom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi enajsta etapa na kolesarski dirki po Italiji, ki jo v 30-minutnih povzetkih lahko vsak večer spremljate tudi na Planet 2 in Planetu, je poskrbela za dramo na cesti. V padec je bil vpleten tudi slovenski kolesar Primož Roglič, ki pa je imel srečo. Huje jo je odnesel eden od njegovih glavnih tekmecev Tao Geoghegan Hart.

Po kaotičnem torku smo pričakovali mirno sredo na rožnati karavani, saj je bila najdaljša etapa na Giru namenjena sprinterjem. Dolgo je kazalo, da bo res tako, nato pa je 68 kilometrov pred ciljem počilo. Na spustu ob ostrem levem zavoju je na spolzki cesti prišlo do padca številnih kolesarjev. V jarku se je znašel tudi Primož Roglič, edini Slovenec na dirki. Pred njim sta nadzor nad kolesom izgubila Alessandro Covi iz ekipe UAE in rožnata majica Geraint Thomas. Za Rogličem je padlo še nekaj kolesarjev Ineosa.

Thomas in Roglič sta hitro vstala in nadaljevala dirko; Slovenec je vzel kolo moštvenega kolega. Te sreče pa ni imel Tao Geoghegan Hart, tretjeuvrščeni v skupnem seštevku, ki je obležal na asfaltu. Britanca, ki je bil ob Thomasu drugo močno orožje ekipe Ineos v boju proti Rogliču, so nekaj trenutkov pozneje naložili v reševalno vozilo. Gira je bilo zanj konec.

Etapa se je po 219 kilometrih končala s šprintom razredčene glavnine, do novega padca je prišlo v zadnjem kilometru, po fotofinišu pa se je zmage veselil Nemec Pascal Ackerman. Roglič je etapo končal v času zmagovalca, skupno ostaja na drugem mestu.

