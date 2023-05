Denz se veseli največje zmage v karieri, Roglič brez težav v cilju

Dirka po Italiji 12. etapa (Bra – Rivoli, 185 km)





Cilj! Nemec Nico Denz (BORA-hansgrohe) je veliki zmagovalec 12. etape italijanskega Gira!

V ciljnem sprintu je prehitel Latvijca Tomsa Skujinša (Trek - Segafredo), medtem ko je Avstralcu Sebastianu Berwicku (Israel - Premier Tech) nekaj metrov pred ciljem zmanjkalo moči.

Rožnato majico vodilnega je zadržal Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Primož Roglič (Jumbo Visma) na drugem mestu zaostaja dve sekundi, tretjeuvrščeni Portugalec Joao Pedro Almeida (UAE Emirates) pa 22 sekund.

3 km do cilja: Nemec Nico Denz (BORA-hansgrohe), Avstralec Sebastian Berwick (Israel - Premier Tech) in Latvijec Toms Skujinš (Trek - Segafredo) drvijo proti cilju 12. etape. Kdo od njih bo danes praznoval največji uspeh v svoji karieri? Etapno zmago na tritedenski dirki.



12 km do cilja: Nemec Nico Denz (BORA-hansgrohe) je silovito napadel, a se mu je Toms Skujinš (Trek - Segafredo) prilepil na kolo in ga ne izpusti izpred oči. Sprva sta mislila, da sta se znebila Sebastiana Berwicka (Israel - Premier Tech), ki je najprej zaostal, a se je po hudem naporu vendarle uspel vrniti med ubežno trojko.

27 km do cilja: ubežna trojica je pod taktirko Tomsa Skujinša (Trek - Segafredo) dosegla vrh vzpona Colle Braida in jo zdaj čaka spust. Nico Denz (BORA-hansgrohe) je težko držal priključek, a mu je uspelo.



Izidi gorskega cilja, Colle Braida:

1. Skujinš 18 točk

2. Berwick 8

3. Denz 6

4. Tonelli 4

5. Frigo 2

6. Formolo 1

31 km do cilja: iz ubežne četverice je izpadel Italijan Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). Naklon in oster tempo na zadnjem vzponu dneva sta bila prenaporna. Na čelu dirke tako vztrajajo še trije (Nico Denz (BORA-hansgrohe), Sebastian Berwick (Israel - Premier Tech) in Toms Skujinš (Trek - Segafredo), ki imajo še 30 km do cilja. Do vrha vzpona na Colle Braida so še trije kilometri.

39 km do cilja: kolesarji na čelu dirke se začenjajo vzpenjati na Colle Braida (1.007 m). Gre za vzpon druge kategorije (9,8 kilometra s 7,1-odstotnim povprečnim naklonom), od vrha tega pa je do cilja nato še 30 zanimivih kilometrov. Večina teh bo spust, z manjšo vmesno grbo, v zadnjem kilometru etape pa kolesarje čaka kratka (200 m), a strma (8-odstotna) rampa, na kateri bi prav Primož Roglič (Jumbo-Visma) lahko pokazal mišice in Geraintu Thomasu (Ineos Grenadiers) odščipnil nekaj sekund. Če kapetan Ineosa Slovencu ne bo mogel slediti, bo izgubil rožnato majico.

45 km do cilja: ubežna skupina štirih kolesarjev je že prečkala drugi leteči cilj današnje etape v kraju Buttigliera Alta. Na razpolago je bilo samo šest bonifikacijskih sekund, največ, tri, je uspel odščipniti Toms Skujinš, sotekmovalec Madsa Pedersena iz ekipe Trek Segafredo, ki je drugi v razvrstitvi za ciklamno majico najboljšega po točkah.

Izidi letečega cilja, Buttigliera Alta:

1. Toms Skujinš 3

2. Nico Denz 2

3. Alessandro Tonelli 1

51 km do cilja: trije kolesarji iz zasledovalne skupine (Alex Baudin, Christian Scaroni in Alberto Bettiol) se skušajo približati ubežni četverici. Jim bo uspelo? Ubežniki imajo 2:38 minute prednosti, pred glavnino z rožnato majico pa že skoraj devet minut.



58 km do cilja: nov odstop na Giru, že četrti danes! Zaradi želodčnih težav je odstopil Belgijec Harm Vanhoucke (Team DSM).



70 km do cilja: še 25 kilometrov je do drugega letečega cilja današnje etape. Ubežna četverica (Nico Denz (BORA-hansgrohe), Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Sebastian Berwick (Israel - Premier Tech) in Toms Skujinš (Trek - Segafredo), ki zgledno sodeluje, ima pred zasledovalno skupino že dobre tri minute prednosti, pred skupino z rožnato majico in ostalimi favoriti pa že dobrih sedem minut.

🔥 4 riders have gained a further 2'26'' gap on the original breakaway group

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2023

75 km do cilja: na Eurosportu so sporočili, da je 85 km pred ciljem padel kolesar Bahraina Jack Haig, ki v skupnem seštevku dirke zaseda visoko 11. mesto. Avstralec je sicer hitro sedel na kolo in nadaljuje z dirko, a je videti poškodovan.

😰 Terrorífica caída en el pelotón con Leknessund implicado



— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 18, 2023

77 km do cilja: Ubežna četverica iz kilometra v kilometer z zglednim sodelovanjem pridobiva prednost. Pred zasledovalno skupino ima že minuto in pol prednosti, pred glavnino pa že več kot pet minut. Še vedno ni uradne potrditve, kdo je padel 85 kilometrov pred ciljem.



85 km do cilja: Padec! Kdo jo je skupil?



98 km do cilja: velika skupina na čelu dirke se je približno 98 kilometrov pred ciljem prepolovila. Štirje kolesarji v ospredju Nico Denz (BORA-hansgrohe), Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Sebastian Berwick (Israel - Premier Tech) in Toms Skujinš (Trek - Segafredo) so si uspeli privoziti pol minute prednosti pred večjo zasledovalno skupino. Glavnina zaostaja skoraj štiri minute.



100 km do cilja: serija odstopov z Dirke po Italiji se nadaljuje ... Med etapo so iz ekipe AG2R Citroën sporočili, da je zaradi želodčnih težav, ki ga mučijo že tri dni, odstopil njihov kolesar Mikaël Cherel, karavano pa spet moči dež. To je že 40. odstop z letošnjega Gira.

🇮🇹 @giroditalia



Mikael Cherel a été contraint à l'abandon. Il souffre de troubles intestinaux depuis trois jours.
— AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) May 18, 2023

105 km do cilja: kolesarji na čelu dirke so prečkali leteči cilj v kraju Ceresole d'Alba na 80. kilometru 12. etape. Za bonifikacijske sekunde in točke v razvrstitvi za ciklamno majico so so udarili Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Michael Matthews (Jayco Alula) in Jasha Sutterlin (Bahrain-Victorious). Od trojice je najboljši sprint uspel Pedersenu, ki je uplenil 12 točk in se v razvrstitvi za ciklamno majico s 140 točkami nekoliko približal Jonathanu Milanu (Bahrain-Victorious), ki ima 164 točk.

Izidi letečega cilja, Ceresole d'Alba (79.9 km):

1. Mads Pedersen 12 bonifikacijskih sekund

2. Michael Matthews 8

3. Jasha Sutterlin 6

#Giro @Mads__Pedersen made full of points (12) in the intermediate sprint. In the meanwhile, the rain has arrived...



95km to go, 3'15" the gap between the breakaway and the peloton pic.twitter.com/70rQUig4yJ — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 18, 2023

130 km do cilja: četverico ubežnikov je dohitela večja skupina kolesarjev, tako da je zdaj v begu kar 30 kolesarjev (med njimi so tudi Bauke Mollema, Mads Pedersen (oba Trek-Segafredo), Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Davide Formolo (UAE Emirates), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Alberto Bettiol (EF), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), ..., ki imajo pred glavnino tri minute prednosti. Vse ekipe, razen Ineosa, DSM, FDJ in Arkea Samsic, imajo v begu svojega predstavnika.

145 km do cilja: 40 kilometrov do letečega cilja v kraju Ceresole d'Alba.



149 km do cilja: Ubežna četverica je dosegla prvi kategoriziran vzpon 12. etape. Prvi je vrh dosegel nemški kolesar Nico Denz in pobral devet točk za razvrstitev najboljšega na gorskih ciljih, kjer s 104 točkami trenutno vodi Italijan Davide Bais (EOLO-Kometa).

Izidi gorskega cilja, Pedaggera (36.1 km):

1. Nico Denz 9 točk

2. Amanuel Ghebreigzabhier 4

3. Vadim Pronskiy 2

4. Marco Frigo 1

150 km do cilja: kolesarji so se začeli vzpenjati na prvi kategorizirani vzpon današnje etape, na Pedaggero (3. kat.). Vrh bodo dosegli na 36. kilometru trase. Žal med njimi ne bo sprinterja Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck), zmagovalca 5. etape, ki je zaradi želodčnih težav odstopil z dirke.

Sad news. Our sprinter @kaden_groves left the @giroditalia with gastrointestinal problems. He has been suffering for several days and failed to recover sufficiently.
— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) May 18, 2023

160 km do cilja: Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki ima za vodilnim Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) samo dve sekundi zaostanka, je bil tudi danes na startu etape zelo dobro razpoložen. "Nekaj gramov sem lažji," se je pošalil na račun rane, ki jo je staknil v včerajšnjem padcu. "Bomo videli, kako bo na kolesu, ostajam pozitiven in nasmejan. Enostavno moraš preživeti. Ko je dejal že Rocky (Balboa), ne gre zato, kolikokrat lahko udariš, ampak koliko lahko preneseš. Še vedno smo tukaj in nadaljujemo."

169 km do cilja: iz večje skupine ubežnikov sta se za nekaj kilometrov uspela odlepiti dva italijanska kolesarja: Marco Frigo (Israel - Premier Tech) in Davide Formolo (UAE Team Emirates), a ju je skupina dohitela.



179 km do cilja: kolesarska karavana se začenja vzpenjati na nekategorizirani vzpon La Morro, a prvi pravi klanec današnje etape Pedaggera (3. kat.) jih čaka na 36. kilometru trase. Napadi se vrstijo, a glavnina ne popušča.



Start ob 12.45 - V mestu Bra, 50 kilometrov jugovzhodno od Torina, se je ob 12.40 začela 12. etapa Dirke po Italiji, ki je danes terjala nov odstop.

Zaradi padca in posledic na startu nismo videli člana ekipe UAE Emirates Alessandra Covija, ki je po besedah ekipnega zdravnika dr. Jasona Suterja, v včerajšnjem padcu najverjetneje utrpel zlom križnice. Covi bo okrevanje nadaljeval doma.

🏥 Medical Update: Unfortunately due to injuries sustained in his crash yesterday, @AlessandroCovi will not start today's stage of the #Giro 🇮🇹.
— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 18, 2023

Covi je bil v sredo prvi izmed kolesarjev, ki so padli na spustu, za njim pa je padel tudi Tao Geoghegan Hart, ki je zaradi težke poškodbe prav tako moral zapustiti Giro. "Kar naenkrat sem se znašel na tleh. Takšne stvari se v kolesarstvu dogajajo, žal mi je za kar se je zgodilo Taou, ki je bil v boju za skupno zmago. Upam, da bo dobro in hitro okreval za drugi del sezone," je že v sredo povedal Covi. Na startu 12. etape je bilo samo še 139 kolesarjev. Dirko po Italiji jih je začelo 176.