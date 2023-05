Na Giru ne gre brez drame, zjutraj covid-19, popoldne padci, odstopil še en favorit

Po kaotičnem torku so kolesarji upali, da bo 11. etapa Dirke po Italiji, z 219 kilometri najdaljša na letošnji rožnati pentlji, bolj mirna. Dolgo je kazalo, da se jim bo želja uresničila, nato pa je v zaključku dolgega dneva prišlo do padca, v katerega sta se zapletla tudi vodilni Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in drugouvrščeni Primož Roglič (Jumbo-Visma). Odnesla sta jo srečno, medtem ko jo je skupil do danes tretji v skupnem seštevku, Thomasov moštveni kolega Tao Geoghegan Hart, ki je zaradi poškodb odstopil. Že zjutraj pa so odmevale novice o novih primerih okuženosti s koronavirusom. Po Evenepoelu so se pri ekipi Soudal-QuickStep okužili še štirje kolesarji. O pozitvnih primerih so poročali tudi v drugih ekipah. Etapne zmage se je sicer veselil Nemec Pascal Ackermann (UAE Emirates).

Britanec Geraint Thomas ostaja vodilni v skupnem seštevku Gira, ima dve sekundi prednosti pred Primožem Rogličem, na tretje mesto pa je po odstopu Taa Geoghegana Harta napredoval Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), ki za vodilnim Valižanom zaostaja 22 sekund.

106. Dirka po Italiji je danes stopila v drugo polovico, 39. zmage v karieri se je veselil 29-letni Nemec Pascal Ackermann (UAE Emirates), a tudi danes ni šlo brez drame.

Sedemdeset kilometrov pred ciljem je prišlo do padca v glavnini, na tleh pa so se znašli tudi najboljši trije v skupnem seštevku, nosilec rožnate majice, Britanec Geraint Thomas, naš as Primož Roglič in Geraintov moštveni kolega Tao Geoghegan Hart. Prva dva sta jo odnesla srečno in sta hitro nadaljevala z dirko, Geoghegana Harta pa so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Še preden se je šok polegel, je padel in odtopil še Španec Oscar Rodriguez. Kolesar moštva Movistar je pri visoki hitrosti ni speljal enega izmed ovinkov, zletel s ceste in treščil najprej v prometni znak, nato v hišo ob cesti. Tudi ta z dirko ni mogel nadaljevati.

To sta bila še 35. in 36. odstop z letošnjega Gira, že zjutraj je so iz Italije prihajale novice o okužbah z novim koronavirusom, ki so dodobra zdesetkale moštvo Soudal – QuickStep.

Jutri bo na sporedu razgibana 12. etapa, ki bo kolesarje peljala od Braja do Rivolija (179 km). Organizatorji so trasi podelili težavnost tri od pet, predvsem zaradi edinega pravega vzpona, ki ga bo karavana prečkala slabih 30 km pred ciljem.

Results powered by FirstCycling.com

Napoved pred etapo

Camaiore je kraj, kjer se bo začela enajsta etapa. Po dobrih šestdesetih kilometrih ravninske vožnje bo prišel na vrsto gorski cilj Passo del Braco (10,1 km/4,4-odstotni naklon, III. kategorije).

Koronavirus še naprej redči vrste na Giru, kar osem kolesarjev ne bo na štartu V ekipi Soudal Quick-Step koronavirus še naprej redči vrste. V nedeljo so izgubili kandidata za skupno zmago Remca Evenepoela, danes pa so se še štirje kolesarji poslovili od Dirke po Italiji. Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke in Mattia Cattaneo ne bodo nadaljevali dirkanja po italijanskih cestah. Our team is disappointed to announce that four more riders from its #Giro squad have tested positive for Covid-19 and will leave the race.



Read more about it, here: https://t.co/PdOfCZ7QTI



Photo: @GettySport pic.twitter.com/rI4tN6EOy2 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 17, 2023 "Po pozitivnem nedeljskem testu pri Remcu smo imeli še dva kolesarja, ki se v ponedeljek zjutraj nista najbolje počutila, a so bili njuni antigenski testi negativni. Odločili smo se, da vseh sedem kolesarjev testiramo s PCR-testom. Rezultati so pokazali, da so štirje kolesarji pozitivni. Še naprej bomo spremljali zdravstveno stanje preostalih treh kolesarjev in spremljevalnega osebja ter opravljali teste," je novico sporočil ekipni zdravnik Toon Cruyt. Slabe novice prihajajo tudi iz vrst AG2R Citroën Team. Andrea Vendra je prav tako pozitiven na koronavirus. Nič drugače ni v ekipi Team Corratec-Selle Italia, v kateri je pozitiven Stefano Gandin. V moštvu Trek Segafredo so prav tako sporočili, da ima Natnael Tesfazion simptome gripe in ga ne bomo videli na štartu 11. etape. Podobne težave ima tudi Jonathan Caicedo (EF Education), ki je prav tako zaključil z Girom. Včeraj se je med samo traso poslovil eden od favoritov za zmago Aleksandr Vlasov, danes pa se je izkazalo, da je bil tudi on pozitiven na koronavirus.

Na 133. kilometru se bodo kolesarji spoprijeli z drugim gorskim ciljem III. kategorije. Vzpon na Colla di Boasi bo dolg 9,2 kilometra, povprečni naklon pa bo 4,4-odstotni. Kaj kmalu bo sledil še zadnji kategoriziran klanec. Passo della Castagnola bo imel predznak IV. kategorije – dolg bo pet kilometrov, povprečni naklon pa bo znašal 4,5 odstotka.

Sami klanci niso pretežki, a bi lahko otežili delo šprinterjem, če bi glavnina dodobra navila tempo. Sam zaključni šprint je tehničen. Vstop v zadnja dva kilometra bo sledil po ovinku in krožišču, kjer bodo ekipe iskale pravi položaj za zadnji udarec. A pasti še ne bo konec, saj bo v zadnjih 500 metrih prišel na vrsto še oster desni ovinek, ki mu bo sledila zaključna ravnina.

Etapa, gledano na skupni seštevek, naj ne bi prinesla sprememb, razen če se ne bo kaj drastičnega zgodilo na trasi. Favoriti hranijo moči za petkovo gorsko etapo, ki bo zaradi snega nekoliko spremenjena.

V rožnati majici bo drugi dan zapored kolesaril Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je prestižno majico oblekel po odhodu Remca Evenepoela z Gira. Razlog njegova odstopa je okužba z novim koronavirusom. Drugi v skupnem seštevku je Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki za Britancem zaostaja dve sekundi, zelo blizu pa so mu tudi preostali favoriti za končno zmago.

Rezultati pred 11. etapo

Results powered by FirstCycling.com