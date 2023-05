Roglič preživel kaos

V živo:

Cilj - Veliki zmagovalec je postal ubežnik Magnus Cort (EF Education Post), ki je imel v zaključku več moči kot Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) in Derek Gee (Israel-Premier Tech). Za Danca je to prva zmaga na Giru, po današnjem dnevu pa se lahko pohvali z zmagami na vseh treh Grand Tourih - dveh etapnih zmag se je že veselil na Dirki po Franciji, kar šest pa na Dirki po Španiji. Primož Roglič je na cilj prikolesaril v družbi rožnatega Gerainta Thomasa.

Results powered by FirstCycling.com

5,6 km do cilja - Videti je, da bo trem ubežnikom uspelo. Kdo bo postal junak? Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) in Derek Gee (Israel-Premier Tech) ali Magnus Cort (EF Education Post)?

7,8 km do cilja - Bodo ubežniki zdržali do konca? Njihova prednost je še vedno 43 sekund.

10 km do cilja - 45 sekund je še prednost treh ubežnikov.

15 km do cilja - Na cilju je zelo spolzko, zato bodo morali biti kolesarji v zaključnem šprintu zelo pazljivi.

17 km do cilja - Le še 54 sekund prednosti trojice ubežnikov. Danes se obeta šprint glavnine, med favorite pa lahko štejemo Marka Cavendisha in Jonathana Milna. Medtem Jay Vine (UAE Emirates) - deseti v skupnem seštevku -, ki je padel, zaostaja že več kot šest minut.

Plus qu'une minute d'avance pour le trio de tête sur le peloton, à 18 km de l'arrivée. Et pendant ce temps, le groupe Jay Vine s'est définitivement fait distancer, à près de 6' du groupe maillot rose. #Giro pic.twitter.com/oITl3pfQl2 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 16, 2023

25 km do cilja - Glavnina zaostaja 1:25. Jay Vine (UAE Emirates) je po padcu izgubil stik z glavnino in zaostaja za ubežniki 5:32.

33 km do cilja - Dogajanje se je umirilo. Ubežniki imajo 1:52 prednosti.

45 km do cilja - Warren Barguil (Team Arkéa Samsic) kolesari v bolečinah. Z eno roko se drži za svoje prsi. Kaotčine dogajanje je v deseti etapi. Medtem imajo trije ubežniki 2:50 prednosti.

52 km do cilja - Na tleh je tudi Warren Barguil (Team Arkéa Samsic).

55 km do cilja - Nov padec, Michel Ries (Arkéa-Samsic) in kolesar Jayco-AlUla Lukas Pöstlberger sta padla. Ko je eden iz organizacijskega osebja skušal pomagati, je vanj priletel še Alberto Bettiol (EF Education).

🚴‍♂️🇮🇹 | WAT GEBEURT HIER ALLEMAAL??? Alberto Bettiol wordt getackeld door een mechanieker! 😱🤯 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/RdWctINhRS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 16, 2023

60 km do cilja - Padci si vrstijo druga za drugim. Na tleh so se znašli Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Mads Pedersen. Erik Fetter (Eolo-Kometa) je končal z dirko, na kateri je še 150 kolesarjev.

66 km do cilja - Glavnina je ujela vse kolesarje Bahrain-Victorious. Zdaj za tremi ubežniki zaostaja 2:30.

76 km do cilja - Pavel Sivakov naj bi pri drznem spustu kolesarjev Bahrain-Victorious padel in je zdaj nazaj v glavnini. Medtem imajo trije kolesarji Bahrain-Victorious približno pol minute prednosti pred glavnino. In med kolesarji je Damiano Caruso, ki je v skupnem seštevku sedmi - za vodilnim Geraintom Thomasom zaostaja vsega 1:28. Padel je tudi Jonathan Milan, vendar je skupaj z moštvenima kolegoma.

78 km do cilja - Martijn Tusveld (Team DSM) je končal z dirko. Iz njegove ekipe so sporočili, da še vedno čuti posledice padca v drugi etapi.

87 km do cilja - V ospredju so trije kolesarji Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), Derek Gee (Israel-Premier Tech), Magnus Cort (EF Education Post) s prednostjo 5:24, Davide Ba​​​​​​​is (EOLO-Kometa) nekoliko zaostaja. Medtem se je iz glavnine odtrgala peterica - Damiano Caruso, Jonathan Milan, Andrea Pasqualon (vsi Bahrain Victorious), Pavel Sivakov (Ineos Greandiers) in Lorenzo Rota (Intermache), ki imajo približno 40 sekund prednosti pred glavnino.

88 km do cilja - Pri dolgem spustu smo lahko videli že številne padce. Padel je deveti v skupnem seštevku Jay Vine (UAE Emirates), Will Barta (Movistar Team), Fernando Gaviria (Movistar).

104 km do cilja - Gorski cilj II. kategorije Passo delle Radici je osvojil Davide Bais, zmagovalec 7. etape Gira.

105 km do cilja - Vodilni v skupnem seštevku Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je moral zamenjati kolo.

111 km do cilja - Član UAE Emriates Joao Almeida je pred etapo dejal, da ima občutek, kot bi bila polovica karavane bolna. Videti je, da je res temu tako. Ubežniki imajo medtem 4:41 naskoka, vse bližje pa so vrhu gorskega cilja Passo delle Radici, kolesarjem pa še naprej nagaja dež.

114 km do cilja - Težave ima tudi izkušeni francoski kolesar Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ki izgublja stik z glavnino.

125 km do cilja - Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) je zaradi zdravstvenih težav končal z dirko. V skupnem seštevku je bil na 6. mestu in za vodilnim Geraintom Thomasom zaostajal minuto in tri sekunde.

136 km do cilja - Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) je končal z dirko. Ubežniki imajo 4:09 naskoka. Kolesarji se počasi približujejo gorskemu cilju II. kategorije Passo delle Radici.

149 km do cilja - V begu so zdaj Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) in Derek Gee (Israel-Premier Tech), Magnus Cort (EF Education Post) in Davide Ba​​​​​​​is (EOLO-Kometa). Njihova prednost pred glavnino je 3:58. Kolesarjem nagajajo dež in nizke temperature.

160 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji Movistarja, sledijo jim člani ekipe Ineos Grenaiders in Jumbo-Visme. Bauke Mollema (Trek Segafredo) je izgubil stik z glavnino. Povprečna hitrost je do tega trenutka znašala 41 km/h. Ubežnika imata 3:31 prednosti, Magnus Cort in Davide Ba​​​​​​​is pa ju še nista ujela. Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) še vedno kolesari za glavnino.

🇮🇹 #Giro



The leading group has grown to four, at 3:45 minutes ahead of the peloton. @ale_vlasov is still currently behind the field. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) May 16, 2023

170 km do cilja - Nove težave. Aleksandr Vlasov (Bora hansgrohe), ki je bil pred današnjo etapo šesti v skupnem seštevku, je štartal bolan in nima več stika z glavnino.

A classic stage start at the Giro 🔥

.

Un classico inizio di tappa al Giro 🔥#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/ubcjocs2Is — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2023

170 km do cilja - Pestro dogajanje na trasi. Kolesar Jumbo-Visme je skočil in se priključil skupini treh kolesarjev, ki so lovili ubežnike, a so pri Ineos Grenadiers hitro odreagirali in glavnina jih je kmalu posrkala. Ubežnika, katerima se skuša priključili Magnus Cort (EF Education Post), imata 1:40 prednosti.

175 km do cilja - V ospredju sta le še Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) in Derek Gee (Israel-Premier Tech). Glavnina na čelu z Ineos Grenadiers za zdaj še ne pusti, da bi se ubežniki oddaljili.

181 km do cilja - Organizator je naročil ekipnim avtobusom, da lahko prekinejo z vožnjo za karavano in se podajo na cilj, kar pomeni, da bomo spremljali celotno traso.

183 km do cilja - Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Derek Gee (Israel-Premier Tech) in Louis Vervaeke (Trek-Segafredo) so se podali v beg in imajo 13 sekund prednosti.

195 km do cilja - Etapa se je vendarle začela, a je še kar nekaj odprtih vprašanj. Za zdaj je jasno, da bodo ekipni avtobusi iz previdnosti sledili karavani. Če se bodo razmere poslabšale, bodo lahko kolesarji šli nemudoma na toplo. V Italiji namreč vladajo težke razmere - dež in nizke temperature.

196 km do cilja - Kolesarji so še vedno v nevtralni coni. Primož Roglič se je priključil glavnini. Etape ni začel niti Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) - med drugim spopada z vročino, kašljem in drisko, a ni pozitiven na covid-19.

196 km do cilja – Takoj na začetku je imel Primož Roglič težave s kolesom in ga zamenjal. Počasi se vozi do glavnine, ki sploh še ni začela dirke. Še vedno ni jasno, kaj bo z današnjo etapo.

#Giro 🇮🇹🚴‍♂️

Problemen met de fiets 😱

Primož Roglič pic.twitter.com/9mtF5jk9n4 — Boertje Pummel (@BoertjePummel) May 16, 2023

12.20 – 10. etapa se je začela. Verjetno bodo kolesarji celo izpustili gorski cilj Passo Delle Radici, saj na vrhu močno piha, povrhu vsega še pada dež in vladajo zimske temperature. Kolesarji naj bi glasovali, da bi odkolesarili le zadnjih 70 kilometrov.

Koronavirus je razširil lovke v karavani Gira, kar ni dober obet pred nadaljevanjem. Naslednji v vrsti, ki zapuščajo italijansko dirko, so Domenico Pozzovivo (Israel - Premier Tech), Callum Scotson (Team Jayco AlUla) in Sven Erik Bystrom (Intermache), ki jih je tako kot vodilnega Remca Evenepoela zaustavil svetovni sovražnik.

Prav tako niso štartali Mads Würtz Schmidt (Israel - Premier Tech), Rein Taaramäe (Intermache), ki se slabo počutita, nista pa bila pozitivna na covid-19, Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) in Stefan Küng (Groupama - FDJ).