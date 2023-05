Konec Gira za Evenepoela!

Le nekaj ur zatem, ko je dobil deveto etapo dirke po Italiji in prevzel rožnato majico vodilnega, je Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep) sporočil, da je bil pozitiven na testiranju za koronavirus in zato predčasno končuje svoj prvi Giro. Tako se Primožu Rogliču (Jumbo-Visma) na stežaj odpirajo vrata do skupne zmage, vodstvo na dirki pa je prevzel Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

"S težkim srcem sporočam, da zapuščam Giro, ker sem bil na rutinskem testu pozitiven na covid-19," je preko družabnih omrežij v nedeljo pozno zvečer sporočil vodilni na dirki po Italiji Remco Evenepoel. "Dirka je bila do zdaj zame res posebna in sem se veselil naslednjih dveh tednov. Ne morem se dovolj zahvaliti osebju ekipe in sotekmovalcem, ki so za ta Giro toliko žrtvovali. Vseeno odhajam ponosen z dvema dobljenima etapama in štirimi rožnatimi majicami."

Evenepoel je dobil nedeljski kronometer in v skupnem seštevku dirke povedel 45 sekund pred Geraintom Thomasom in 47 pred Primožem Rogličem. Evenepoel in Roglič sta veljala za glavna favorita letošnjega Gira. Zdaj rožnato majico vodilnega na dirki prevzema Valižan Thomas.

Covid pustoši po karavani letošnjega Gira, že včeraj je zaradi okužbe odstopil italijanski specialist za vožnjo na čas in dvakratni svetovni prvak v tej disciplini Flippo Ganna (Ineos Grenadiers), še pred startom dirke je mešal štrene tudi v Rogličevi Jumbo-Vismi, ko so zboleli Wilco Kelderman, Tobias Foss in Robert Gesink, zdaj je izločil še enega od glavnih favoritov Evenepoela.