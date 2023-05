Evenepoel Rogliču odvzel le 17 sekund!

Remco Evenepoel ima zdaj v skupnem seštevku 45 sekund prednosti pred Valižanom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers), tretji ostaja Primož Roglič, Zasavec pa ima zdaj 47 sekund zaostanka.

Jutri bo na 106. Giru prvi dan odmora, v torek pa začetek drugega tedna dirke s 195-kilometrsko hribovito etapo od Scandiana do Viarreggia, z dvema klancema, ki bosta druge in četrte kategorije.

Dirka po Italiji, potek 9. etape:

17.09 - Evenepoel je zmagovalec kronometra in novi vodilni na Giru! Je pa Rogliču danes uspel odvzeti le 17 sekund.

17.05 - Primož Roglič je v cilju na petem mestu s časom 41:41 (50.379 km/h)!

17.00 - Evenepoel je na tretjem vmesnem času zabeležil povsem enak izid kot Geraint Thomas, se pravi, da je bil od Rogliča hitrejši le še 23 sekund. Belgijca očitno malce zmanjkuje.

16.58 - Primož Roglič je na tretjem vmesnem času zabeležil šesti izid, 23 sekund za vodilnim Geraintom Thomasom. Valižan je v cilju, prevzel je vodstvo.

16.57 - Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) je medtem prevzel vodstvo v cilju.

16.53 - Na drugem vmesnem času je bil Evenepoel 25 sekund hitrejši od Rogliča, Belgijec je zabeležil najboljši izid, Slovenec osmega.

16.49 - Geraint Thomas in Tao Geoghegan Hart (oba Ineos Grenadiers) pred Rogličem in Evenepoelom postavljata najboljše vmesne čase.

16.40 - Da, podatki oddajnikov GPS so se izkazali za točne, Evenepoel leti, na prvem merjenju vmesnega časa je bil najhitrejši (14.45), celo 31 sekund hitrejši od Rogliča. Leknessund pa se poslavlja od rožnate majice, po 13 kilometrih zaostaja že 43 sekund za Evenepoelom.

16.38 - Roglič je na prvem merjenju vmesnega časa zabeležil osmi izid (15:16), Evenepoel je veliko hitrejpi na progi, še pred uradnim merjenjem naj bi bil 27 sekund hitrejši.

16.28 - Kot zadnji se je na traso podal še vodilni kolesar Gira, Norvežan Andreas Leknessund (DSM). Pričakuje, da bo danes predal rožnato majico vodilnega.

16.25 - Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep) se je pognal s starta, Belgijec je zmagal na uvodnem kronometru letošnjega Gira, ko je bil 43 sekund hitrejši od Rogliča.

16.22 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na progi!

16.21 - Startal je Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates).

16.17 - S startne rampe se je pognal še Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Odlično je medtem na poti njegov moštveni kolega, Nizozemec Thymen Arensman, ki je na dveh merjenjih vmesnega časa zaostal le za Brunom Armirailom.

16.15 - Startajo že najboljši kolesarji na letošnjem Giru, na progo se je pravka podal Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), šesti v skupnem seštevku dirke. Primož Roglič bo startal ob 16.22.

16.01 - Armirail ni imel niti časa za proslavljanje dosežka, prehitel ga je moštveni kolega Švicar Stefan Küng!

Stefan Küng je 35 kilometrov dolg kronometer odpeljal s povprečno hitrostjo 50,643 km/h. Foto: Reuters

15.59 - Francoz Bruno Armirail (Groupama - FDJ) je prevzel vodstvo, prvi se je spustil pod 42 minut! Vreme pa se je izboljšalo, dežuje ne več tako močno, tudi cesta se počasi suši.

15.48 - Američan Brandon McNulty (UAE Emirates) je v cilju le za sekundo zaostal za Mollemo. Na drugem merjenju vmesnega časa je trenutno najhitrejši Francoz Bruno Armirail (Groupama - FDJ) z 27:17 (50.8 km/h).

15.30 - Vodstvo je zdaj prevzel nizozemski državni prvak v vožnji na čas Bauke Mollema (Trek - Segafredo) s časom 42:23. Medtem na progi drvi Stefan Küng, ki je prvih 13 kilometrov prevozil v natančno 15 minutah (52 km/h).

15.18 - Na progo se je podal Švicar Stefan Küng, specialist za vožnjo na čas in eden od favoritov za današnjo zmago.

"Kronometer bi moral biti del vsakega grand toura"

"Kronometri bi morali biti del vsakega grand toura, zmagovalec teh mora biti popoln kolesar in del igre je tudi to, da se zna braniti v vožnji na čas. Za specialiste kot se jaz pa je to lepa priložnost. Na tem Giru je prav lepo, da imamo dva pretežno ravninska kronometra. Po tedni dni sem počutim močnejšega, predvsem pa bolj zaupam v svoje sposobnosti, saj sem imel zelo kratke priprave na Giro po klasikah. Mislim, da mi bo ta drugi kronometer celo malo bolj ustrezal kot mi je prvi," je pred startom povedal Švicar, član moštva Groupama - FDJ.

14.50 - Na progi so tudi že Rohan Dennis (Jumbo-Visma), pa Bauke Mollema (Trek - Segafredo) in Michael Matthews (Jayco AlUla), ki pa je imel nekaj težav s kolesom, snela se mu je namreč verižnica.

14:40 - Nov vodilni v cilju je Avstralec Michael Hepburn (Jayco AlUla) s časom 42:37.

Pantanijeva dežela

Kolesarji se danes merijo po domačih cestah italijanske kolesarske legende Marca Pantanija. Ta se je 13. januarja leta 1970 rodil prav v Ceseni, . Leta 1998 je osvojil tako Giro kot francoski Tour, njegova življenjska zgodba pa je imela tragičen konec. Umrl je 14. februarja leta 2004 star komaj 34 let. Vzrok smrti je bila odpoved srca, bržčas zaradi dolgoletne zlorabe kokaina.

14.35 - V cilju sta nova kolesarja na vrhu, najprej je vodstvo prevzel Luksemburžan Alex Kirsch (Trek - Segafredo), a ga je na drugo mesto takoj izrinil Italijan Edoardo Affini (Jumbo-Visma), ki se je prvi spustil pod 43 minut. Čas novega vodilnega je 42:41.

14.20 - Nov najboljši čas v cilju za Britanca Charlieja Quartermana (Corratec - Selle Italia) je 44:15.

14.10 - Nov najboljši vmesni čas na prvem merjenju je postavil Rogličev moštveni kolega Edoardo Affini, 15:19 (50.924 km/h).

13.56 - Startal je nosilec ciklamne majice za najboljšega po točkah na Giru, Italijan Jonathan Milan (Bahrain - Victorious). Daan Hoole je prvi prišel v cilj s časom 44:47.

Kaj pravi Roglič?

Je Rogliču všeč današnja ravnina? "Niti ne, ampak se bom moral s tem spopasti," je prirediteljem po jutranjem ogledu proge v smehu odgovoril 33-letni Zasavec. Bo danes napadal ali le omejeval škodo? "Bomo videli na koncu," je še povedal olimpijski prvak v kronometru.

13.45 - Zaradi mokre in spolzke podlage kolesarji danes vozijo previdno in počasneje od pričakovanj, na prvem merjenju vmesnega časa na 13. kilometru trase je Nizozemec Daan Hoole (Trek - Segafredo) postavil čas 15:53. Prvi se je spustil pod mejo 16 minut.

Start: Ob 13.15 se je na traso 35 kilometrov dolgega posamičnega kronometra podal prvi tekmovalec, Srb Veljko Stojnić (Corratec – Selle Italia). Najboljši bodo startali ob koncu dneva, Primož Roglič ob 16.22, Remco Evenepoel ob 16.25 in vodilni Norvežan Andreas Leknessund ob 16.28. Za 35-kilometrsko traso naj bi kolesarji porabili okoli 38 minut. A to je izračun za suho cesto, na mokri bo šlo počasneje.

Trasa današnjega kronometra:

