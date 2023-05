"Čar Gira je ravno to, da je zelo težko napovedati zmagovalca"

Ben Healy je svojo kolesarsko kariero začel leta 2019 v razvojni ekipi Wiggins Le Col, kjer je bil sotekmovalec Toma Pidcocka, nato pa leta 2022 podpisal pogodbo z ekipo EF Education-EasyPost in hitro presenetil svoje delodajalce.

Letošnjo sezono je 22-letni kolesar iz Birminghama začel udarno. Zmagal je na dirki GP Industria & Artigianato, dobil etapo na dirki Coppi e Bartali, enodnevni klasiki Barbantska puščica in Amstel Gold Race končal na izjemnem drugem mestu ter bil odličen četrti na kolesarskem spomeniku Liege-Bastogne-Liege.

Na dirki Amstel Gold Race je bil močnejši samo Tadej Pogačar. Foto: Guliverimage

Kolesar, ki je nase opozoril že leta 2019, ko je postal najmlajši (tik pred 19. rojstnim dnem) etapni zmagovalec dirke Tour de l'Avenir, ki se je je oprijel vzdevek dirka prihodnosti, se najbolje znajde na enodnevnih dirkah, njegova specialiteta pa so kolesarski pobegi. Na te računa tudi na Giru, ki je njegova prva tritedenska dirka.

"Če bi uspel pobeg ..."

"Mislim, da lahko odpeljem dober kronometer (na prvem se mu ni izšlo, končal je šele na 49. mestu, naslednja vožnja na čas, dolga je 35 kilometrov, bo na sporedu to nedeljo, op. a.), pa tudi etape v zadnjem tednu so precej zanimive, še posebej če bi uspel pobeg. Mislim, da bo letos kar veliko priložnosti za kolesarje, kot sem jaz. Etap si z ekipo predhodno nismo ogledali, vem samo, da so pred nami tako dolge kot precej gorske etape (smeh, op. a.) in da bo zadnji kronometer (gorski kronometer 27. 5., op. a.) precej zahteven. Bomo videli. Lotili se jih bomo iz dneva v dan," je v pogovoru za Sportal v uvodnih dneh Gira razmišljal 22-letni Britanec irskih korenin, ki od leta 2016 (sam je priznal, da zaradi dodatnih priložnosti, ki mu to prinaša) dirka za Irsko.

"Zadnji teden bo ekstremno zahteven in marsikaj se lahko zgodi. Če bi moral izbrati med glavnima favoritoma, bi izbral Rogliča." Foto: Ana Kovač

Udaren začetek sezone je tudi zanj manjše presenečenje. "Res je, sezona se je zame res začela odlično, tudi sam sem nekoliko presenečen. Začelo se je z dirko Amstel Gold Race (drugo mesto, za Tadejem Pogačarjem, op. a.), potem pa se je samo nadaljevalo. Zadnji tedni so bili zame kar precejšnje presenečenje. Sem pa za to trdo garal in lepo je, da se mi je na koncu poplačalo."

Giro je bil že od začetka sezona na njegovem koledarju, kar ne bi mogli reči za ardenske klasike (Amstel Gold Race, Valonska puščica, Liege-Bastogne-Liege). "Nisem jih imel v prvotnem koledarju, a ker mi je šlo tako dobro, smo se odločili, da bom dirkal še naprej."

Foto: Guliverimage

"Če bi moral izbirati, bi izbral Rogliča"

Glede napovedi končnega zmagovalca se strinja, da so te nehvaležne. "Ravno to je čar Gira, zelo težko je napovedati zmagovalca. Pred dirko se vedno omenja favorite, vendar ni nujno, da so favoriti na koncu tudi na najvišjih mestih. Zadnji teden bo ekstremno zahteven in marsikaj se lahko zgodi. Če bi moral izbrati med glavnima favoritoma, pa bi izbral Rogliča. Moj sostanovalec (Healy živi v Gironi v Španiji, op. a.) Thomas Gloag (kolesar Jumbo-Visme, ki je tik pred začetkom Gira nadomestil poškodovanega Jana Tratnika, op. a.) je bil letos s Primožem na pripravah na Tenerifu. Pohvalil ga je, da mu gre izjemno dobro, tako da bi se odločil za Primoža."

Foto: Ana Kovač

Pravi, da si bo po koncu Gira najprej privoščil počitnice. "Najprej bom nekaj dni preživel v Rimu (tam bo 28. maja zadnja etapa Gira, op. a.), potem pa bom nekaj časa preživel brez kolesa. V šali je navrgel, da še ne ve kje, zagotovo pa bo to nekje, kjer ni cest, tako da ne bo mogel dobiti klica v zadnjem hipu za nastop na Kriteriju po Dofineji.

