Njegova zgodba je posebna tudi zato, ker je svojo kolesarsko pot začel v virtualnem kolesarstvu. Prav tam je postavil temelje za vstop v profesionalno kolesarstvo. Ko je leta 2020 zmagal na akademiji Zwift, je dobil priložnost v takrat še prokontinentalni ekipi Alpecin-Fenix (danes je to ekipa Alpecin-Deceuninck, v kateri je glavni zvezdnik Mathieu van der Poel) in jo odlično izkoristil. Njegov izjemni potencial so prepoznali tudi delodajalci Tadeja Pogačarja, ekipa UAE Emirates, in mu ponudili dveletno pogodbo. , 27-letni kolesar iz 27-letnik iz Townsvilla v Avstraliji, ki je lani pozornost javnosti pritegnil z dvema etapnima zmagama na Dirki po Španiji, nato pa zaradi poškodbe zapestja moral predčasno zapustiti dirko, prvič nastopa na italijanskem Giru.V ekipi UAE so mu dodelili vlogo sokapetana s Portugalcem Joaom Almeido, a se mu je na začetku dirke nakopičilo toliko težav in padcev, da je trenutno s precejšnjim zaostankom dveh minut in 47 sekund na 21. mestu.Njegova zgodba je posebna tudi zato, ker je svojo kolesarsko pot začel v virtualnem kolesarstvu. Prav tam je postavil temelje za vstop v profesionalno kolesarstvo. Ko je leta 2020 zmagal na akademiji Zwift, je dobil priložnost v takrat še prokontinentalni ekipi Alpecin-Fenix (danes je to ekipa Alpecin-Deceuninck, v kateri je glavni zvezdnik Mathieu van der Poel) in jo odlično izkoristil. Njegov izjemni potencial so prepoznali tudi delodajalci Tadeja Pogačarja, ekipa UAE Emirates, in mu ponudili dveletno pogodbo.

Vas je presenetil vaš hiter preboj v elitni kolesarski razred?

Vine med pogovorom za Sportal. Foto: Ana Kovač Da, moj prvi cilj, ko sem se preselil v Evropo, je bil dobiti pogodbo in nato pogodbo obnoviti, si pa nikakor nisem predstavljal, da bom po samo dveh letih dirkanja tako hitro v položaju, v katerem sem danes. Zelo vesel sem, da sem tu, kjer sem, in upam, da me čaka še dolga kariera.

Sezona se je za vas začela izjemno, zmagali ste v skupnem seštevku Dirke po Avstraliji, ki je vaša domača dirka, postali ste državni prvak v vožnji na čas, nato pa vas je ustavila poškodba kolena. Kako dobro ste pripravljeni na Giro?

Koleno je super, poškodba je pozabljena, tako da sem povsem pripravljen.

Se vam je življenje po lanski Vuelti (dobil je dve etapi, nosil majico najboljšega hribolazca, potem pa se je zaradi poškodbe zapestja tri etape pred koncem moral posloviti z dirke) s podpisom pogodbe z UAE Emirates precej spremenilo, ne samo v tekmovalnem smislu, tudi v smislu eksistence?

Da, končno sem lahko odpotoval domov v Avstralijo (smeh, op. a.). Obe covidni leti sem preživel v Evropi, tako da je bilo kar dolgo obdobje brez obiska doma v Avstraliji. Kaj bi bilo, če mi ne bi uspelo v kolesarstvu? Nič, moral bi si poiskati službo.

Na lanski Vuelti je nosil majico najboljšega hribolazca. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Kakšne je vaš načrt na Giru? Dirko ste začeli kot rezervni kapetan poleg Joaa Almeide, najbrž pa boste poskušali loviti tudi etapne zmage.

Da, poskusili bomo z deljenjem kapetanske vloge. Kar zadeva glavne favorite na dirki, imamo na papirju dva očitna favorita, kar se je potrdilo že na Dirki po Kataloniji (Rogliča in Evenepoela, op. p.), vendar mislim, da se kaj hitro lahko ponovi zgodba z Gira 2019, ko je boj med dvema (Rogličem in Vincenzem Nibalijem, op. p.) izkoristil Richard Carapaz. Dejstvo je, da ne moreš loviti vseh kolesarjev v ospredju, in hitro se lahko zgodi marsikaj.

V tretjem tednu nas čakajo gorske etape, zelo težko bo in mogoči so vsi scenariji. Sam se glede končnega razpleta bolj nagibam k presenečenju kot pa zmagi enega od glavnih favoritov. Remco je sicer nekoliko boljši v vožnji na čas (na letošnjem Giru so trije kronometri v skupni dolžini 70 kilometrov, op. p.), Roglič pa prevladuje v kratkih, strmih zaključkih. Mislim, da si bo Evenepoel v gorah težko privozil večjo prednost pred Rogličem. Pričakujem zelo razburljiv Giro, na katerem bodo glavno vlogo odigrale taktične zamisli.

Od katere etape pričakujete največ?

Zagotovo se najbolj veselim 20. etape z gorskim kronometrom s ciljem na Svetih Višarjah. Trase še nisem prevozil, videl sem jo samo na papirju in videti je izjemno. Gorski kronometer je vedno nekaj posebnega in mi je pisan na kožo.

Vine je letošnjo Dirko po Italiji začel s 7. mestom na uvodnem kronometru od Fossacesia Marina do Ortone. S 46 sekundami zaostanka je bil tik za Primožem Rogličem. Foto: Guliverimage

V novi sezoni ste moštveni kolega vodilnega kolesarja na lestvici UCI Tadeja Pogačarja. Do zdaj še nista nastopila na isti dirki, sta se pa verjetno spoznala na pripravah. Kakšen je kot oseba in kot kapetan ekipe?

Tadej je povsem običajen človek, nikoli ne daje vtisa, da misli, da je vreden več kot drugi. Zelo zabaven je in na splošno super fant.

Prihajate iz Avstralije, kjer je v preteklosti že bilo nekaj vrhunskih kolesarjev, od Cadela Evansa, Rohana Dennisa, Richieja Porta, do drugih. Kako priljubljen je ta šport v vaši domovini?

Ne gre za enega večjih športov, večina ljudi je slišala samo za Dirko po Franciji, tudi rezultati na olimpijskih igrah ne pomenijo prav dosti, razen če ne osvojiš zlate medalje. Tudi na cesti ni prave kolesarske kulture, ljudje niso ravno najbolj prijazni do kolesarjev in podobno.

