Jan Tratnik se oglaša z dobrimi novicami

Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki se je dan pred začetkom letošnje Dirke po Italiji poškodoval in moral odpovedati svoj nastop na sloviti rožnati dirki, je po operaciji v bolnišnici v Amsterdamu končno spet doma. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, ne bo več govoril o nesreči in o tem, kaj bi lahko bilo, se je pa zahvalil za vso podporo in lepe želje, ki jih je bil deležen v zadnjih dneh.

Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki se je dan pred začetkom letošnje Dirke po Italiji poškodoval, je po operaciji v bolnišnici v Amsterdamu končno spet doma. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, ne bo več govoril o nesreči in o tem, kaj bi lahko bilo, se je pa zahvalil za vso podporo in lepe želje, ki jih je bil deležen v zadnjih dneh.

"Kosti so sestavljene (golenica), spet sem doma," je Jan Tratnik zapisal v objavi na družbenih omrežjih. "Ne bom več govoril o nesreči in o tem, kaj bi se lahko zgodilo, ampak bi se rad zahvalil bolnišnici OLVG v Amsterdam, kjer so zelo lepo poskrbeli zame."

Tratnik se je zahvalil kirurgu, ki je opravil operacijo in poskrbel za to, da je poseg potekal gladko, ter dodal, da je proces okrevanja videti zelo obetaven. Ekipi Jumbo-Visma se je zahvalil za podporo, prevoz, organizacijo in ohranjanje morale, navijačem in prijateljem pa za besede podpore in lepe želje.

Kot je še zapisal, v prihodnjih dveh ali treh tednih ne bo mogel narediti kaj dosti, zato bo verjetno bol ležerno razpoložen, bo pa zato spremljal Giro in koval načrte za prihodnost.

Za Tratnika je bil Giro predviden kot vrhunec letošnje sezone, kjer bi bil izvrsten pomočnik kapetanu ekipe Jumbo-Visma Primožu Rogliču. Žal se je za 33-letnega Idrijčana Giro končal, še preden se je sploh začel.

Preberite še: