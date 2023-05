Kaotično dogajanje na peti etapi Dirke po Italiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peto etapo kolesarske Dirke po Italiji, ki jo lahko v 30-minutnih vrhuncih vsak večer spremljate tudi na Planet 2 in Planetu, je krojilo deževno vreme. Mokre ceste in številni padci, tudi obeh glavnih favoritov, so zaznamovali kaotično dogajanje na italijanskih cestah. Na tleh sta se znašla tako Primož Roglič kot Remco Evenepoel, Belgijec celo dvakrat.