Rogliča težave s kolesom niso bremenile, za konec veliki šprint in razočaranje dvojice

V živo, 6. etapa:

Cilj - Zmagovalec v ciljnem šprintu je postal Mads Pedersen, ki je prehitel junaka druge etape Jonathana Milna (Bahrain Victorious). Tretji je bil Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Ubežnika Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) in Simon Clarke (Israel - Premier Tech) sta se v zaključku povsem ustavila in ponudila priložnost glavnini. Primož Roglič in ostali favoriti za skupno zmago so prišli v cilj v času zmagovalca.

Mads Pedersen je bil najmočnejši v šprintu. Foto: Reuters "Vesel sem. Dobili smo, po kar smo prišli. Dobrodošlo je, da smo zdaj prišli do zmage. Hvala ekipi za odlično opravljeno delo. Na koncu je bilo zelo blizu v lovljenju ubežnikov. Težko ju je bilo ujeti. Vsi smo morali dati vse od sebe, da smo ju. Ni bilo lahko. 300 metrov do cilja smo ju. Žal mi je za njiju, vendar sem vesel, da sem zmagal. Dolg šprint je bil, ker smo ju morali ujeti," je po etapnem uspehu v Neaplju dejal Pedersen.

1,3 km do cilja - 16 sekund znaša prednost dveh ubežnikov.

2,2 km do cilja - Prednost ubežnikov je še 24 sekund.

3,6 km do cilja - Bosta Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) in Simon Clarke (Israel - Premier Tech) uspela? Prednost je 34 sekund. Vse kaže, da bo temu tako.

6 km do cilja - Geraint Thomas je s pomočjo ekipe Ineos Grenadiers uspel najti priključek z glavnino. Primož Roglič je medtem že v ospredju glavnine, potem ko je imel tudi sam težave s kolesom in ga je moral zamenjati. Prednost ubežnikov je še 39 sekund.

11,5 km do cilja - Težave je imel tudi Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je imel očitno tudi težave s kolesom. Sam si je popravil verižnik.

13 km do cilja - Primož Roglič je ujel priključek z glavnino, vendar je povsem v ozadju in bo moral najti prostor, da se bo pomaknil naprej, saj se v zaključku lahko zgodi marsikaj. Dobrodošlo je namreč, da je kolesar, ki se bori za končni uspeh na Giru, v ospredju. Zlasti 3 km do cilja, ko se vsem štejejo isti rezultati. Prednost ubežnikov znaša 1:07.

A quick bike change for Primoz Roglic after mechanical issues in the last 15km ⚙️#giroditalia pic.twitter.com/cOyh5QRut2 — Eurosport (@eurosport) May 11, 2023

15 km do cilja - V trenutku, ko je glavnina navila tempo in začela konkretno loviti ubežnika, je imel Primož Roglič (Jumbo-Visma) težavo s kolesom. Zamenjati ga je moral, zdaj pa skupaj z moštvenima kolegoma Thomasom Gloagom in Dennsom Rohanom lovi glavnino.

19 km do cilja - Videti je, da bo glavnina ujela ubežnika. Pred današnjim dnem je bil pričakovan šprint za zmago in dobili ga bomo. Kaj lepšega bo zmagati v Neaplju, kjer v zadnjih dneh proslavljajo naslov italijanskega prvaka.

21 km do cilja - Prednost ubežnikov se manjša. Zdaj znaša še 1:53.

33 km do cilja - Zadnja zmaga Alessandra De Marchija je stara 1 leto in 218 dni. Pri Cimonu Clarku 309 dni. Za zdaj še imata prednost 2:30. Bi lahko zdržala do konca?

38 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:26. Na srečo v današnji etapi ni bilo nič kaj pretresljivega. A je še ni konec.

47 km do cilja - Edina preostala ubežnika sta le še Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) in Simon Clarke (Israel - Premier Tech).

50 km do cilja - Veterana Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) in Simon Clarke (Israel - Premier Tech) - oba sta stara 36 let - sta sama v ospredju in imata pred trojico 1:51 prednosti, medtem ko glavnina, v kateri tempo narekujejo ekipe Team DSM, Soudal-QuickStep in Ineos Grenadiers, zaostaja 2:36.

65 km do cilja - Na vrhu drugega kategoriziranega vzpona sta bila osamljena Simon Clarke in Francesco Gavazzi. Zadnji je tudi dobil gorski cilj. Prednost pred glavnino je padla na 2:27.

Šprinter Mark Cavendish, ki je včeraj padel, zaostaja 9:20.

83 km do cilja - Kolesarji se približujejo drugemu kategoriziranemu vzponu v današnji etapi. Picco Sant'Angelo je dolg 9 km in ima povprečni naklon 4 odstotke. Prednost ubežnikov znaša 3:54. Kolesarji se danes peljejo po čudoviti pokrajini, kar si lahko ogledate v spodnjem videu.

110 km do cilja - Na gorskem cilju II. kategorije Valico di Chiunzi je bil najhitrejši Francesco Gavazzi, ki je prejel 18 točk. Drugi je bil Simon Clarke, tretji Alessandro De Marchi. V razvrstitvi za gorske cilje je s 40 točkami vodilni Thibaut Pinot. Prednost ubežnikov znaša 4:15. Na čelu pelotona je ekipa Ineos Grenadiers, ki je bila aktivna že v sredo.

150 km do cilja: Po številnih poskusih se je končno izoblikoval beg, s katerim je zadovoljna glavnina. Na čelo dirke so se prebili Francoz Alexandre Deletre (Cofidis), Italijana Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa) in Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla), Avstralec Simon Clarke (Israel - Premier Tech) in Britanec Charlie Quarterman (Team Corratec - Selle Italia). V ozadju se jim skuša priključiti še en Italijan Alessandro Verre (Team Arkéa Samsic). Ubežna skupina si je pred glavnino ustvarila 1:40 minute prednosti.

Clément Russo, testé positif au Covid-19, ne prendra pas le départ de la 6ème étape du Giro d’Italia.



Bon rétablissement Clément 🙏 pic.twitter.com/Us4UVDkyd3 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) May 11, 2023

152 km do cilja - PADEC. Kmalu po štartu smo bili priča padcu v glavnini. Fernando Gaviria (Movistar), Jay Vine (UAE Emirates) in Jonathan Milan (Bahrain Victorious) - zmagovalec druge etape - so se znašli na tleh.

#Giro 🇮🇹 - 🏁 152 km



Crash in the bunch!



Gaviria down. Jay Vine also down. Milan too. Everyone is standing up though.#DomestiqueLive — Domestique (@Domestique___) May 11, 2023

13.25 - direktor Dirke po Italiji je zamahnil z zastavico, 6.etapa se je začela, takoj so se začeli vrstiti napadi. V karavano se je spet vrnil covid-19. Zaradi okužbe s covidom je dirko danes zapustil francoski kolesar Clement Russo (Arkea-Samsic), ki je postal prvi udeleženec Gira, ki je v soboto začel dirko, a jo bil nato primoran zapustiti zaradi covida. Konec aprila je bil pozitiven na testiranju za Covid-19 njegov rojak Warren Barguil, najmočnejše orožje ekipe Arkea-Samsic na letošnjem Giru, a je do začetka Gira, ki bo potekal do 28. maja, ozdravel.

13.10 - Kolesarji so se podali na 162 kilometrsko traso, ki je zelo razgibana in vsebuje dva kategorizirana klanca. Valico di Chiunzi (II. kategorija) bo kmalu prišel na vrsto.

12.30 Današnja etapa se bo začela ob 13.15, največ vrveža pa so imeli pred svojim avtobusom in spremljevalnimi vozili pri ekipi Soudal–Quick Step. Vse je namreč zanimalo, kako se po dveh padcih in prespani noči počuti Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel je pred štartom pokazal nogometno znanje in dal vedeti, da posledice padca niso tako hude. Kako bo po koncu etape? Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

"Bolečine so bile kar velike, na istem mestu, kot sem jih imel po padcu na Lombardiji. Ni lepo, sploh na začetku Gira. Na hrbtu me boli, veliko modrico na hrbtu imam. To je življenje, dirkanje. Skušal se bom čim bolj sprostiti in ne razmišljati o bolečini, kajti potrebujem veliko energije, da zacelim rane. Počutim se kar vredu in imam dober občutek," je pred štartom dejal Remco in glede morebitnih skrbi za petkovo gorsko zelo zahtevno etapo dodal: "Upam, da ne bom imel slabega dne. Na Vuelti sem ga imel po dveh dneh. Bomo videli. Dobro je, da je danes težak dan. Da bodo moje noge na delu. Najprej danes in potem jutri."

"Dobro noč je imel. Upajmo, da bo šlo danes dobro, ampak z njim bo vse v redu," je sprva dejal ekipni zdravnik Toon Cruyt in nadaljeval: "Ima še kontrakturo na hrbtu in precej veliko modrico, ampak bo v redu. Bolečina bo znosna in imel je lahko noč."

Lots of media and questions at the team bus this morning in Napoli.#Giro



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/RLf4GGLPum — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 11, 2023

Tovrstni padci prinesejo tudi mikropoškodbe, ki pa ekipnega zdravnika ne skrbijo. "Mislim, da je večina stvari izključenih. Preverili smo urin in vse. Z njegovimi ledvicami ni nič narobe. Mislim, da je majhna verjetnost, da se še kaj pojavi. Ni pa nemogoče, da gre čez cesto še kakšen pes," se je na koncu pošalil.