Direktor ekipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman je glede na pogovor za belgijski Het Nieuwsblad, kot kaže, iz ekipe za francoski Tour dokončno odpisal Primoža Rogliča, ki trenutno na Dirki po Italiji lovi rožnato majico. "Če bo lahko dirkal za generalno razvrstitev, potem je to za Primoža konec. Potreboval po počitek."

Za osem mest na Touru se trenutno bojuje devet kolesarjev

Zeeman je razkril, da se za osem mest v ekipi za Tour trenutno poteguje devet kolesarjev, a se to kaj hitro lahko spremeni, kar so se pri ekipi "čebel" naučili že pred začetkom letošnjega Toura, ko so zaradi okužb z boleznijo covid-19 in poškodb (Kelderman, Tratnik) morali opraviti kar pet menjav.

Osem od teh devetih kolesarjev je trenutno v Sierra Nevadi, gorovju na jugu Španije, kjer bodo opravili zadnji cikel višinskih priprav pred letošnjim Tourom. Poleg lanskega zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda in lastnika zelene majice najboljšega po točkah Wouta Van Aerta so na pripravah še Steven Kruijswijk in Wilco Kelderman, ki bi moral biti glavni pomočnik Rogliča na Giru, a zaradi poškodbe še ni bil nared, ter jedro Jumbo-Visme za klasike: Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Dylan van Baarle in Nathan van Hooydonck.

Sepp Kuss med pogovorom za Sportal Foto: Ana Kovač

Sepp Kuss v negotovosti

Deveto ime na seznamu za Tour je Američan Sepp Kuss, ki trenutno dirka na Giru, kjer je nadomestil Keldermana. "Razen Kussa so vsi na pripravah. Glede nastopa Kussa na Touru je vse odvisno od tega, v kakšni formi se bo vrnil z Gira in ali se bo lahko pripravil na Tour," je Zeeman.

"Trenutno imamo na seznamu devet kolesarjev, osmerico bomo izbrali po koncu Dirke po Švici. Za zdaj se osredotočamo predvsem na čim boljše priprave, v mislih pa imamo tudi morebitne težave. Kot smo se naučili iz priprav na Giru, se je bolje pripravljati z več kolesarji."

Zeeman je povedal, da se bodo prve tedne predvsem prilagajali nadmorski višini in redkejšemu zraku, potem pa bodo stopnjevali ritem treningov. "Vsak dela po svojem programu. Tretji teden bo zagotovo najtežji za vse kolesarje. Sestavljamo ekipo, ki skupaj deluje v smeri enega glavnega cilja. Upamo, da se bo s tem, ko bomo veliko časa preživeli skupaj in skupaj trenirali, zgodilo nekaj čarobnega. Vsi skupaj želimo znova doseči isti glavni cilj," je bil jasen Zeeman.

Pri Jumbo-Vismi si želijo ponovitve lanskega scenarija

V mislih je seveda imel ponovitev scenarija lani, ko sta kolesarja Jumbo-Visme po zadnji etapi Toura v Parizu domov odnesla kar tri majice – Vingegaard rumeno in pikčasto za skupno zmago na Touru in najboljšega hribolazca, medtem ko je Van Aert oblekel zeleno majico najboljšega po točkah. Tadej Pogačar, lani drugi na Touru, se je moral zadovoljiti z belo majico najboljšega med mladimi kolesarji. Tudi Pogačar in kolesarji ekipe UAE, ki jih imajo športni direktorji v mislih za Tour, bodo priprave opravili v Sierra Nevadi.

Tudi Tadej Pogačar bo zadnje oprave pred Tourom opravil v Sierra Nevadi. Foto: Guliverimage

Kot je pred dnevi v pogovoru za Sportal povedal njihov športni direktor Matxin Joxean Fernandez, se bodo na priprave odpravili sredi maja, Pogačarju pa bodo namenili toliko časa za okrevanje, kot ga bo potreboval. "Ne gledamo samo na nekaj let vnaprej, kaj se bo zgodilo, ampak mislimo na celotno Tadejevo kariero," je poudaril Matxin.

Kolesarji Jumbo-Visme bodo višinske priprave končali 29. maja, formo pred Tourom pa bodo stestirali na Kriteriju po Dofineji (4. do 11. 6.) in Dirki po Švici (11. do 18. 6.).

Preberite še: