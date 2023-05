Francoz do etapne zmage, mladi Norvežan pa prevzel skupno vodstvo

"To je nekaj super posebnega," je v cilju četrte etape objokan razlagal presrečni Norvežan Andreas Laknessund, ki bo jutri kolesaril v prestižni rožnati majici vodilnega na Giru. "Napadal sem zmago v etapi, zavedal pa sem se tudi, da je mogoče osvojiti tudi rožnato majico. Aureliena sem se poskušal otresti na zadnjem vzponu, pa me je spet ujel na krajšem spustu. Noge so me preveč bolele, da bi sprintal za zmago, je pa seveda tudi rožnata majica več kot odlična tolažba. Ta je bila moj cilj, ampak vsak, ki pozna kolesarstvo ve, kako težko jo je osvojiti, zato je to zame res nekaj neverjetnega," je še povedal.

Etapa pa je pripadla 27-letnemu Francozu Aurelienu Paret-Peinteru. "Giro je osrednja dirka moje sezone in prav za to etapo sem se posebej pripravljal. Vedeli smo, da je danes dan za beg, zato je bil to pomemben dan za našo ekipo. Na dirko smo prišli po etapno zmago, želeli smo si tudi vodstvo v skupnem seštevku. Zame je bil popoln dan, se je bilo pa izjemno težko prebiti med ubežnike. Vse do cilja je bilo super težko, ampak sem zato tudi super srečen. Vedel sem, da sem v zaključku močnejši od Andreasa, sva pa sodelovala in vzel je rožnato majico, zato smo lahko vsi zadovoljni," je povedal v cilju.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v cilj pripeljal s skupino favoritov, tudi Remcom Evenepoelom, dve minuti in sekundo za zmagovalcem. Zasavec je bil 26. v etapi, v skupnem seštevku pa je padel na peto mesto, za novim vodilnim ima 1:12 zaostanka.

Dirka po Italiji, potek 4. etape:

Cilj – Francoz Aurelien Paret-Peintre (AG2R Citroën) se je veselil etapne zmage, Andreas Leknessund (DSM) je bil drugi. Norvežan je tudi novi vodilni na Dirki po Italiji.

3 km do cilja – Aurelien Paret-Peintre je prvi prečil gosrki cilj Colle Molella.

Izidi gorskega cilja, Colle Molella:

1. Paret-Peintre 18 točk

2. Leknessund 8

3. Albanese 6

4. Skujinš 4

5. Ghebreigzabhier 2

3 km do cilja - Tudi Paret-Peintre se ne da, Francoz je ujel vodilnega Norvežana, skupaj nadaljujeta in sta celo povečala prednost pred skupino največjih favoritov na 2:33.

4 km do cilja - Zdaj je v vodstvu 23-letni Norvežan Adreas Leknessund sam. Ima še 2:27 prednosti pred Evenepoelom, za katerim v skupnem seštevku zaostaja 1:40. Tesno bo.

5 km do cilja – V vodstvu vztrajajo še Leknessund, Paret-Peintre in Ghebreigzabhier. Močno razredčena glavnina z Evenepoelom in Rogličem je 2:39 za vodilnimi,

6 km do cilja - Omagal je tudi Conci, pobira tudi Albaneseja. Glavnina je vse bližje čelu dirke.

7 km do cilja - Nicola Conci se je nekoliko odlepil kolegom iz ubežne skupine, Warrena Barguila pobira. Glavnina je zaostanek za elom dirke zmanjšala na 3:18. Roglič budno pazi na Evenepoela.

9 km do cilja - Prednost vodilne sedmerice hitro kopni, zdaj je padla pod štiri minute. Bomo na zaključnem vzponu videli tudi spopad favoritov, Evenepoela in Rogliča?

12 km do cilja - Kolesarji so začeli zadnji in najtežji vzpon dneva, Colle Molella.

Foto: zajem zaslona

15 km do cilja – Kolesarji s se v Mintelli udarili za bonifikacijske sekunde na letečem cilju, zmagal je Andreas Laknessund. Sedmerica ima zdaj manj kot pet minut prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Montella:

1. Laknessund 3 bonifikacijske sekunde

2. Albanese 2

3. Skijinš 1

32 km do cilja - Prednost ubežne sedmerice je spet narasla, zdaj znaša 5:48, počasi pa se bliža zadnji vzpon dneva, Colle Molella.

Danes se Roglič in Evenepoel merita na jubilejnem 50. spopadu, poroča portal ProCyclingStats, Zasavec je dobil 31 medsebojnih obračunov, Belgijec je bil boljši na 18.

50 km do cilja - na drugem daljšem spusti dneva kolesarji niso imeli nobenih težav, vodilna sedfmerica ohranjja 3:35 prednosti pred glavnino, poraja pa se vprašanje, če se želi Remco Evenepoel danes znebiti rožnate majice vodilnega. Ta namreč po vsaki etapi tekmovalcu prinaša dodatne obvesznosti, udeležiti se mora podelitve, pa novinarske konference, ...

64 km do cilja – Kolesarji so opravili še z drugim gorskim ciljem etape, Valico di Monte Carruozzo je prvi prečkal Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier (Trek - Segafredo). Sedmerica ima še 3:50 prednosti pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Valico di Monte Carruozzo:

1. Ghebreigzabhier 18 točk

2. Barguil 8

3. Skujinš 6

4. Paret-Peintere 4

5. Albanese 2

6. Conci 1

66 km do cilja - Na čelu glavnine so zdaj kolesarji Evenepoelovega Soudal - QuickStepa, prednost vodilne sedmerice je padla pod štiri minute.

79 km do cilja - Kolesarji so zdaj na vzponu Valico di Monte Carruozzo, sedmerica beži Wargilu in glavnini, Francoz je 2:46 za vodilnimi, glavnina že 4:19. Medtem so iz moštva Israel - PremierTech sporočili, da je tudi njihov kolesar Stephen Williams, ki je grdo padel na spustu s Crocella, spet na kolesu in nadaljuje z dirko.

Izidi letečega cilja, Mudo Lucano:

1. Albanese 12 točk

2. Paret-Peintere 8

3. Barguil 6

4. Ghebreigzabhier 5

5. Leknessund 4

6. Conci 3

7. Skujinš 2

8. Armirail 1

82 km do cilja – Armirail za vodilno sedmerico zaostaja že več kot 40 sekund, glavnina se je umirila in vozi že skoraj štiri minute za ubežniki, kar pomeni, da je Remco Evenepoel virtualno že predal rožnato majico vodilnega Norvežanu Andreasu Leknessundu, ki je med ubežniki najvišje uvrščen v skupnem seštevku. Kolesar moštva DSM je v prvih treh etapah za Belgijcem nabral 1:40 zaostanka.

89 km do cilja - Nekaj prednosti si je na spusti privozila sedmerica, Aurelien Paret-Peintere (AG2R Citroën), Nicola Conci (Alpecin - Deceuninck), Vincenzo Albanese (EOLO Kometa), Waren Barguil (Arkea Samsic), Andreas Leknessund (DSM), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek - Segafredo) in Toms Skujinš (Trek - Segafredo). Lovi jih še Bruno Armirail (Groupama - FDJ), razredčena glavnina pa zaostaja že minuto.

🔥 The peloton has finally slowed down! After a 90 km tussle, the breakaway was given the green light ➡️https://t.co/5G3bJpJq4E

🔥 Si è fermato il gruppo! Dopo una bagarre durata 90 km la fuga ha avuto il via libera ➡️ https://t.co/MejPSPFEZ4#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/xG2XoN3a4O — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2023

94 km do cilja - Na spustu so padli še štirje kolesarji, med njimi Italijan Diego Ulissi (UAE Emirates), ki nadaljuje z dirko. Padli so še Stephen Williams, Luca Covili in Stefan De Bod, Williams jo je kot kaže skupil najhuje in obležal na cesti. Za zdaj še ni jasno, če bo z driko lahko nadaljeval.

98 km do cilja - Na dolgem spustu so imeli nekaj težav v Rogličevi Jumbo-Vismi, Sam Oomen je imel defekt, Nemec Michel Hessmann je na enem od ovinkov na mokrem in spolzkem cestišču zdrsnil in padel, ni pa bilo videti, da bi se tudi poškodoval. Primož Roglič pa za zdaj nima nobenih težav.

File under: things we DO NOT love to see - more JV riders struggling. Hessman comes off on a corner. Looks to be ok 🤞 #Giro pic.twitter.com/0NxQWeo4GQ — Katy M (Giro edition) (@writebikerepeat) May 9, 2023

111 km do cilja - Prvi je gorski cilj Passo delle Crocelle dosegel nosilec modre majice, Francoz Thibaut Pinot, ki je tako še povečal prednost v seštevku za najboljšega hribolazca na dirki.

Izidi gorskega cilja II. kategorije, Passo delle Crocelle:

1. Pinot 18 točk

2. Buitrago 8

3. Ghebreigzabhier 6

4. Kuss 4

5. Leknessund 2

6. Frigo 1

115 km do cilja - Zdaj so kolesarji že na kategoriziranem delu klanca Passo delle Crocelle, glavnina se je spet pretrgala, t. i. "grupetto" za vodilno skupino zaostaja že minuto in pol. Francoz Paul Lapeira (AG2R Citroën) je medtem odstopil z dirke.

125 km do cilja - Zdaj bitka za pobeg traja že 50 kilometrov, ves čas je hitrost glavnine izjemna, sta se pa dve skupini spet združili.

130 km do cilja - Glavnina je še vedno v dveh delih, v ospredju z napadi že ves čas poskuša Irec Ben Healy (ED Education - EasyPost). Začel se je že prvi, nekategoriziran del vzpona na Crocelle.

135 km do cilja - Glavnina se je raztrgala na dve veliki skupini, prva, v kateri sta tudi Roglič in Evenepoel, je drugi ušla za več kot 20 sekund. Moštvo UAE Emirates z Joaom Almeido zdaj na čelu druge skupine lovi prvo.

145 km do cilja - Še vedno ni uspešnega pobega, glavnina je močno razpotegnjena, bliža pa se že prvi kategoriziran klanec dneva, Passo delle Crocelle. Začelo je tudi močneje deževati. Moštvo Soudal - QuickStep vodilnega Remca Evenepoela je že potrošilo nekaj eneregije s preprečevanjem pobega, Primož Roglič in njegovi tovariši iz Jumbo-Visme so vse skupaj le opazovali.

154 km do cilja - Prvi poskus pobega se je izjalovil, glavnina je spet skupaj, ampak močno razpotegnjena in na mestih pretrgana. Kolesarji nadaljujejo z ostrim tempom, spet se vozijo v klanec, kar je slaba novica za sprinterje, ki trpijo že vse od starta današnje etape.

🔥 What an explosive start! Very high pace and many teams attacking

.

🔥 Inizio di fuoco, ritmo alto e molte squadre all'attacco#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/Q6jBHLmwfQ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2023

162 km do cilja - Zaradi ostrega tempa glavnine je imelo več kolesarjev težave že na prvih dveh nekategoriziranih vzponih, v ospredju pa se je le uspelo odlepiti večji skupini tekmovalcev. Ta ima majhno prednost, iz glavnine še skačejo kolesarji, ki se želijo priključiti begu. Kolesarji vozijo v rahlem dežju, vreme pa se lahko do cilja še poslabša.

175 km do cilja - Takoj po uradnem startu so se začeli napadi, danes so lepe možnosti, da ubežnikom uspe priti do cilja pred glavnino.

Start: od 12.30 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 12.48 je direktor dirke dal znak za začetek 4. etape. Kolesarje danes čaka več kot 3.600 višinskih metrov, trije klanci druge kategorije. Startalo je vseh 176 kolesarjev.