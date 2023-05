Široka paleta idej in več projektov

Kar so si želeli pri Bahrain Victorious, to so dobili: zmago Jonathana Milna na začetku Gira. Športni direktor ekipe Gorazd Štangelj, s katerim smo se na Sportalu pogovarjali na štartu Dirke po Italiji, je dal vedeti, da bi jih zgodnji uspeh sprostil glede nadaljevanja tritedenske italijanske pentlje, na kateri bi radi še naprej igrali pomembno vlogo.

Kakšne cilje ima vaša ekipa na letošnjem Giru?

Cilji morajo biti vedno visoki. Če že štartaš skeptičen in ne verjameš v projekt, potem si v slabšem položaju že v štartu. Vse etape poznamo. Ni ene, ki je ne. S fanti smo naredili vse oglede in po večini vedo, kaj jih čaka. Recimo, da je cilj boj za stopničke, čeprav vemo, da bo težko, ker je veliko kandidatov. Poleg tega se bomo trudili, da bomo uspešni v etapah. Prvi teden bodo do gorske etape z zaključkom na Campo Imperatore stvari dokaj pod nadzorom. Po tem bo morda bolj odprto in bo prostor za etapne podvige in zmage. Do takrat bomo poskušali z našimi vodji čim manj izgubljati oziroma da bodo drugi izgubljali. Če bi hipotetično izgubili preveč, se potem lahko osredotočimo na etapne zmage.

Glede ogleda tras na Giru je vedno težava, ker dirka poteka maja, pred tem pa je na trasah ključnih gorskih etap še sneg. Kako je potekal ogled tras? Ste si ogledali zaključni kronometer na Svetih Višarjah?

Na Višarjah smo bili 27. oktobra lani. To je bilo naključje, ampak to je bila ena najboljši potez, ki smo jih lahko naredili. Trening kamp smo imeli štiri dni. Enkratno vreme je bilo in kolesarji so s kratkimi rokavi vozili na Passo Giau, Tre Cime de Lavaredo. Dogovorili smo se in so nam naredili uslugo, da so si lahko kolesarji s kolesom ogledali traso kronometra na Svete Višarje do cilja. Vztrajali smo in bili pridni že v jeseni. Zahtevne etape smo si pogledali takrat, preostale letos februarja in marca.

Foto: Ana Kovač

In kakšna je trasa iz Trbiža na Svete Višarje, kjer bo zagotovo veliko slovenskih ljubiteljev kolesarstva?

Prvi kilometer sem prehodil, fantje pa so kolesarili. A takrat je bilo še gradbišče. Sprva nas niso spustili, ker bi lahko bili odgovorni v primeru nesreče. Z organizatorjem, lokalnimi oblastmi in izvajalci del smo se nato dogovorili, da so nas spustili. Cementna betonska cesta je. Težek projekt so si zastavili, a so ga dobro izvedli. Fantje so rekli, da je klanec ekstremno težek. Na koncu je klanec vat/kilogram. Res bo ekstremna etapa, ampak mislim, da med najboljšimi ne bo velikih razlik.

Kako zahteven je letošnji Giro?

Zadnji teden je zelo zahteven. Ogromno ekip je, ki v skupnem seštevku nimajo apetitov in bodo vsak dan iskale svoje priložnosti. Vsak bo iskal svojih pet minut. Zaradi tega bo Giro še težji.

Za ekipo Bahrain-Victorious je značilno, da je dodobra slovensko obarvana – ali s spremljevalnim osebjem ali s tekmovalnega vidika. Kako to, da na Giru ni nobenega od slovenskih kolesarjev?

Matej Mohorič ima drugačne načrte, spet Tour de France. Matevž Govekar je bil na daljšem spisku, vendar je to zanj malce pretežka dirka, da bi ga demoralizirali. Veliko lažjih projektov je. Ne gledamo na potne liste, tu je ekipa, ki smo jo izbrali.

Foto: Ana Kovač

Ali bo Matej kolesaril na dirki Po Sloveniji, ki bo junija tik pred Dirko po Franciji?

V širšem načrtu je, vendar so to dolgoročni načrti, ki jih ne morem potrjevati v tem trenutku.

Prvi del sezone se ni izšel po njegovih načrtih, ko je veliko pričakoval od spomladanskih klasik. Ali je kaj razočaran?

Zagotovo klasike niso šle po njegovih načrtih. Izgubil je del treningov in tudi poškodbe so ga pestile pred Pariz–Roubaix. Seveda ni zadovoljen, ker je ime višje cilje. Zdaj je to za njim, a je v polnem teku priprav za nadaljevanje sezone – za obdobje pred Tourom in za Tour de France.

Vrniva se na Giro. Pred začetkom so strokovnjaki vašo ekipo ob pogledu na skupno razvrstitev izpostavljali kot morebitno presenečenje. V svojih vrstah imate Jacka Haiga in Damiana Carusa, ki sta kandidata za vidnejšo skupno uvrstitev. Možnosti za taktične manevre so.

Široko paleto idej imamo, kje bomo iskali etapne zmage in šli na dobro skupno uvrstitev. Poskušali bomo z več projekti. Tudi Jonathan (Milan, op. a.) kot zelo hiter fant lahko poskusi v šprintih, da si čim hitreje zagotovimo kakšen uspeh in je potem lažje v naslednjih tednih (ta pogovor je bil narejen prvi dan Gira, Jonathan pa je naslednji dan osvojil šprint in se veselil velike zmage, op. a.).

Foto: Ana Kovač

Boste agresivni že v prvem tednu?

V prvem tednu se ne izplača biti agresiven, ker bo dirka pod nadzorom, potem pa ja.

V središču pozornosti pred štartom sta bila Remco Evenepoel in Primož Roglič. Verjetno bosta imela drug drugega na očeh tudi v nadaljevanju Gira. Bi lahko preostale ekipe z vašo na čelu kdaj to izkoristile?

Vsak bo vozil svojo dirko glede na kronometer, sedmo, v kateri je cilj na klanec, in deveto etapo, v kateri bo zelo dolg kronometer. Od tam naprej se bo delala taktika glede na to, kdo je v ospredju in kdo ima zaostanek. Preostale ekipe sanjamo o končni uvrstitvi na zmagovalni oder.