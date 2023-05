Milan zmagovalec etape, v zaključku pa prava drama

Dirka po Italiji, potek 2. etape:

Cilj: Jonathan Milan (Bahrain Victorious) je dobil sprinterski obračun in se veselil etapne zmage!

3,7 km do cilja - Množičen padec in kaos! Primož Roglič se mu je uspel izogniti. Številni kolesarji, med njimi tudi nekaj sprinterskih favoritov je pristalo na teh, ob tem so zablokirali cesto, zato so številni izgubili tudi čas, k sreči se je Rogliču, kot tudi Evenepoelu uspelo izogniti težavam, njuni kolegi so ju držali v ospredju glavnine. Do padca pa je prišlo izven zadnjih treh kilometrov etape, zato bodo časovni zaostanki šteli, kar bo zagotovo močno premešalo stanje na razpredelnici.

10 km do cilja - Glavnina je strnjena, hitrost visoko, kolesarji se borijo za mesta v ospredju.

17 km do cilja - Nervoza v glavnini narašča, prišlo je že do manjšega padca, k sreči brez posledic, saj se je zgodil pri nizki hitrosti. Kolesarji Jumbo-Visme ščitijo Rogliča, člani Soudal-QuickStepa vodilnega Evenepoela. Oba favorita se vozita v ospredju glavnine.

Fotoutrinki z drugega dne Gira (Ana Kovač):

34 km do cilja - Beg je končan, glavnina je zdaj strnjena. Sprinterske ekipe se pripravljajo na zaključni obračun,

46 km do cilja – Champion, Bais in Gandin imajo še 40 sekund prednosti. Roglič se cel dan vozi za čelom glavnine obkrožen s kolegi iz Jumbo-Visme.

51 km do cilja – Popustil je Paul Lapeira, ki je že v glavnini.

62 km do cilja – Vodilna četverica ima še 55 sekund prednosti pred glavnino.

71 km do cilja – Kolesarji so opravili še z drugim in zadnjim kategoriziranim vzponom dneva, prvi je Ripa Teatina (IV. kategorija, 1,9 km, 5,8 %) prečkal Francoz Paul Lapeira, ki je prevzel tudi vodstvo v seštevku za najboljšega hribolazca na dirki in bo jutri kolesaril v modri majici. Vodilna četverica ima še 1:33 prednosti pred glavnino.

Izidi gosrskega cilja, Ripa Teatina:

1. Paul Lapeira 3 točke

2. Thomas Champion 2

3. Mattia Bais 1

80 km do cilja – Četverica vzdržuje okoli dveh minut prednosti pred glavnino, v na sprintu Chietiju je obračunala še za bonifikacijske sekunde.

Izidi letečega cilja, Chieti:

1. Gandin 3 sekunde bonusa

2. Bias 2

3. Champion 1

101 km do cilja – Leteči cilj v Pescari je dobil Stefano Gandin. Prednost vodilne četverice je spet padla pod dve minuti.

… and the fight for the Maglia Ciclamino is on too!

… e anche la battaglia per la Maglia Ciclamino è cominciata!#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/vIC4Iujyoi — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2023

Izidi letečega cilja, Pescara:

1. Gandin 12 točk

2. Bais 8

3. Lapeira 6

4. Champion 5

5. Gaviria 4

6. Matthews 3

7. Pedersen 2

8. Fiorelli 1

110 km do cilja – Alessandro Verre (Arkea Samsic) je popustil in zdaj čaka glavnino, v vodstvu vztraja še četverica Paul Lapeira (AG2R Citroën), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (EOLO-Kometa), in Stefano Gandin (Corratec-Selle Italia). Vozi pa 2:25 pred glavnino.

118 km do cilja – Vrh klanca Silva Paese je prvi prečkal Francoz Paul Lapeira. Peterica ima zdaj 2:18 prednosti pred glavnino.

🔥 The battle for the Maglia Azzurra is on!

🔥 La battaglia per la Maglia Azzurra è cominciata!#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/SPEloTkzWr — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2023

Izidi gorskega cilja:

1. Paul Lapeira (AG2R Citroën) 3 točke

2. Thomas Champion (Cofidis) 2

3. Mattia Bais (EOLO-Kometa) 1

120 km do cilja – Na prvem kategoriziranem vzponu dneva, Silvi Paese (IV. kategorija, 4,2 km, 5,4 % povprečnega naklona) je najprej skočil Thomas Champion, prednost vodilne peterice pred glavnino pa je takoj poskočila na več kot dve minuti.

Foto: Jaka Lopatič

130 km do cilja - Vodilna peterica ima zdaj 1:47 prednosti pred glavnino. V tej mirno kolesari tudi Primož Roglič, ki je videti povsem sproščen in odlično razpoložen. Nekaj nevarnosti zanj in preostale favorite lahko predstavlja zaključek današnje etape, v katerem se bodo za zmago najbrž precej agresivno spopadli sprinterski asi. Kakšen padec izven zadnjih treh kolometrov utegne vplivati tudi na skupni seštevek.

140 km do cilja – Prednost ubežne peterice je hitro narasla do skoraj šestih minut, a se je glavnina po 20 kilometrih etape prebudila in začela zmanjševati zaostanek. Zdaj peterica vozi le še 2:20 pred zasledovalci.

🔥 The bunch doesn't leave too big margin, 145 km to go. Gap 2'54''.

🔥 Il gruppo non lascia troppo spazio, 145 km al termine. 2'54'' il Gap per i fuggitivi. #Giro #GirodItalia https://t.co/XXAbz8YJBh pic.twitter.com/08jy5Dbvzy — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2023

Zaplet pri modri majici

Remco Evenepoel je včeraj osvojil rožnato majico za skupno vodstvo na dirki, ob tej pa še belo za najboljšega mladega kolesarja, pa vijolično oziroma ciklamno za najboljšega po točkah. Do zapleta pa je prišlo pri modri majici najboljšega hribolazca. To so prireditelji sprva namenili Američanu Brandonu McNultyju (UAE Emirates), a se je po natančnejšem pregledu podatkov izkazalo, da pripada Britancu Tau Geogheganu Hartu (Ineos Grenadiers).

Evenepoel danes seveda nosil le prestižno "maglio roso", v ciklamni kolesari Italija Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), v beli pa McNulty.

Start: Današnja druga etapa 106. Gira se je začela v Teramu ob 12.30. Kmalu po startu je glavnini pobegnila peterica kolesarjev, Francoza Paul Lapeira (AG2R Citroën) in Thomas Champion (Cofidis) ter Italijani Mattia Bais (EOLO-Kometa), Alessandro Verre (Arkea Samsic) in Stefano Gandin (Corratec-Selle Italia).

Foto: zajem zaslona