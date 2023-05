Evenepoel že v uvodu Gira do lepe prednosti pred Rogličem

Dirka po Italiji, potek 1. etape:

Izidi v cilju: # Kolesar Čas 1. Remco Evenepoel (Bel/Soudal - QuickStep) 21:18 (55,211 km/h) 2. Filippo Ganna (Ita/ineos Grenadiers) 21:40 (54,277 km/h) 3. Joao Almeida (Por/UAE Emirate) 21:48 (53,945 km/h) 4. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 21:58 (53,536 km/h) 5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 22:01 (53,414 km/h) 6. Stefan Küng (Švi/Groupama - FDJ) 22:01 (53,414 km/h) 7. Jay Vine (Avs/UAE Emirates) 22:04 (53,293 km/h) 8. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) 22:06 (53,213 km/h) 9. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 22:13 (52,933 km/h) 10. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora - Hansgrohe) 22:13 (52,933 km/h) ...

16.57 - Primož Roglič je za Evenepoelom zaostal 43 sekund!

16.56 - Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep) je v cilju s časom 21:18!

16.53 - Na drugem merjenju vmesnega časa je imel Evenepoel že več kot 40 sekund prednosti pred Rogličem.

16.45 - Remco Evenepoel je bil na prvem merjenju vmesnega časa 20 sekund hitrejši od Gerainta Thomasa, Roglič je začel nekoliko počasneje, za Belgijcem je zaostal 26 sekund.

16.40 - Na progi so zdaj vsi težko kategorniki, ki utegnejo krojiti vrh današnjega kronometra, poleg Rogliča in Evenepoela še Švicar Stefan Küng in Italijan Filippo Ganna.

16.35 - Startal je slovenski adut Primož Roglič (Jumbo-Visma)!

16.34 - Startal je Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep)!

16.30 - Portugalec Joao Almeida je vrnil vodstvo ekipi UAE Emirates!

Nista samo Roglič in Remco

"Tega Gira ne vidim kot dvoboja med mano in Remcom. Vsekakor je v zelo dobri formi, a je tu še veliko drugih močnih kolesarjev, zato je na meni predvsem, da naredim najbolje kar lahko in bomo videli, kaj to pomeni," je pred današnjim kronometrom še enkrat poudaril Primož Roglič.



16.16 - Veselje v moštvu UAE Emirates je bilo kratkotrajno, Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) je prevzel vodstvo po izjemni vožnji. Zmagovalec Gira 2020 se je danes prvi spustil pod 22 minut.

16.10 - Vodstvo je zdaj prevzel Avstralec Jay Vine, McNultyjev moštveni kolega pri UAE Emirates.

15.46 - Odlično je s kronometrom opravil Američan Brandon McNulty iz Pogačarjeve ekipe UAE Emirates. S časom 22:06 je zanesljivo prevzel vodstvo.

15.27 - Mads Pedersen je prevzel vodstvo.

15.25 - Odlično je na poti Danec Mads Pedersen (Trek - Segafredo), Thomas Gloag je v cilj prišel s časom 24:39. "Kar se je zgodilo včeraj, je res velika smola za Jana, ampak je kar je. Na meni je, da kar se da dobro izkoristim priložnost," je povedal 21-letni Otočan, ki je v Jumbo-Vismi nadomestil poškodovanega Tratnika.



15.07 - Na progi je še en Rogličev kolega, ki bo Zasavcu v veliko pomoč predvsem na najstrmejših klancih Gira, Američan Sepp Kuss.

14.45 - S startne rampe se je pognal še mladi Britanec Thomas Gloag, ki je pri Jumbo-Vismi zamenjal nesrečnega Jana Tratnika. Idrijčan se je poškodoval včeraj na treningu s kolesom za vožnjo na čas, ko mu je pot prekrižala neprevidna voznica kombija.

14.40 – Startal je Italijan Davide Formolo (UAE Emirates), medtem je bil najhitrejši na prvem merjenju vmesnega časa Avstrijec Lukas Pöstelberger (Jayco AlUla).

14.23 - Na progi je tudi Avstralec Rohan Dennis (Jumbo-Visma). 32-letnik je bil svetovni prvak v vožnji na čas v letih 2018 in 2019.

14.22 - Še nekoliko hitrejši od Gibbonsa je na progi Nemec Nico Denz (Bora - Hansgrohe).

14.20 - Južnoafričan Ryan Gibbons (UAE Emiates) je zabeležil najboljša izida na vmesnih časih.

14.05 – Laurens Huys je na prvem vmesnem merjenju časa (9,8 km) zabeležil 11:49, Novozelandec Stewart Campbell (Jayco AlUla) je bil 37 sekund hitrejši.

14.01 - Startal je že prvi od Rogličevih "Jumbovcev", Nizozemec Koen Bouwman.

Start: od 13.50 se je na progo podal prvi kolesar, 106. Giro je odprl Belgijec Laurens Huys (Intermarche – Circus – Wanty).

Peti po vrsti se bo na 196-kilometrsko traso zapeljal Kolumbijec Fernando Gaviria (Movistar), 34. Rogličev moštveni kolega Rohan Dennis (Jumbo-Visma), na glavna favorita za zmago na rožnati pentlji, Primoža Rogliča in Remca Evenepoela (Soudal – QuickStep) pa bo treba še malo počakati. Belgijski as bo startal kot 165. ob 16.34, takoj za njim še slovenski zvezdnik ob 16.35.

