Dramatično že na začetku

Dirka po Italiji se bo začela v soboto s posamičnim kronometrom v dolžini 19,6 kilometra od Fossacesie Marine do Ortone. Večji del bo potekal po kolesarski stezi ob obali Trabocchi, ob prihodu v Ortono pa bo sledil krajši klanec, ki bo naredil dodatno selekcijo.

Vse skupaj se bo začelo ob 13.50, ko se bo kot prvi na progo podal Laurens Huys. Na štartu bosta dva Slovenca, oba člana ekipe Jumbo-Visma. Jan Tratnik bo kot državni v kronometru nosil poseben bel dres, na njem pa se bodo bohotile barve slovenske zastave. "Lep, bel je," je za Sportal v Pescari z nasmehom na obrazu povedal Idrijčan. Ob 14.45 se bo spustil po krajši klančini in začel vrteti pedale. Glede na pripravljenost lahko od njega pričakujemo dober rezultat.

Tratnik v dresu državnega prvaka

Zagotovo bo v soboto ob obali svojo vlogo imel tudi veter, ki bi lahko bil v tem delu Italije nadležen zlasti, ko piha v prsi. Za soboto je napovedano, da bo spreminjal smer, tako da bi lahko imeli kolesarji na začetku štartnega seznama nekoliko težje pogoje.

Jan Tratnik bo v soboto nosil nekoliko drugačen dres. Poseben bo, v barvah slovenske zastave, saj je aktualni državni prvak v kronometru. Foto: Ana Kovač

Najboljši bodo svoj nastop opravili povsem ob koncu. Oči bodo uprte v osrednja favorita za skupno zmago, kakor tudi tiste, ki bi lahko napadli etapno zmago. Zadnja zlasti zanima specialista za posamično vožnjo na čas Filippa Ganno (Ineos Grenadiers) in Stefana Künga (FDJ-Groupama), ki bosta šla na progo drug za drugim. Švicar je aktualni podprvak, ki je v na lanskem svetovnem prvenstvu Avstraliji zaostal le za Norvežanom Tobiasom Fossom – član Jumbo-Visme je moral tik pred začetkom Gira odpovedati svoj nastop zaradi okužbe s koronavirusom. Ob 16.36 bo štartal Küng, minuto za njim še Ganna.

Remco bi rad pridobil nekaj prednosti

A bo dramatično že dve minuti prej. S številko 1 se bo ob 16.34 na traso podal prvi favorit za končno zmago Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), minuto za njim pa še Primož Roglič (16.35). Remco je na spletni novinarski konferenci pred začetkom Gira spregovoril tudi o trasi uvodnega kronometra. "Prvi ogled trase sem opravil že novembra lani," je povedal aktualni svetovni prvak v cestni vožnji, ki si je z ekipo progo znova ogledal v četrtek.

Foto: Guliverimage

"Na ogledu smo imeli veter v prsi in je bilo vse skupaj precej težje, že zdaj pa vemo, da se bo veter do konca tedna spremenil in ne bo tako močan. Zadnji klanec ni preprost, na trasi ni mesta za počitek, je pa to profil trase, ki mi ustreza. Čim bolj se bom poskušal izogniti vetru," je napovedal 23-letni Belgijec, ki se je na druženju z mediji izognil vlogi favorita za zmago na uvodni vožnji na čas. "Kot favorita za zmago v 1. etapi vidim Filippa Ganno in Stefana Künga, zame pa je bolj kot zmaga pomembno to, da pridobim nekaj prednosti."

"Že prvi dan bo nekaj sekund razlike"

Čeprav je kronometer kratek in bodo imeli kolesarji na meniju potem še 20 etap, v katerih se bo lahko zgodilo marsikaj, se tudi Roglič zaveda, da bo vsaka sekunda v soboto štela. Slovenski šampion, ki je olimpijski prvak v tej disciplini bo moral dodobra vrteti pedale in se zoperstaviti mlajšemu tekmecu. "Prvi dan je pomemben. Nekaj sekund bo že razlike," poudarja.

Primož Roglič je pripravljen na sobotni začetek Gira. Foto: Ana Kovač

Že zdaj pa jasno, da bosta imela oba šampiona na trasi jasno sliko, kako hitra sta v primerjavi drug proti drugemu, saj bosta kolesarila drug za drugim. Prvi dan bomo dobili že prvi odgovor, kako močne se noge najboljših, a to še zdaleč ne bo dalo končne slike, saj se lahko na tritedenskem Giru še marsikaj zgodi.