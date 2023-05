Predzadnja etapa 106. izvedbe Dirke po Italiji je etapa, o kateri se pred začetkom prve tritedenske dirke v sezoni največ govori. Ne samo, da je trasa 20. etape z gorskim kronometrom brutalno zahtevna in da je zaradi snega ni prevozil skoraj nihče, se je zdaj pojavila dodatna logistična težava, ki etapo od Trbiža do Svetih Višarij (27. 5.) postavlja pod vprašaj. Nekatere ekipe se namreč ne strinjajo, da bi kolesarje v najbolj strmem delu trase spremljal motor in ne spremljevalno vozilo, kar bi v primeru tehničnih težav lahko privedlo do velikih časovnih zaostankov. Več naj bi bilo znanega danes, po sestanku vodij ekip, ki bo v Pescari potekal po 10. uri.