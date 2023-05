Krizno stanje se pri Rogliču nadaljuje, odpadel nov član

Iz kolesarke ekipe Jumbo-Visma so sporočili o novem pozitivnem covid primeru. Zdaj je okužen še Jos van Emden, ki ga bo nadomestil nizozemski rojak Sam Oomen. Slovenski šampion Primož Roglič se zaveda, da ekipa ni optimalna, vendar morajo vsi verjeti v drug drugega, da bodo prišli do želenega cilja. O pozitivnem primeru poročajo tudi pri Bahrain-Victorious.

V soboto se bo začela tritedenska italijanska dirka Giro d'Italia, že pred samim začetkom pa je pestro. Poročali smo že, da imajo težave s koronavirusom pri Jumbo-Vismi, ki pa je dva dneva pred začetkom dirke dobilo nadaljevane. Jos van Emden, ki je prišel kot menjava za že prej okužena Roberta Gessinka in Tobias Foss, je prav tako pozitiven. Namesto njega bo kolesaril Sam Oomen.

Primož Roglič na novinarski konferenci pred začetkom Gira. Foto: Ana Kovač

Od prvotne načrtovane zasedbe manjka še Wilco Keldermann, kar je velik udarec za ekipo Primoža Rogliča, ki želi v Italiji osvojiti rožnato majico.

"Vse te spremembe niso optimalne. Nihče si jih ni želel. Po drugi strani vemo, da je covid del vseh nas v tem trenutku. Prišel je tudi do menjav in še kar potekajo. Na nas je, da verjamem v vsakega, ki bo prišel kot menjava. Naloga nas vseh ostaja nespremenjena. Dodatnih ukrepov bolj kot ne ne bo. Bolj bo poudarek na stvareh, ki smo jih že delali v covid času - maske, dodatna zaščita. Ne smemo pa se s tem dodatno obremenjevati. Vsak mora poskrbeti zase v najboljši meri in da ostanemo v dobri formi," je v Pescari sporočil Primož Roglič, ki je novinarsko konferenco začel z masko na obrazu, a jo je nato v pogovoru z novinarji snel, saj le le-ta potekala prek Zoom aplikacije.

Zato pa bomo v naslednjih dneh najverjetneje kar pogosto srečevali glavne akterje z maskami na obrazih, saj bodo želeli na ta način omejiti morebiten vdor koronavirusa v njihov tabor, kar bi lahko imelo drastične razsežnosti.

Kako bo to vplivalo na strategijo njegovega dirkanja, je odgovoril: "Če gledam nase, se ne bo spremenilo. Moram narediti, kar moram. Od sebe moram dati najbolje, kar lahko. Potem je treba pogledati okoli sebe. Ti fanti, ki so prišli, bodo morali prav tako dati vse od sebe. Strategijo bomo kombinirali z drugimi kolesarji, ki so po profilu nekoliko drugačni. Pripraviti moramo dobro strategijo, predvsem pa biti samozavestni."

O pozitivnem primeru poročajo tudi iz ekipe Bahrain-Victorious. Gino Mäder je pozitiven in ne bo kolesaril na največji italijanski dirki. Namesto njega bo nastopil Yukiya Arashiro.