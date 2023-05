Šok za Tratnika, ostal je brez Gira

Primožu Rogliču in ekipi Jumbo-Visma sreča očitno res ni naklonjena, le dan pred začetkom 106. Dirke po Italiji je iz nizozemske ekipe prišla še ena skrb vzbujajoča vest. Dopoldne se je na treningu v Pescari poškodoval Jan Tratnik, popoldne pa so iz ekipe Jumbo-Visma tudi potrdili, da jutri ne bo startal. Idtrijčan naj bi se na treningu skušal izogniti trku z avtomobilom, pri tem pa izgubil nadzor nad kolesom in padel. V ekipi ga bo nadomestil Tom Gloag, je sporočil športni direktor ekipe Marc Reef.

🇮🇹 #Giro



Jan Tratnik has been involved in a training incident. He is now in the hospital for further examinations. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 5, 2023

Nesreča se je zgodila na dopoldanskem treningu v Pescari, kjer se je Jan Tratnik skušal izogniti trku z avtomobilom, pri tem pa je padel. Na treningu se je poškodoval tudi francoski kolesar Rudy Molard iz ekipe Groupama FDJ.

33-letni Tratnik je bil na preiskavah v bolnišnici, zdaj pa je že jasno, da je utrpel dovolj hudo poškodbo, da jutri ne bo startal. Po padcu naj bi se sicer vrnil v hotel, a so ga zaradi močno otečenega kolena odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preiskave. Športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef je popoldne sporočil, da bo Tratnika v ekipi nadomestil mladi Tom Gloag, ki se je z ekipo pripravljal na Tenerifu.

🇮🇹 #Giro Unfortunately we have to substitute a fifth rider @giroditalia due to the traffic accident with Jan Tratnik earlier today. He will be replaced by the talented Tom Gloag. #fightforpink 👚



Get well soon Jan! 🍀 pic.twitter.com/eWbhdrekpX — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 5, 2023

"V ekipi so me super sprejeli. Odlično se počutim. Zavedajo se mojih sposobnosti, kar pomeni, da imam več odgovornosti. Zaradi tega imam več pomembnejših nalog. Zavedam se, da sam ne morem zmagati grand toura, če pa lahko nekomu pomagam, da skupaj uresničimo te sanje, bom iz sebe iztisnil vsak atom moči. V življenjski formi sem. Ne vem, kdaj sem bil nazadnje pripravljen," je dan pred Girom za Sportal povedal Tratnik, ki ga je bolj skrbelo, da koronavirus, ki je zdesetkal ekipo, ne bi prišel v moštvo.

O tem pa je povedal: . "Sam nisem zaskrbljen glede tega, se pa zavedam, da tudi če ga dobim in sem brez simptomov, lahko okužim Primoža, ki bi nato imel simptome. Pomembno je, da drug drugega zavarujemo. Če bo kdo mogoče med Girom zbolel, si boš lahko rekel, da si naredil vse, kar je bilo v tvoji moči, da si se zavaroval. Če bi le ležali na postelji in si govorili, da je samo covid, bi bila to malomarnost, če bi ga dejansko dobili. Toliko mesecev priprav smo naredili, se odrekali številnim stvarem, zdaj bi pa zaradi malomarnosti šlo vse v zrak. Zato poskrbimo za tisto, kar lahko.”

Na Giru bi Tratnik sicer prvič nastopil v dresu državnega prvaka v vožnji na čas. V dresu državnega prvaka bo Giro začel tudi prvi favorit za zmago Remco Evenepoel.

Tratnik je še večer pred nesrečo dobre volje odgovarjal na novinarska vprašanja. Foto: Ana Kovač

Odsotnost Tratnika, ki je zelo pomemben člen v ekipi Jumbo-Visma, je hud udarec za Primoža Rogliča in ekipo "čebel", ki je tik pred začetkom Gira zaradi okužbe s koronavirusom morala zamenjati kar tri kolesarje.

