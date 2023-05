Ne, nismo v letu 2020, ko je bilo največ govora o novem koronavirusu, a je ta spet začel kazati zobe v športnem svetu, natančneje pred začetkom prve tritedenske dirke v kolesarstvu. Bolezen covid-19 je namreč zdesetkala vrste pri Jumbo-Vismi in Bahrain-Victorious na Giru, ki se bo začel v soboto. V ekipi Primoža Rogliča in Jana Tratnika so se hitro začeli odločati za ukrepe, kot sta nošenje mask in razkuževanje rok, in v pogovoru za Sportal tako kot še nekateri velikani tega športa spregovorili o tej aktualni temi.

Ljudje so v večini že začeli pozabljati na tegobe, ki jih je prinesel koronavirus, a je v kolesarskem svetu spet glasneje opozoril na svojo prisotnost. Pri Jumbo-Vismi so pred dnevi sprva sporočili, da sta bila na koronavirus pozitivna Robert Gessink in Tobias Foss, v sredo pa je odjeknila novica, da je pozitiven tudi Jos van Emden, ki je virus prav tako staknil na Dirki po Romandiji.

Sepp Kuss verjame, da težav s koronavirusom ne bodo imeli več. Foto: Ana Kovač

Čeprav je povsem brez simptomov, pri nizozemskem moštvu niso želeli tvegati, potem ko sta bila pozitivna dva od treh brisov. Vendarle bi lahko okužil kakšnega od moštvenih kolegov in bi se lahko v ekipi, ki ima s Primožem Rogličem enega od osrednjih kandidatov za skupno zmago, hitro razblinile sanje.

Gessink ni mogel sesti na kolo

Zato pa sta jih imela Gessink in Foss, je za Sportal na slovesni predstavitvi ekip v Pescari potrdil član Jumbo-Visme Sepp Kuss, ki se sprva ni nameraval udeležiti Gira, a Wilco Kelderman po padcu na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja še ni nared za največje podvige: "Ko sta Robert Gesink in Tobias Foss na Dirki po Romandiji zbolela, sta res zbolela. Ni šlo samo za prehlad. Pogovarjal sem se z Robertom. Dejal je, da je imel tako visoko vročino, da ni mogel niti sesti na kolo, tako da … Vem, da veliko ljudi pravi, da gre samo za navadno bolezen, ampak če se slabo počutiš in imaš povišano telesno temperaturo, pač ne moreš štartati tritedenske dirke. Sam sem covid prebolel lani pred Dirko po Franciji in nisem imel nobenih večjih težav, po tednu dni sem bil povsem zdrav."

"Na koncu je, kar je. Najtežje je za te fante, ki so zboleli." Zaradi oteževalnih okoliščin kakovost ekipe Jumbo-Visma na letošnjem Giru ni na takšni ravni, kot bi bila s prvotno začrtano zasedbo, a imajo Nizozemci še vedno eno najmočnejših ekip, kar se zavedajo vsi v moštvu. To je za Sportal dal vedeti tudi Koen Bouwman, ki je bil Primožev pomočnik ob zmagi na Vuelti 2021, z njim pa je tekmoval tudi na Giru 2019, ko je bil slovenski kolesar tretji: "Na koncu je, kar je. Najtežje je za te fante, ki so zboleli. Več mesecev trdega so vložili v pripravo na Giro. Roberta in Tobissa bomo pogrešali, a smo ju lahko nadomestili." Koen Bouwman je prepričan, da ima Jumbo-Visma še vedno odlično ekipo. Foto: Ana Kovač Z njim se strinja tudi Jan Tratnik: "Zdi se mi, da je Rohan dobra zamenjava za Tobiasa, ker je dober na ravnini in na klanec. Sam pravi, da je v dobri formi, ker je treniral za Romandijo. Sicer je malenkostno zbolel, kar pa ni vplivalo na njegovo pripravljenost. Sam Oomen je dober na klancu. Še vedno vidim, da je pozitivno to, da lahko vsaj štartamo z osmimi kolesarji. Da se to ni zgodilo v soboto na štartu. Vsi kolesarji, ki smo v ekipi, vemo, da imamo kakovost. Zato smo tudi pri Jumbo-Vismi. Dati moramo vse od sebe, na koncu pa bomo videli, kaj bo."

Tratnik: Ne smemo biti malomarni

Tratnik je v Italiji za Sportal izpostavil, da se v ekipi z virusom ne obremenjujejo, a bodo upoštevali preventivne ukrepe in vsaj na ta način omejili nov vstop virusa v njihovo ekipo. "Sam nisem zaskrbljen glede tega, se pa zavedam, da tudi če ga dobim in sem brez simptomov, lahko okužim Primoža, ki bi nato imel simptome. Pomembno je, da drug drugega zavarujemo. Če bo kdo mogoče med Girom zbolel, si boš lahko rekel, da si naredil vse, kar je bilo v tvoji moči, da si se zavaroval. Če bi le ležali na postelji in si govorili, da je samo covid, bi bila to malomarnost, če bi ga dejansko dobili. Toliko mesecev priprav smo naredili, se odrekali številnim stvarem, zdaj bi pa zaradi malomarnosti šlo vse v zrak. Zato poskrbimo za tisto, kar lahko," so Tratnikove besede, Roglič pa dodaja: "Bolj bo poudarek na stvareh, ki smo jih že delali med epidemijo covid-19 − maske, dodatna zaščita. Ne smemo pa se s tem dodatno obremenjevati. Vsak mora poskrbeti zase v najboljši meri in da ostanemo v dobri formi."

Maske so se vrnile med kolesarje. Primož Roglič jo je nosil na dan predstavitve ekip v Pescari. Foto: Ana Kovač

Tako kot preostali moštveni kolegi je tudi on med druženjem s predstavniki sedme sile v Pescari nosil masko. Za enak protokol so se v sredo zvečer odločili še v ekipi osrednjega favorita na stavnicah za skupno zmago Remca Evenepoela. Tudi pri Soudal - Quick Step smo tako vse osrednje akterje videli z maskami, medtem ko jih preostali kolesarji niso nosili. Organizator Gira za zdaj nima nobenih smernic glede koronavirusa in ne zahteva, da se morajo kolesarji in preostali člani ekip držati preventivnih protiukrepov. Vsaka ekipa se tako sama odloči, kako se bodo v prihodnjih treh tednih ravnali glede nadležnega virusa, ki je v preteklih letih prinesel ogromno gorja.

"Če preostali svet ni zaščiten, je to bolj ali manj boj z mlini na veter"

"Na zajtrku smo brez maske. Po sobah smo sami. Če slučajno kdo zboli, je tveganje manjše. Ko grem po večerji v sobo, imam denimo masko. Največja nevarnost bo ravno to, ko bomo prišli v hotel in nas bodo čakali navijači za podpise. Če bomo takrat uporabljali maske in si razkuževali roke, bomo že veliko naredili. Bolj je težava v notranjosti kot na prostem," razlaga Tratnik.

Domenico Pozzovivo je izpostavil, da moraš na koncu imeti tudi nekaj sreče. Foto: Ana Kovač

Ob tem je član Domenico Pozzovivo iz ekipe Israel - Premier Tech razložil, da ni vse odvisno od kolesarjev in spremljevalnega osebja: "Med potovanji nosimo maske, skušamo se kar najbolje zaščititi, a če preostali svet ni zaščiten, je to bolj ali manj boj z mlini na veter. Na koncu moraš imeti tudi malo sreče."

"To moramo prebroditi in iti dalje"

Podobno je v pogovoru za Sportal razmišljal tudi izkušeni Geraint Thomas. Član Ineos Grenadiers je leta 2018 osvojil sloviti Tour de France in ve, kako je zmagovati na grand tourih, na Giru pa letos spada v širši krog favoritov za končni uspeh. Tudi sam ne bi rad, da bi mu okuženost s koronavirusom preprečila pot do Rima, kjer bo 28. maja zaključek in slovesna podelitev priznanj najboljšim na največji italijanski kolesarski pentlji: "Trudimo se, da ostanemo zdravi, kar zadeva ukrepe, pa ne počnemo nič takega, česar ne bi že sicer. To pomeni, da se trudimo izogniti stiskom rok, za podpisovanje ima vsak svoje pisalo. Ne vem, kaj bi še lahko storili. Je, kar je, težko storimo kaj več. To moramo prebroditi in iti dalje."

Geraint Thomas je dal vedeti, da imajo vsi kolesarji vsak svoje pisalo za podpisovanje. Foto: Ana Kovač

Jumbo-Visma pa ni edina ekipa, ki je poročala o okužbi s koronavirusom. Težave ima tudi član Bahrain-Victorious Gino Mäder, ki ga je zamenjal Yukiya Arashiro.