Po današnjem sestanku z vodji ekip na letošnjem Giru je padla odločitev, da težko pričakovano predzadnjo etapo z gorskim kronometrom od Trbiža do Svetih Višarij tik ob slovenski meji (27. 5.) poskušajo kljub kritikam o logističnih zapletih izpeljati, a bo vse skupaj precej zapleteno in zamudno.

Težava je namreč v tem, da v drugem delu gorskega kronometra, kjer do vrha Svetih Višarij vodi osem kilometrov dolga, strma in zelo ozka pot s povprečnim naklonom 12 odstotkov, na nekaterih odsekih celo 22-odstotnim, kolesarjev ne bodo mogla spremljati spremljevalna vozila z mehaniki, ampak bodo ti morali presedlati na motor.

Gorski kronometer na Svete Višarje, ki bo zagotovo odločil letošnji Giro, če ta ne bo odločen že prej, bo na sporedu v soboto, 27. maja 2023.

Tu se pojavi več težav, ena od njih je, da kolesarji v primeru težav ne bodo imeli zadostne pomoči, kar bi bilo lahko v tej fazi tekmovanja ključnega pomena, poleg tega na vrhu Višarij ni dovolj prostora za vse kolesarje in motoriste. Zato so na današnjem sestanku vodij ekip sprejeli številne ukrepe.

"V prvem ravninskem delu kronometra bo lahko za kolesarjem vozil tradicionalni podporni avto," je v pogovoru za belgijski medij Nieuwsblad pojasnil Geert Van Bondt, športni direktor pri ekipi Soudal - Quick Step, ki ima v svojih vrstah prvega favorita za končno zmago Remca Evenepoela.

"Ob vznožju vzpona bo zagotovljeno prehodno območje v dolžini približno 50 metrov. Tam bodo kolesarji kolo za kronometer zamenjali za cestno kolo. Ni še dokončno odločeno, ali bo v tem prehodnem območju morda pripravljen mehanik s cestnim kolesom ali pa bo moralo cestno kolo priti s strehe spremljevalnega vozila. Na vzponu bo vsakemu kolesarju sledil mehanik, ki bo sedel na zadnjem delu motorja z rezervnim kolesom na hrbtu. Praktično ni preprosto, vendar se je v preteklosti to že naredilo. Prvih deset na lestvici bi imelo za seboj dva motocikla: enega z vodjo ekipe in enega z mehanikom," je pojasnil Van Bondt.

Kolesarji v dolino z gondolo

Po prihodu v cilj se bodo kolesarji z gondolo spustili v dolino, kar pa seveda ne bo veljalo za motorje. Da bi imeli vsi kolesarji in mehaniki čas, da se vrnejo do vznožja gore, bo kronometer razdeljen na tri valove, med katerimi bo daljši časovni premor. To bo tudi naslednjim vozilom omogočilo dovolj možnosti za vrnitev na start.

Ekipa se lahko znajde v težavah, če ima več kolesarjev drug blizu drugega na lestvici razvrstitve, kar pomeni, da bodo nastopili v istem valu. V tem primeru ekipe zares ne bodo imele dovolj osebja, da bi nekoga postavili v spremljevalni avto in nekoga na motor, zato bodo razmislili o dodatnih rešitvah.

Po treh težkih tednih še transfer do Rima

A tudi tu se težave še ne končajo. Zadnja etapa letošnjega Gira bo namreč v Rimu, kar pomeni letalski transfer za kolesarje, medtem ko se bodo tovornjaki, avtobusi in spremljevalna vozila na 800 kilometrov dolgo pot morali podati po cesti. Kot poroča Nieuwsblad, bodo kolesarji transfer dočakali šele v nedeljo. Zadnja etapa v Rimu se bo sicer začela precej pozno, ob 15.30.

