"Težko ju bo premagati. Po resnici povedano, v naši ekipi nismo med favoriti za skupno zmago. Težko bo priti na zmagovalni oder, a bomo naredili vse, da nam uspe. Kako bi ju premagali, pa nimam odgovora. Zagotovo bomo poskušali," je odlični nemški kolesar Lennard Kämna v pogovoru za Sportal odgovoril na vprašanje, kakšen je recept, da bi morebiti pri ekipi Bori-Hansgrohe zlomili osrednja favorita za rožnato majico Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) in Remca Evenepoela (Soudal Quick Step), ki sta v dozdajšnjem poteku sezone od prijavljenih na štartu pokazala največ.

Lennard Kämna upa, da bo njemu ali Aleksandru Vlasovu uspelo priti med najboljše tri v skupnem seštevku. Foto: Ana Kovač

"Oba sta zelo dobra kolesarja in imata dobri ekipi. Verjetno bo zadnji teden med njima odločal o končnem zmagovalcu," pa se ni mogel odločiti, komu bi pripisal več možnosti za končno zmago v Rimu.

Izkušeni Italijan daje prednost mlajšemu Remcu

Zato pa je tehtnico na eno stran nagnil najstarejši kolesar na Giru Domenico Pozzovivo (Israel - Premier Tech). Pri 40 letih ima Italijan ogromno izkušenj in je videl že marsikaj: "Če bi moral staviti, kdo bo zmagovalec Gira, bi se odločil za Remca. Lani sem ga na Vuelti videl v živo in se prepričal o tem, kako močan je, mislim, da je zdaj samo še boljši in bolj prepričan o svojih sposobnostih."

"Če bi gledali le s tega vidika, potem bi postavili dva kolesarja na štart in bi šla do konca," je jasen Hart, ki je leta 2020 osvojil italijanski Giro. Foto: Ana Kovač

V širši krog favoritov za rožnato majico spadata tudi člana bogate britanske ekipe Ineos Grenadiers, Geraint Thomas in Tao Geoghegan Hart, ki je pred tremi leti že osvojil Giro.

"Res je, da Remco in Roglič med favoriti za skupno zmago močno izstopata, a kot vemo, se na Giru lahko zgodi marsikaj. Bomo videli, na startnem seznamu so močna imena, in kot rečeno, zgodi se lahko marsikaj," pravi izkušeni Thomas, medtem ko je Hart prav tako razkril, da nista le Roglič in Evenepoel na dirki po Apeninskem polotoku: "To je dirkanje. Če bi gledali le s tega vidika, potem bi postavili dva kolesarja na štart in bi šla do konca. Lahko bi bilo tako, vendar ne veš. Če morda veste, da bi lahko bilo tako, mi lahko potem poveste še številke za loto in bom vložil nekaj denarja."

"Rogliča pohvalil, da mu gre zelo dobro"

Če se je na stran mlajšega Remca postavil izkušeni Pozzovivo, pa je utež na Rogličevo stran tehtnice postavil v tem letu vroči Ben Healy (EF Education-EasyPost), ki je bil letos na nizozemski klasiki Amstel Gold le za slovenskim šampionom Tadejem Pogačarjem: "Za Giro je značilno, da težko napoveš zmagovalca. Ni nujno, da so favoriti na koncu tudi na najvišjih mestih. Zadnji teden bo ekstremno zahteven in marsikaj se lahko zgodi. Če pa bi moral izbrati med glavnima favoritoma, potem bi izbral Rogliča. Zakaj? Zaradi besed sostanovalca Thomasa Glouga (Jumbo-Visma), ki je bil letos s Primožem na pripravah. Pohvalil ga je, da mu gre izjemno dobro, tako da: ja, odločil bi se za Primoža."

Ben Healy zaradi besed sostanovalca stavi na Rogliča. Foto: Ana Kovač

Svojega favorita imajo tudi pri UAE Emirates. Sicer ne Pogačarja, ki v mladi, a bogati karieri še ni tekmoval na Giru, čeprav si srčno želi, ampak Portugalca Joãa Almeido. V svojih vrstah bodo imeli tudi odličnega Jaya Vina, ki bi rad zmagal v etapi na cilju na Višarjah (kronometer 27. maja).

"Remco mu bo težko pobegnil"

Jay Vine je opozoril na kakovost obeh osrednjih favoritov za končno zmago. Foto: Ana Kovač "Glavna favorita za skupno zmago sta kolesarja, ki sta precej izenačena (Roglič in Evenepoel), kar smo videli že na Dirki po Kataloniji. Kaj hitro se lahko ponovi zgodba z Richardom Carapazom (Ekvadorec je leta 2019 izkoristil medsebojno obračunavanje med Rogličem in Vincenzom Nibalijem in na koncu zmagal, op. a.). Dejstvo je, da vseh napadov ne moreš pokriti in vseh kolesarjev moreš loviti, in v zadnjem tednu, ko je na sporedu veliko vzponov, kjer se hitro lahko pojavijo razlike, se lahko zgodi marsikaj. Glede končnega razpleta se osebno bolj nagibam k dejavniku presenečenja kot pa k zmagi enega od obeh glavnih favoritov. Če bi moral izbrati med Rogličem in Evenepoelom? Remco je malenkost boljši v vožnji na čas, Roglič pa v kratkih in eksplozivnih zaključkih. Remco mu bo težko pobegnil, mislim pa, da bo na koncu pomembno vlogo odigrala tudi taktika. Pričakujem precej razburljivo dirko," je v Sportalovi anketi dejal Vine.