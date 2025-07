Ameriški milijarder libanonskih korenin Tony Fadell je danes znan kot oče Applovega nekdaj izredno priljubljenega predvajalnika glasbe iPod, kot eden od arhitektov verjetno najbolj prepoznavnega pametnega telefona na svetu, Applovega iPhona, in kot eden od utemeljiteljev tako imenovanega pametnega doma. Njegova uspešna in izredno dobičkonosna kariera pa bi lahko izpuhtela samo zaradi ene skoraj usodne napake, ki si jo je privoščil leta 2006.

Tony Fadell, ameriški inženir libanonskih korenin, je za tehnološko podjetje Apple začel delati leta 2001. Fadell se je podpisal pod obliko prve generacije iPoda, zelo uspešnega Applovega prenosnega predvajalnika glasbe z zaslonom na dotik, leta 2005 pa je postal vodja oddelka, ki razvija iPod.

Vrednost premoženja Tonyja Fadella je skoraj tri milijarde evrov. Foto: Guliverimage

Steve Jobs, ustanovitelj in nekdanji izvršilni direktor Appla, ki je umrl leta 2011, se je v tistem času navduševal nad idejo, da bi zaslon na dotik, ki ga lahko upravljaš s prsti, namestil na mobilni telefon. Tako rekoč vsi mobilni telefoni, izjem je bilo zelo malo, so takrat namreč podpirali zgolj upravljanje s fizičnimi gumbi. Tony Fadell pa je bil eden od Applovih inženirjev, ki jim je Jobs najbolj zaupal.

"Steve mi je pokazal zaslon na dotik v velikosti mize za namizni tenis in rekel, naj jo spravim na napravo v velikosti iPoda," se je svoje vloge pri razvoju iPhona za britanski medij BBC pred časom spominjal Fadell.

Jobs je zagrozil: Če komurkoli poveste karkoli o iPhonu, boste odpuščeni

Nekaj mesecev pred 9. januarjem 2007, ko so predstavili prvi iPhone, so pri Applu zelo pazili, da informacije o tem, da delajo mobilni telefon, ne bi ušle v javnost.

Steve Jobs je takrat vsem v podjetju zagrozil, da bo odpustil vsakogar, ki bo o iPhonu v javnosti pisnil samo besedico.

Grožnjo bi zagotovo tudi uresničil – Steve Jobs je bil briljanten vizionar, a naporen, zahteven, neodpustljiv šef. Foto: AP / Guliverimage

Izgubil je prototip iPhona

Tonyju Fadellu se je kmalu po Jobsovi grožnji zgodilo nekaj, kar bi ga lahko stalo službe, morda celo nadaljnje kariere v svetu tehnologije. Na letalu je namreč izgubil prototip iPhona, enega od peščice, ki so takrat obstajali.

"Šel sem z letala, potipal žep – nič. Telefona ni bilo. Z ekipo in letalskim osebjem smo ga iskali dve uri, bil je zagozden med sedežema na letalu. Iskanje je bilo precej naporno, nihče razen mene namreč ni vedel, kaj natanko iščemo," je za BBC povedal Fadell.

Na Fadellovo srečo je bilo vse dobro: iPhone je prišel, podiral prodajne rekorde in risal smernice tehnološkega razvoja. A Fadellu je delo pri Applu začelo presedati. Od podjetja se je poslovil novembra 2008.

Zgodba o skoraj izgubljenem iPhonu Tonyja Fadella je v javnosti sicer znana precej manj od zgodbe o pozabljenem iPhonu 4.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Aprila 2010 je prototip v baru v Kaliforniji pozabil eden od Applovih inženirjev. Našel ga je 21-letni Brian Hogan in ga za pet tisoč ameriških dolarjev prodal tehnološkemu mediju Gizmodo.



Gizmodo je 19. aprila 2010, več kot dva mesecem pred izidom, objavil podroben opis telefona, ki ga je prebralo 14 milijonov ljudi, nato pa Applu prototip vrnil.

Ustanovil je podjetje Nest in ga za tri milijarde prodal Googlu

Leta 2010 je Tony Fadell z Mattom Rogersom, prijateljem in nekdanjim sodelavcem pri Applu, ustanovil podjetje Nest Labs. Podjetje razvija in proizvaja pametne termostate, senzorje za dim, zvonce s kamerami in drugo opremo za dom, ki je povezana z brezžičnimi omrežji.

Tony Fadell z Nestovim termostatom. Družba Nest se je po prevzemu Googla sčasoma sicer preimenovala v Google Nest. Foto: Guliverimage

V obdobju, ko je Nest rasel in se razvijal, so Fadella številni zelo hvalili in primerjali z največjimi izumitelji v zgodovini. Sam je ostajal skromen, saj se pametna oprema za dom takrat ni prodajala tako dobro, kot je želel.

Fadell je z Nestom obogatel, saj je podjetje leta 2014 za okrog tri milijarde evrov prodal Googlu. V podjetju je sicer ostal še naprej, a se dela kmalu naveličal in leta 2016 zapustil Nest.

Od takrat se redkeje pojavlja v javnosti, občasno se udeleži mednarodnih tehnoloških konferenc. Vrednost njegovega premoženja je danes ocenjena na 3,2 milijarde ameriških dolarjev oziroma okrog 2,7 milijarde evrov, kar pomeni, da je deveti najbogatejši Zemljan z libanonskimi koreninami.