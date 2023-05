Čustveno na Giru ob spominu na smrt enega od junakov slovite dirke #foto

Alessandro Fantini se je rodil 1. januarja 1932, odraščal pa v kraju Fossacesia, mimo katerega je speljana trasa 1. etape letošnjega Gira. Domačini so gostovanje rožnate dirke izkoristili za to, da opozorijo na zgodbo svojega slavnega krajana.

Fantini je v obdobju med letoma 1955 in 1960 šestkrat nastopil na Giru in dosegel sedem etapnih zmag. Foto: Guliverimage

Fantini se je v italijansko kolesarsko zgodovino zapisal s sedmimi etapnimi zmagami na Giru (1955, 1956, 1957 in 1959, dvema etapnima zmagama na francoskem Touru (1955, 1956) in zmago na dirki Milano–Vignola (1960).

Njegovo kariero je najbolj zaznamovala Dirka po Italiji leta 1956, ko je devet dni preživel v rožnati majici vodilnega. Majico je oblekel ob koncu etape s ciljem v mestu Salice Terme v Lombardiji, kjer je zmagal v sprintu, v katerem je bil posebej dober, izgubil pa jo je po devetih dneh v kronometru s ciljem v Lucci.

Foto: Ana Kovač

V obdobju med letoma 1955 in 1960 je šestkrat nastopil na Giru in imel tak načrt tudi v usodnem letu 1961. Starta žal ni dočakal. Po odličnih predstavah na Dirki po Nemčiji je prav na današnji dan pred 62 leti po težavah s kolesom (zablokiralo mu je zadnje kolo) grdo padel, za nameček pa so čezenj zapeljali še kolesarji, ki so vozili tik za njim.

Poslikava v spomin na pokojnega Fantinija ob kolesarski stezi zraven obale Trabocchi (foto: Ana Kovač)

Hudo poškodovanega so ga prepeljali v bolnišnico Mutterhaus v kraju Trier, kjer so naredili vse, da bi mu rešili življenje. Njegovo stanje je bilo zelo resno, utrpel je zlom lobanjskega dna in močan pretres možganov, krvavel je iz nosu in ušes.

Glavni zdravnik, profesor Wolfgang Sylwerberg, je z operacijo skušal odstraniti krvno maso, ki jo je povzročila možganska krvavitev, a je bil vsak poskus zaman.

Spomenik v spomina na Fantinija v mestu Fossacesia (foto: Ana Kovač):

Alessandro Fantini si ni nikoli več opomogel. Po dveh dneh agonije je 5. maja 1961 (tudi takrat je bil petek) ob 15. uri umrl. Star je bil komaj 29 let. Za seboj je pustil ženo in komaj dveletno hčer Marino.

Te dni je tudi trg Alessandra Fantinija povsem rožnato obarvan. Foto: Ana Kovač

Pokopali so ga na pokopališču v Brescii, kamor se je preselil v odrasli dobi, a so njegove posmrtne ostanke leta 2021 preselili na pokopališče v njegov domači kraj Fossacesia. Dogodek je spet obudil spomin na legendarnega kolesarja, žaro s posmrtnimi ostanki so pospremili s solzami in aplavzom.

Fantinija so najprej pokopali v Brescii, kjer je živel pred smrtjo, leta 2021 pa so njegove posmrtne ostanke prenesli na pokopališče v njegovem domačem kraju Fossacesia. Foto: Ana Kovač

Jutri, pred prvo etapo Gira, se mu bodo spet poklonili, že dan prej pa so domačini na trgu v marini Fossacesia, kjer bo start vožnje na čas, postavili ogromno kolo z lutko kolesarja v dresu z napisom Fantini.

Foto: Ana Kovač

Utrinki iz marine Fossacesie, kjer se bo 6. maja začela Dirka po Italiji (foto: Ana Kovač)

