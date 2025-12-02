Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
2. 12. 2025,
19.45

Osveženo pred

4 ure, 19 minut

Liga NHL, 2. december

Kopitarjevi pričakujejo vroče Washington Capitalse

Avtor:
S. K.

Anže Kopitar, LA Kings | Anže Kopitar je v Washingtonu zadel, a je tedaj le omilil poraz Kraljev proti Capitalsom. | Foto Reuters

Anže Kopitar je v Washingtonu zadel, a je tedaj le omilil poraz Kraljev proti Capitalsom.

Foto: Reuters

Anže Kopitar in Los Angeles Kings se bodo v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30) na domačem ledu spopadli z Washington Capitalsi Aleksandra Ovečkina, ki so trenutno v naletu in so dobili zadnje štiri tekme. V tej sezoni jih imajo že 15, z 32 osvojenimi točkami pa zasedajo četrto mesto na lestvici vzhodne konference lige NHL. Kralji so peti na zahodu, v 25 tekmah sezone so zbrali 12 zmag in doživeli 13 porazov.

Sidney Crosby
Sportal Pingvini z dvema goloma Crosbyja premagali Flyerse

Kopitarjevi LA Kings so november sklenili z domačo zmago nad Vancouver Canucksi, a šele po podaljšku z 2:1. Z Ovečkinovimi Capitalsi so se pomerili 18. novembra v Washingtonu in izgubili z 1:2. Na tisti tekmi sta se med strelce vpisala oba kapetana, ruski veteran Ovečkin, ki je že pri 909 kariernih golih v rednem delu sezone, kar je rekord lige NHL, in tudi Kopitar, ki je tedaj le omilil poraz.

Ponoči bo odigranih deset tekem, na delu bo tudi trenutno najboljša ekipa lige Colorado Avalanche, ki gosti Vancouver.

Naslednja tekma Kopitarjeve čaka v petek zjutraj (4.00), ko se bodo na domačem ledu pomerili s Chicago Blackhawksi.

Liga NHL, 2. december

Lestvici

