Kopitarjevi pričakujejo vroče Washington Capitalse

Anže Kopitar in Los Angeles Kings se bodo v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30) na domačem ledu spopadli z Washington Capitalsi Aleksandra Ovečkina, ki so trenutno v naletu in so dobili zadnje štiri tekme. V tej sezoni jih imajo že 15, z 32 osvojenimi točkami pa zasedajo četrto mesto na lestvici vzhodne konference lige NHL. Kralji so peti na zahodu, v 25 tekmah sezone so zbrali 12 zmag in doživeli 13 porazov.

Kopitarjevi LA Kings so november sklenili z domačo zmago nad Vancouver Canucksi, a šele po podaljšku z 2:1. Z Ovečkinovimi Capitalsi so se pomerili 18. novembra v Washingtonu in izgubili z 1:2. Na tisti tekmi sta se med strelce vpisala oba kapetana, ruski veteran Ovečkin, ki je že pri 909 kariernih golih v rednem delu sezone, kar je rekord lige NHL, in tudi Kopitar, ki je tedaj le omilil poraz.

Ponoči bo odigranih deset tekem, na delu bo tudi trenutno najboljša ekipa lige Colorado Avalanche, ki gosti Vancouver.

Naslednja tekma Kopitarjeve čaka v petek zjutraj (4.00), ko se bodo na domačem ledu pomerili s Chicago Blackhawksi.

Liga NHL, 2. december

