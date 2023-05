Roglič bo mirno zaspal, nesrečnemu Tratniku namenil spodbudne besede #video

Pred začetkom Gira je bilo jasno, da je 21-letni belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel odlično pripravljen, kar je dal vedeti z zmago na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege. Mojstrstvo za ravninske kronometre je demonstriral na uvodni dan Dirke po Italiji. Z 19,6 kilometra dolgo preizkušnjo od marine Fossacesia do Ortone je opravil z vsega 21 minutami in 18 sekundami. Kot edini je imel povprečje hitreje od 55 km/h.

Prve besede Primoža Rogliča ob prihodu v cilj

Najbolj se mu je približal specialist za tovrstne trase Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki je zaostal 22 sekund, nakar so se zvrstili Joao Almeida (UAE Emirates), zmagovalec Gira iz leta 2020 Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) in Primož Roglič (Jumbo Visma).

Ob prihodu na cilj je dal vedeti, da je ne glede na zaostanek zadovoljen s prikazanim. Foto: Ana Kovač

"Za nami je, zadovoljen sem"

Slovenski kolesar si je v primerjavi z največjim tekmecem za skupno zmago prikolesaril nekoliko večji zaostanek v višini 43 sekund, a z doseženim ni bil razočaran. Nasprotno: "Na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja sem bil skoraj minuto za Ganno v 10 kilometrih. Zdaj smo malce več kolesarili in imel sem manjši zaostanek. Precej hitro je bilo. Specifičen kronometer je bil, povsem ravninski, na koncu malce klanca. Morda bi si slednjega želel malce več. Za nami je. Zadovoljen sem. Tu smo, zdravi smo."

Roglič ob prihodu do ekipe Jumbo-Visma

Dobra vožnja Evenepoela ga ni presenetila, prav tako si ne beli glave zaradi zaostanka in izpostavlja sledeče: "Zagotovo bi si želel imeti 10 minut prednosti. Glavno je, kdo bo prvi v Rimu. Do tja je še 20 etap, veliko se lahko zgodi."

V nadaljevanju bo moral dirkati agresivno

Prav vsi v karavani se zavedajo, da bodo morali biti najboljši v zadnjem tednu, ko so peklenske gorske etape in prav poseben gorski kronometer iz Trbiža na Svete Višarje. Tam se bodo dokončno razprle karte. Vsakršna kriza lahko hitro pomeni ogromno razliko v končnem času in tega se Roglič zaveda. "Delamo na tem, da bi bil tretji teden najboljši. Po drugi strani moraš tja priti, do tretjega tedna. Izkušenj imam dovolj. Dan za dnem je treba iti in ostajati zdrav ter cel. Na koncu je ogromno možnosti, da pokažeš, kako močan si. Najboljši bo na koncu zmagal," poudarja Roglič, ki je za Sportal dal vedeti, da bo šel danes zadovoljen v posteljo.

Vožnja Rogliča na cestah marine Fossacesie. Foto: Ana Kovač

Jasno je, da bo moral biti v nadaljevanju agresiven v gorskih etapah, saj bo deveti tekmovalni dan na sporedu še en kronometer, ki bo dolg kar 35 kilometrov in bo imel povsem ravninski predznak, zato bo vnovič ustrezal v rožnato odetemu Evenepoelu. "Najboljši bo zmagal. Zagotovo bom moral biti agresiven. Če bom želel zmagati, bom moral ta čas pridobiti. Priložnosti bo ogromno. Moramo delati, kar delamo," je za Sportal dejal Roglič.

Tratniku, ki ima počeno koščico, rekel: Hvala bogu, da si še z nami

V njegovi ekipi Jumbo-Visma so imeli pred začetkom Gira ogromno nevšečnosti. Koronavirus je dodobra premešal karte pri sestavi ekip, povrhu vsega pa si je dan pred začetkom tritedenske italijanske pentlje ob trku z avtom poškodoval Jan Tratnik.

Roglič spregovoril o nesrečnem Tratniku

Njegova nesreča ga je pretresla, a je vesel, da ni prišlo do hujšega scenarija: "Prvo stvar, ko sem šel po padcu do njega, sem rekel: "Hvala bogu, da si še z nami." Veliko jih tudi ni več po trku z avti. Na koncu v narekovajih "dosti majhna stvar", če gledamo, da ima zlomljeno koščico v primerjavi s tem, kar bi se lahko zgodilo. Sanirati mora poškodbo in ogromno priložnosti bo še, da bova lahko skupaj dirkala. Na srečo smo dobili novega tekmovalca in smo danes štartali z osmimi."