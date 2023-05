Roglič ga bo imel na posebnem radarju, na koncu pa bi šel z njim na pivo

Čas je, da Giro obrne kolesje in se karavana poda na dolgo pot do Rima. Prvi dan še ne bodo naredili prav veliko kilometrov, a bo z vidika boja za rožnato majico že razburljivo. V središču pozornosti bosta naš Primož Roglič in Remco Evenepoel, osrednja kandidata za končno zmago. Jasno je, da se bosta imela v nadaljevanju tritedenske dirke na posebnem radarju, pred samim začetkom pa sta drug drugemu pela hvalnice.

Čeprav se bo osrednje dogajanje na Giru začelo z današnjim 19,6 kilometra dolgim kronometrom od Fossacesie Marine do Ortone, je bilo pestro že pred začetkom. Težave pri Jumbo-Vismi so bile v ospredju. Pred Girom so zaradi treh okužb s koronavirusom (Robert Gessink, svetovni prvak v kronometru Tobias Foss in Jos van Emden) in ne optimalni formi Wilca Keldermana, ki se je vračal po padcu, morali zamenjati kar štiri kolesarje. Dan pred štartom Gira pa je odjeknila nova šokantna novica. Slovenski kolesar Jan Tratnik je namreč padel na treningu in si poškodoval koleno ter ostal brez nastopa.

Tako bo moral Primož Roglič napadati rožnato majico brez kar petih predvidenih kolesarjev, povrhu vsega tudi brez Tratnika, ki je bil v življenjski formi. Dejstvo je, da je njegova ekipa ne glede na to, da je številčno v enaki zasedbi kot preostale, močno okrnjena. Dobrodošlo pri Jumbo-Vismi pa vendarle je, da imajo širok nabor kolesarjev, ki lahko hitro vskočijo in kakovostno zapolnijo nastalo vrzel.

Mladi Remco puhti od samozavesti

Dobro ekipo bo v boju z glavnim tekmecem Remcom Evenepoleom potreboval. "Zagotovo je eden najmočnejših. Liege–Bastogne–Liege je zmagal. V odlični formi je. Preostali mu bomo naredili težjo pot do Rima. Ni pa Giro le on in jaz. Veliko šampionov je tu, močnih fantov. Velik boj se obeta," je umiril žogico glede dvoboja, ki ga kolesarski svet nestrpno pričakuje.

Remco Evenepoel je optimističen, da po lanski Vuelti letos osvoji še Giro. Foto: Guliverimage

V letošnjem letu je Roglič eno bitko že dobil. Številke slovenskega šampiona so bile na Dirki po Kataloniji, kjer sta se pomerila, boljše, skupni čas je bil na koncu manjši. Prav tako se Zasavčan lahko pohvali, da je bil v tistih petih ključnih etapah trikrat boljši od mlajšega belgijskega zvezdnika.

Na Giru bo zagotovo ključen zadnji teden, ko se obeta pravi spektakel s kronometrom na Višarje 27. maja. Katere bodo za Rogliča ključne točke, je pred štartom zavil v tančico: "Biti najboljši od dneva 1 do 21. Biti najboljši v kronometrih in v hribih. Potem ne bo šlo nič narobe."

Remco je pred začetkom Dirke po Italiji samozavestno dejal, da je na Dirki po Kataloniji dobil občutek, da je dober vsaj tako kot Roglič. Poleg tega upa, da bo pridobil čas na kronometru. Ali se Roglič prav tako čuti samozavestnega v primerjavi z mlajšim tekmecem? "Zagotovo sem. Kako bo potem, bomo kmalu videli. Teden za tednom bomo videli, kako se bodo stvari razporedile. V mojem primeru je preprosto. Ostati zdrav. Na koncu bomo dali vse od sebe in bomo videli, kaj to pomeni," je odgovoril slovenski šampion.

"Kot vino – starejši, boljši"

Njegov moštveni kolega Sepp Kuss, s katerim sta se že veselila skupaj na Vuelti in je z njim dirkal tudi na Giru 2019, ko je Rogla dvakrat padel in imel zdravstvene težave, je izpostavil, da je nekdanji skakalec močnejši kot tisto leto, ko je Giro končal na tretjem mestu. "Kot vino – starejši, boljši," se je zasmejal Rogla in nadaljeval: "Jasno, rasteš. Bolj izkušen, moder. Bomo videli v naslednjih dneh. Naredili smo vse, pripravljeni smo, da gremo na polno."

Primož Roglič je izgubil veliko prvotno načrtovanih pomočnikov, a verjame v svojo ekipo, s katero bo skušal prikolesariti v Rim z rožnato majico. Foto: Ana Kovač

Oba glavna akterja se zavedata, da nista na Giru edina nastopajoča in bosta morala biti pozorna tudi na preostale kolesarje, ki bodo v boju za rožnato majico skušali presenetiti. Kdo bo končni zmagovalec, bo znano 27. maja po kronometru na Višarjah, končnega zmagovalca pa bodo razglasili v Rimu dan pozneje. Ali bi šel Roglič po koncu z 21-letnim Belgijcem na sprostitveno pivo, je izstrelil: "Da, zakaj ne."

Evenepoel je prišel na Apeninski polotok poln samozavesti. Izžareva jo na vsakem koraku. Čuti se močnega, da po Vuelti osvoji še drugi grand tour.

"Lani na Vuelti sem imel nekaj dvomov glede svoje pripravljenosti za gorske etape, a sem jih na Dirki po Kataloniji odpravil. Mislim, da sva s Primožem na isti ravni, tako glede sposobnosti vožnje navkreber kot v vožnji na čas. Ne bo pa lahko. Primož je olimpijski prvak v vožnji na čas, sem pa tudi sam zadnje tedne zelo trdo delal. Mislim, da je moja pripravljenost na visoki ravni, in skušal se bom prikazati v kar najboljši luči."

Remco opozarja na druge ekipe

Z Rogličem se ne namerava boriti za sleherno sekundo, tako kot se je to dogajalo na Dirki po Kataloniji: "Na Kataloniji sva se morala boriti za vsako sekundo, saj na dirki ni bilo vožnje na čas, kjer bi se ustvarile večje razlike. Moj cilj je biti čim hitrejši, vse tri tedne bo šlo zelo hitro. Težko je napovedati taktiko, saj je dirka res zelo težka. Odločale bodo noge, skušal se bom dokazati tudi v kronometru v 1. in 9. etapi, potem pa bomo videli, kaj bo."

Primož Roglič, Remco Evenepoel ali kdo drug? Foto: Guliverimage

Kot edinega tekmeca ne vidi le Rogliča, ampak sam pričakuje nepričakovano predvsem od ekip Bahrain-Victorious (ki tokrat nima slovenskega kolesarja) in Ineos Grenadiers.

"Imata najmočnejši ekipi na papirju in lahko presenetita, morda tudi ekipa EF Education First. To bo zelo poseben Giro. V naši ekipi in ekipi Jumbo-Visma je načrt dokaj enoplasten, imamo enega kapetana, medtem ko lahko preostale ekipe presenetijo. V 4. ali 7. etapi gre lahko za velika presenečenja, mislim pa, da je naša ekipa zelo fleksibilna in se lahko odzovemo na vsak njihov korak."

Prvi korak bodo kolesarji naredili že danes na kronometru, ki se bo začel ob 13.50, omenjena kolesarja pa se bosta na delo podala drug za drugim. Remco bo začel vrteti pedala ob 16.34, Primož pa minuto pozneje.