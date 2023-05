Izklopil telefon, Rogličevi šefi so ga klicali, nato je sledilo presenečenje

Po veliki smoli Jana Tratnika, ki ga je dan pred štartom Gira zbila voznica avtomobila, so pri Jumbo-Vismi hitro poiskali prostega kolesarja in rešitev našli v Thomasu Gloagu, ki je bil presenečen nad klicem.

Nesreča pri Jumbo-Vismi pred začetkom Dirke po Italiji ni počivala. Po številnih težavah s koronavirusom jih je pretresla še nesreča Jana Tratnika. Voznica avtomobila je bila nepozorna in ga zbila, da je moral pomoč poiskati v bolnišnici.

Hitro je bilo jasno, da ne bo mogel začeti z Dirko po Italiji, na kateri je bil predviden kot eden od ključnih pomočnikov Primoža Rogliča.

Čeprav so bile štartne liste že potrjene, so pri Jumbo-Vismi prosili organizatorje, da v zadnjem hipu naredijo menjavo. Našli so jo v Britancu Thomasu Gloagu, ki je imel manj kot 24 ur časa, da je prišel iz Španije na svoj prvi Grand Tour.

"50 zgrešenih sporočil od vseh možnih ljudi iz ekipe in njihovih psov"

"Nameraval sem iti v Andoro na trening kamp, preden bi se podal na naslednji blok dirk. Odpravil sem se na trening in imel izklopljen telefon. Tudi internetne podatke sem izklopil. Ko sem spet vzpostavil povezavo, sem videl okoli 50 zgrešenih sporočil od vseh možnih ljudi iz ekipe in njihovih psov. Sprva sem si mislil, to pa ni dobro," je Gloag v cilju prve etape Gira nasmejal prisotne, ko je pripovedoval prigodo.

Foto: Guliverimage

"Dvignil sem telefon Grischi (Nierman, športni direktor) in je bilo klasično nizozemsko – sicer je Nemec, a ima nizozemsko mentaliteto -, ko je rekel: "Kratek bom. Na Giro greš." Moja reakcija? Rekel sem, ok, prav," je dejal 21-letni kolesar.

V petek ob 17. uri popoldne je prejel klic in imel tako manj kot 24 ur časa, da je prišel na štart Gira v marino Fossacesia, povrhu vsega pa je moral za pot pripraviti obe kolesi. Ob približno 3.30 ponoči v soboto je prišel v klubski hotel in moral takoj misli usmeriti v kronometer.

Na vprašanje, kakšna pričakovanja ima ekipa z njim na Giru, je bil pošten: "Dobro vprašanje. Nisem imel še časa se pogovarjati o tem. Jan Tratnik je bil izjemnega pomena za ekipo in to, kar se mu je zgodilo, je velika smola. Mesece se je pripravljal na višinskih pripravah za Giro. Velika smola je zanj. Zame je zdaj to poseben trenutek, da sem tukaj. Izkoristil bom priložnost in naredil vse, da pomagam ekipi do končne zmage."