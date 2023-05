Kdo je kriv za množični padec? Remco obtožuje Avstralca.

Zaključek današnje druge etape Dirke po Italiji je zaznamoval množični padec slabe štiri kilometre pred ciljno črto, zdaj pa poteka burna razprava, kdo ga je zakrivil. Vodilni kolesar na dirki, Belgijec Remco Evenepoel, je že takoj po etapi dejal: "Bil je grd padec. Videl sem, kaj se je zgodilo, in vem, kdo je kriv zanj, a to je pač dirkanje. Ni bila lepa poteza, k sreči smo se izognili najhujšemu."

Kasneje se je o dogodkih v zaključku etape še enkrat razgovoril, po njegovem mnenju je padec povzročil avstralski sprinter moštva Alpecin – Deceuninck Kaden Groves. Ta je v ključnem trenutku, ko se je cesta zožila, s sunkovitim gibom v desno povzročil efekt domin, ki je po cestišču pometal številne nesrečnike. Poškodb k sreči ni bilo, je pa padec ujel nekaj favoritov za skupno zmago, ki si zato izgubili dragocene sekunde.

Groves se je opravičil za potezo in poudaril, da ni bila namerna, poskušal je le zapeljati na varno, saj se je bal, da bo sicer treščil v zaščitno ogrado. Tudi v Alpecinu so svojemu kolesarju stopili v bran, prepričani so, da ni storil ničesar narobe in da je padec posledica smole.

Evenepoel je dogodke videl drugače. "Vsi smo videli, da je na levi strani ograda, Alpecinov vlak pa se je rinil naprej. Mislim, da je Kaden Groves sunil Davida Ballerinija, ta se je dotaknil Josefa Černyja, ki se je komaj zadržal na kolesu. Tudi jaz sem moral izvesti manever, saj sem vozil za Davidejem. Zaradi teh premikov v desno so za nami popadali, saj jim je preprosto zmanjkalo prostora. To torej ni bila lepa poteza in mislim, da je bila vzrok za padec, je pa velika škoda, da se je ta zgodil na tako lepi in lahko etapi," se je razgovoril Belgijec.

Evenepoel in vsi njegovi kolegi so se izognili padcu, tudi Jumbo-Visma je Primoža Rogliča zaščitila s tem, da ga je držala v ospredju glavnine, številni pa niso imeli te sreče.

Britanskega sprinterskega zvezdnika Marka Cavendisha (Astana) sta podrla Max Kanter (Movistar) in Martijn Tusved (DSM), ki sta trčila med seboj, padli kolesarji, ki so zablokirali cesto so ustavili tudi Madsa Pedersena (Trek Segafredo), čas so izgubljali tudi Tao Geoghegan Hart (Ineos), pa dvojec UAE Emirates Brandon McNulty in Jay Vine …

V cilj je prišlo vseh 176 kolesarjev, tako da hujših posledic ni bilo, se bodo pa bržčas v naslednjih dneh nekateri kolesarji malce bolj grdo gledali.