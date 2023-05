"Pri okrevanju moramo biti pazljivi. Gledamo na to, kaj je najboljše za kolesarje. Ne gledamo samo na nekaj let vnaprej, ampak mislimo na celotno Tadejevo kariero," je v intervjuju za Sportal pred začetkom letošnje Dirke po Italiji poudaril športni direktor ekipe UAE Emirates Matxin Joxean Fernandez. Španski strateg je optimističen glede okrevanja najboljšega kolesarja lestvice UCI, ki si je konec aprila zlomil levo zapestje. Štiriindvajsetletnega kolesarskega šampiona iz Klanca pri Komendi vrhunec sezone, Dirka po Franciji, čaka 1. julija. Do takrat je še 55 dni.

Ali so kakšne novosti glede okrevanja Tadeja Pogačarja? Kako se psihično spopada s poškodbo zapestja?

Ko si je zlomil zapestje, smo se takoj osredotočili na okrevanje. Sprva je bilo mišljeno, da si bo vzel tri dni časa za počitek, zdaj je tega že tri tedne. Ne spremeni veliko. Rehabilitacija brez stresa je pomembna. Pomembno je, da si vzamemo čas, da ne prehitevamo dogodkov in treninge načrtujemo za obdobje, ko bo dobil zeleno luč s strani zdravniškega osebja. Sam v tem ne vidim nobenih težav. Pomembno je le to, da bo na Tour de France prišel s pravo rehabilitacijo in pravo mentaliteto.

"Tadej Pogačar je najboljši kolesar, s katerim sem imel čast delati v svoji karieri." Foto: Ana Kovač

Tadej je številka ena kolesarstva, tako po številu točk na lestvici UCI kot po številu zmag ... O tem ni nobenega dvoma, zagotovo pa je številka ena tudi kot človek, kot osebnost. Je tudi najboljši kolesar, s katerim sem imel v karieri čast sodelovati. Zelo ga spoštujem, je super kot oseba, kot sotekmovalec, vedno je nasmejan, vedno je pripravljen ustreči navijačem, če se želijo fotografirati z njim, zelo je spoštljiv do kolesarjev v ekipi, do spremljevalnega osebja, do tekmecev in ostalih ekip. Profesionalec v pravem pomenu besede.

Ali ima zdravnika v Sloveniji, v Monaku, morda kje drugje?

Pogačar si je konec aprila na dirki Liege-Bastogne-Liege zlomil levo zapestje. Foto: Instagram Glavni zdravnik naše ekipe je dr. Adrian Rotunno, on skrbi za ta del. Bil je tudi s Tadejem v bolnišnici v Belgiji, kjer so mu operirali roko. Ne vem, kakšni natančno so načrti glede zdravljenja, za to skrbi dr. Rotunno, ne bi rad česa povedal narobe. Ne vtikam se v zdravniške procedure. Zaupamo osebju, da bodo poskrbeli, kot je treba.

Pri okrevanju moramo biti pazljivi. Gledamo na to, kar je najboljše za kolesarje. Ne gledamo samo na nekaj let vnaprej, kaj se bo zgodilo, ampak mislimo na celotno Tadejevo kariero.

Verjamemo v Tadeja in on verjame v ekipo, narediti moramo vse, kar bo najbolje za njegovo kariero. Trenutno se posveča okrevanju, potem pa bomo sprejeli najboljšo možno odločitev glede priprave na Tour. Glede tega sem zelo optimističen.

Je Tadej trenutno v Sloveniji?

Da, odločil se je, da bo nekaj časa preživel z družino v Sloveniji.

Se bo udeležil višinskih priprav v Sierra Nevadi, kot je bilo prvotno načrtovano?

Načrt se bo zdaj morda malce spremenil. Sprva je bilo načrtovano, da bi šli vsi na priprave v Sierro Nevado 13. maja. Zdaj bo morda to nekoliko kasneje, a v prvi vrsti zato, da bi trening kamp v celoti izkoristili kot pripravo na Tour de France. S tem bo imel Tadej več časa za uspešno rehabilitacijo.

Ga bomo junija videli na dirki Po Sloveniji?

Odločitev glede tega smo že sprejeli, vendar spoštujemo delo ekipe, ki skrbi za obveščanje javnosti v naši ekipi. Imena ekipe bomo razkrili uradno. Skratka, odločitev smo sprejeli, je pa še ne smem razkriti. Evo, povedal sem po pravici (smeh).

Imena ekipe UAE za junijsko dirko Po Sloveniji so izbrana, a jo bodo iz ekipe sporočili naknadno. Foto: Ana Kovač

Ekipi se je letos pridružil Domen Novak, kako zadovolji ste z njegovim doprinosom ekipi?

Zelo! Še bolj kot smo mislili. Domen je izjemen kolesar oz. celo več kot to, poleg tega je izjemen sotekmovalec. Gre za kolesarja, ki razume svoj potencial, zelo je inteligenten, točno ve, kaj je njegova naloga, za našo ekipo je zelo pomemben. Domen je k številnim letošnjim zmagam naše ekipe prispeval ogromen delež in za to smo mu zelo hvaležni. V ekipi imamo tri Slovence in vsi trije so izjemne osebnosti (poleg Pogačarja še Novak in Jan Polanc).

Ali glede na to, kako zadovoljni ste z njim, to pomeni, da bo Domen Novak pomemben člen tudi v ekipi za Dirko po Franciji?

Upajmo. Domen je trenutno na razširjenem seznamu, kjer je približno deset imen.

Preberite še: