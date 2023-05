Avstralec do etapne zmage, Evenepoel Rogliču v sprintu odvzel še sekundo

Dirka po Italiji, potek 3. etape

Cilj: V zaključnem sprintu je bil najmočnejši Michael Matthews (Jayco AlUla)! Napad je sprožil zgodaj, pa do cilja zadržal nekaj centimetrov prednosti pred Dancem Madsom Pedersenom (Trek - Segafredo) in rojakom Kadenom Grovesom (Alpecin - Deceuninck). Primož Roglič in Remco Evenepoel sta v cilj prišla v času zmagovalca. Roglič je bil sedmi.

2 km do cilja - V ospredje so se prebili kolesarji Trek-Segafreda, tudi Jumbo-Visma je blizu.

3 km do cilja - Jayco AlUla pripravlja teren za zaključni sprint Michaelu Matthewsu, a je v igri še nekaj izjemno močnih kolesarjev, tudi Roglič je lahko nevaren.

10 km do cilja - Na letečem cilju v Rapolli sta za bonifikacijske sekunde sprintala Roglič in Evenepoel, uspešnejši je bil Belgijec.

Izidi letečega cilja, Rapolla:

1. Evenepoel 3 bonifikacijske sekunde

2. Roglič 2

3. Bouwman 1

13 km do cilja - Na spolzki cesti je prišlo še do enega padca, tokrat je zdrsnil tudi Joao Almeida, ki mu zdaj kolegi iz ekipe UAE Emirates pomagajo spet ujeti stik z najboljšimi. Primož Roglič se drži odlično in se ves čas vozi v bližini Remca Evenepoela. Ali Zasavec že danes pripravlja tudi kakšen napad?

18 km do cilja - Na čelu glavnine so zdaj kolesarji Soudal - QuickStepa. V glavnini je sicer ostalo kakšnih 65 kolesarjev.

21 km do cilja – Mads Pedersen (Trek Segafredo) je na spustu ujel glavnino, prišlo pa je tudi do padca, na tleh sta se znašla Američan Joe Dombrowski (Astana) in Belgijec Pieter Serry, ki pa je eden ključnih pomočnikov Remca Evenepoela v moštvu Soudal – QuickStep). K sreči ni bilo videti, da bi se kdo resneje poškodoval.

26 km do cilja – Thibaut Pinot je prvi prečkal tudi drugi gorski cilj in je zdaj vodilni v seštevku najboljšega hribolazca na dirki in bo jutri nosil modro majico.

Izidi gorskega cilja, Valico La Croce:

1. Pinot 3 točke

2. De Plus 2

3. Sivakov 1

27 km do cilja - Na čelu glavnine so se postavili kolesarji Ineosa, Mads Pedersen (Trek Segafredo) je izgubil stik z najboljšimi.

28 km do cilja - Kolesarji se zdaj vzpenjajo na Valico la Croce. Jayco AlUla spet navija tempo.

33 km do cilja - Tik pred vrhom Valico dei Laghi di Monticchio je v napad skočil Francoz Thibaut Pinot (Groupama FDJ) in pobral devet točk v seštevku za najboljšega hribolazca na dirki. Roglič je ostal brez pomembnega pomočnika, Američan Sepp Kuss je namreč zaradi tehničnih težav (menjalnik) zaostal.

Izidi gorskega cilja, Valico dei Laghi di Monticchio:

1. Pinot 9 točk

2. Buitrago 4

3. Scotson 2

4. Dunbar 1

36 km do cilja - Ujet je še drugi ubežnik. Vse bolj razredčeni glavnini ne more slediti niti včerajšnji zmagovalec Jonathan Milan. Sprinterji odpadajo eden za drugim. Primož Roglič se tik za čelom glavnine kot klop drži rožnatega Remca Evenepoela.

37 km do cilja - Aleksander Konjčev je popustil, Veljko Stojnić je ostal sam v vodstvu, ima pa le še 35 sekund prednosti pred glavnino. Ta navija hud tempo v klanec, številni ne morejo slediti, med temi tudi Magnus Cort Nielsen, pa Kaden Groves, ...

40 km do cilja - Konjčev in Stojnić sta se pognala v klanec, njuna prednost pred glavnino je padla na 1:16. Na čelu glavnine so kolesarji Jayco AlUle.

43 km do cilja – Le še nekaj kilometrov je do začetka vzpona na Valico dei Laghi di Monticchio (6,3 km, 6.4 % naklona), takoj za njim sledi še nadaljevanje na Valico La Croce (2,6 km, 7,6 %), po tem pa kolesarje čaka dolg spust, ki bo na mokri cesti nevaren.

60 km do cilja - Dež je vse močnejši, v glavnini so si kolesarji vzeli čas za okrepčila, zato je tempo nekoliko padel, ubežnika pa sta spet pridobila nekaj sekund in imata zdaj spet nekaj več kot dve minuti prednosti.

Favoriti z Rogličem in Evenepoelom na čelu se vozijo na varnem, obkroženi z moštvenimi kolegi.

75 km do cilja - Vodilni dvojec zdaj vozi le še 1:47 pred glavnino, na čelu te pa so večinoma kolesarji moštev Trek Segafredo in Jayco AlUla. Prav člana teh ekipe, Danec Mads Pedersen in Avstralec Michael Matthews, spadata med favorite za današnjo zmago, zaključek etape jima je namreč pisan na kožo. Kolesarji zdaj sicer vozijo v rahlem dežju.

"Res je," je Matthews prikimal trditvi, da je današnja etapa po njegovem okusu, a dodal: "Ne bi se branil kakšnega vzpona več, se bomo pa na tem, ki je, vendarle lahko otresli tistih res hitrih fantov in nato napadli zmago." Načrt moštva Jayco AlUla je, da v klanec zagrizejo z vsemi močmi in naredijo selekcijo v glavnini, znebiti se morajo predvsem specialistov za sprinte, je še povedal Avstralec.

85 km do cilja - Kolesarji se počasi približujejo klancu na Valico la Croce, kjer se bo dirka zagotovo razživela, glavnina pa počasi, a vztrajno zmanjšuje zaostanek za vodilnim dvojcem ekipe Corratec Selle Italia. Srb in Italijan imata v tem trenutku le še malenkost več kot dve minuti naskoka.

107 km do cilja – Na letečem cilju v Foggii je Aleksander Konjčev pobral maksimalnih 12 točk, osem njegov kolega v begu, Srb Veljko Stojnić.

Izidi letečega cilja, Foggia:

1. Konjčev 12 točk

2. Stojnić 8

3. Pedersen 6

4. Marit 5

5. Matthews 4

6. Milan 3

7. Byström 2

8. Fiorelli 1

133 km do cilja - Prednost vodilne dvojice je padla pod tri minute.

Roglič: Skozi takšne dni se moramo prebiti brez padcev

"Smo šele na začetku, dolga pot nas še čaka do cilja. Ne vem, če današnja etapa lahko prinese kakšne spremembe v skupnem seštevku, je pa res, da je bil že včeraj sprinterski finale, pa je padec vplival na razmerja v skupnem seštevku. Skozi takšne dni se moramo prebiti brez padcev," je pred današnjo etapo prirediteljem dirke povedal Primož Roglič (Jumbo-Visma).

Na štartu je vodilni v skupnem seštevku Remco Evenepoel prejel posebno darilo od člana Astane Davideja Martinellija, ki mu je v dres zatlačil jajce in nasmejal belgijskega zvezdnika.

157 km do cilja - Člana ekipe Team Corratec - Selle, Veljko Stojnić in Aleksander Konjčev, sta še vedno v begu, njuna prednost znaša 3:39.

200 km do cilja - Veljko Stojnić (Corratec - Selle Italia) in Aleksander Konjčev (Corratec - Selle Italia) sta napadla na začetku, glavnina ju je pustila. Njuna prednost znaša 3:24. Slovenski šampion Primož Roglič (Jumbo-Visma) si je na štartu tudi tokrat vzel čas za navijače.

208 km do cilja - Po "mirnih" 170 kilometrih bodo kolesarji prišli do vzpona Valico la Croce, slabih 30 kilometrov pred ciljem. Gre za stopničasti vzpon v dveh delih. Prvi je dolg 6,3 kilometra s povprečnim naklonom 6,4 odstotka, drugi pa po 4,5 kilometra ravnine poteka navkreber s povprečnim naklonom 7,6 odstotka v dolžini 2,6 kilometra. Sledi spust in nato nekaj kilometrov "lažne ravnine" (rahlega vzpona) do cilja. Zanimivo bo videti, kaj pripravlja ekipa Primoža Rogliča (Jumbo Visma).

12.00 – Začela se je 3. etapa Gira, ki bo dolga kar 216 kilometrov in bo potekala od Vasta do Melfija. V rožnati majici bo tudi danes kolesaril vodilni v skupnem seštevku Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep).