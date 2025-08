Nevihte z udari strel, točo in sunki vetra: pomikajo se v ta del Slovenije #video

"Trenutno se je na Dolenjskem razvila kratkotrajna nevihta, ki se pomika proti severovzhodu, deloma vzhodu. Tudi v nadaljevanju dneva se lahko na vzhodu in zahodu pojavijo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti vzhodu in severovzhodu," so okoli 15. ure na Neurje.si objavili na družbenem omrežju Facebook. Se je pa v Padovi razbesnelo silovito neurje. "Nad Furlanijo - Julijsko krajino je nastal pas neviht, ki se pomika proti zahodni Sloveniji, Tržaškemu zalivu ter slovenski Istri," pa so sporočili z agencije za okolje.

Pas nevihte, ki se je razbesnel v Italiji, je na poti proti Sloveniji, so opozorili pri Arsu. "Pojavljajo se močnejše nevihte, ki jih spremlja močan nevihtni piš, krajevno tudi nalivi in toča," so zapisali.

V pasu od Snežnika preko Ljubljane do Kamnika je nastalo več močnejših neviht, ki se pomikajo proti vzhodu, so okoli 17. ure sporočili z Arso. Do večera še lahko nastane kakšna močnejša nevihta predvsem v severovzhodni Sloveniji. Nevihte lahko spremljajo močan veter, nalivi in toča.

Nevihte se pomikajo proti severovzhodu države, pa napovedujejo na Metoinfo Slovenija:

Močnejša nevihta je okoli 14.30 nastala tudi na Dolenjskem in se je pomikala proti Novemu mestu.

Lahko se pojavijo zastajanje vode in hudourniki

Za danes velja tudi posebno opozorilo pred zastajanjem padavinske vode in naraščanjem hudourniških vodotokov.

Tako je bilo v okolici Padove:

Močnejše nevihte se lahko razvijejo tudi v soboto dopoldne ali popoldne, ko nas bo dosegla vremenska fronta. Takšna je napoved: